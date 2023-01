Philipsen: ‘Deze lente zal het verloop van mijn carrière bepalen’

Wie dacht dat de druk van de ketel was na zijn twee ritzeges in de Tour heeft het mis. Jasper Philipsen wil eindelijk weten of hij ook in de klassiekers kan scoren. Tegen de zomer moet hij op zoek naar de juiste sprintaantrekker.

Een renner begroeten door te zeggen dat hij scherp oogt wordt vaak in dankbaarheid onthaald. Niet bij Jasper Philipsen. “Ik weeg nu 75 kilogram, drie kilo meer dan in de Tour.”

Wetend dat hij zijn Tour-conditie wil kopiëren in dit voorjaar heeft hij nog werk aan de winkel. Zijn eerste koers, de Omloop, is echter pas over 44 dagen. “Ik ben iemand die graag veel koerst, maar nu pakken we het anders aan en doe ik in februari een hoogteprikkel van achttien dagen. Als het straks niet loopt, ligt het alvast niet aan de voorbereiding.”

Een week na de Omloop viert Philipsen zijn 25ste verjaardag. Al sinds zijn eerste profjaar wordt Philipsen getipt als potentiële winnaar van klassiekers, niet het minst door cocommentator José De Cauwer. Die belofte kon hij nog niet waarmaken. “Vorig jaar dacht ik een stap te zetten, maar werd ik ziek in Parijs-Nice.”

Dit jaar dan maar. “Aan de Ronde van Vlaanderen of Roubaix denk ik niet, ze staan ook niet op mijn programma.” Omloop, Kuurne, Milaan-Sanremo, Brugge-De Panne, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen en Scheldeprijs rijdt hij wel. Koersen die een sprinter kan winnen. “Tenminste als die goed is en de omstandigheden mee zitten. Vorig jaar dacht ik iets te kunnen tonen in Milaan-Sanremo, maar toen Formolo in dienst van Pogacar doortrok op de Cipressa ging mijn licht uit. Als ik over mijn Tour-benen beschik, moet ik de Cipressa en Poggio misschien wel kunnen overleven.”

Realisme

Door het vertrek van Tim Merlier krijgt Philipsen van Alpecin-Deceuninck de kans om een van bovenstaande klassiekers te winnen. Tegelijkertijd werd hij ook met de neus op de feiten gedrukt. “De ploeg zei: we investeren om jou zo goed mogelijk aan de start van de klassiekers te krijgen. Wordt het niet wat we voor ogen hadden, dan kun je de komende tien jaar nog altijd een topsprinter blijven, maar dan rijd je eind februari de UAE Tour in plaats van de Omloop en Kuurne.”

Philipsen erkent dat hij even moest slikken toen de boodschap binnenkwam, maar is akkoord. “De ploeg pleit voor realistische doelen, ik ook. Het heeft geen zin om mezelf fabeltjes wijs te maken en heel mijn carrière die klassiekerdroom na te jagen als het misschien niet binnen mijn mogelijkheden ligt. Ik moet het nu tonen. Deze lente zal het verloop van mijn carrière bepalen.”

Het is niet de enige keuze die op zijn bord ligt. Philipsen is een van de beste sprinters van het pak. Vorig jaar won hij negen massasprints. “Dit jaar wil ik dubbele cijfers, maar met een hoogtestage in plaats van te koersen als voorbereiding op het voorjaar wordt dat niet gemakkelijk. Enkel in Tirreno-Adriatico ben ik zeker dat ik mij in het voorjaar zal kunnen mengen in een massasprint.”

Wachten op Rickaert

Na het voorjaar verhuist de focus van Philipsen volledig naar de massasprints in de Tour de France. De vraag is met welke loods. Vorig jaar won hij twee massasprints in de Tour, maar stond de sprinttrein zelden op de rails. Frustrerend.

Philipsen miste Jonas Rickaert. “Hij is een kei in het positie houden en kan ook nog een ‘streep’ trekken om de sprint te lanceren. Ik hoop dat hij snel terug is van zijn blessures.” Rickaert, geopereerd aan een geknelde liesslagader, hoopt de Tour te halen, maar een zekerheid is dat helaas niet.

Alexander Krieger en Edward Planckaert komen beter tot hun recht op de plek net voor de loods. Alpecin-Deceuninck anticipeerde en versterkte zich met twee sprintaantrekkers. Robbe Ghys is een man voor de toekomst, maar focust de eerste maanden op de piste en komt normaal niet in aanmerking voor de Tour. “Tenzij onze tandem spectactulair zou zijn.” Ramon Sinkeldam komt over van de sprinttrein van Arnaud Démare bij FDJ, maar was daar vaak ook niet de laatste man. “Sinkeldam is niet de snelste of krachtigste, maar wel ervaren, groot en kan in de sprints het overzicht bewaren. Het klikt, al hebben we nog geen specifieke sprinttraining gedaan.”