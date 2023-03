Philipsen juicht na kunststukje van Van der Poel: ‘Ik kon zijn wiel bijna niet houden’

“Als ik dit niet had afgemaakt, was het schandalig geweest.” Jasper Philipsen wist wie hij moest bedanken in Foligno. Het aandeel van Mathieu van der Poel was enorm. Lead-outs zijn superbelangrijk voor sprinters, ze beslissen elke keer mee over winst en verlies, maar dit was van een andere orde. Van der Poel deed het zo handig en reed zo hard in de laatste vijfhonderd meter dat de rest gewoon geen kans maakte. “Dit was categorie MX1", zei ploegleider Bart Leysen. Motorsport dus.

De concurrentie zat ‘vast’ waar ze zat. Alleen de twee sterksten, Biniam Girmay en Wout van Aert, konden elk nog twee plaatsjes opschuiven, maar dat was te ver naar achter om van belang te zijn. “Het zag er wellicht simpel uit, maar dat was het niet”, vertelde Philipsen achteraf. “Dit was de beste lead-out die ik ooit heb gehad, de zwaarste ook. Ik kon zijn wiel bijna niet houden.”

Doordat er in de laatste kilometer nog vier bochten zaten waren de absolute cijfers niet zo extreem. Van der Poel reed op zijn top 64 kilometer per uur, hij duwde 1.335 watt. “Niet zo indrukwekkend”, zei hij zelf. Maar in de gegeven omstandigheden was het dat wél.

Straffer dan Evenepoel

De snelheid in de bochten was maximaal, nog rapper kon gewoon niet. In de Ronde van San Juan deed Remco Evenepoel ook een prima lead-out voor Fabio Jakobsen, ook hij trok toen het hele pak op een lint, maar dat was in een rechte lijn. Bij Van der Poel kwam daar zijn fantastische stuurmanskunst bovenop. “Omdat het zo technisch was, hadden we bewust gekozen om Mathieu als laatste te zetten in de trein”, legde Philipsen uit. “Hij kan dit als geen ander. Het heeft perfect gewerkt.”

En dan de lengte van de inspanning van Van der Poel: pas aan het bordje van de laatste 100 meter ging hij van kop af. Normaal doet een lead-outrenner dat tussen 200 en 250 meter van de streep. Van der Poel lachte: “Ik denk wel dat het toont dat ik goed ben. Ik voelde me maandag en dinsdag ook al heel goed. En ik doe dit heel graag, omdat ik weet dat ik dat goed kan. Het is niet zonder gevaar, maar op stage krijg ik altijd het vertrouwen van de sprinters.”

Druk van de media

Een mens zou erbij vergeten om Philipsen te feliciteren, want ook hij deed het uitstekend. Hij hield perfect positie, kleefde aan het wiel van zijn piloot en toen het aan hem was, had hij nog een ferme kick om het laatste restje twijfels weg te nemen: niemand zou Alpecin-Deceuninck zijn eerste zege van het seizoen afnemen.

Het was de laatste WorldTour-ploeg om te winnen in 2023. “Het is niet dat we al nerveus werden, maar hier zaten we allemaal een beetje op te wachten”, zei Philipsen. “Dit is echt een zege van de ploeg, dat maakt het extra mooi.”

Van der Poel: “Die nul leefde vooral in de media, maar niemand wint liever dan de renners zelf. Hopelijk zijn we nu gelanceerd.”

Van Aert strandde uiteindelijk op de zesde plaats. “Voor die ene keer dat ik in het wiel van Jakobsen zat, bleek hij nogal ver te zitten. Ik deed wat ik kon, maar meer zat er niet in.” Vandaag wacht hem een nieuwe kans in de vierde etappe. “Het is een finish die me beter moet liggen.”