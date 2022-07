Philipsen blijkt na drie weken de meest frisse sprinter in Parijs: ‘Dit is een kinderdroom’

Jasper Philipsen zat vorig jaar nog in zak en as nadat hij alweer vrede moest nemen met een ereplaats in de Tour. Nu mocht hij wel de champagnefles ontkurken in Parijs. Elke ploegmaat kreeg eerst nog een knuffel, vooraleer hij naar het podium werd geleid.

“Ik heb hier geen woorden voor, dit is een kinderdroom die uitkomt”, zei de sprinter van Alpecin-Fenix. “Het zal even duren vooraleer dit doordringt. Ik ben hier heel trots op. Na mijn eerste ritzege tankte ik veel vertrouwen en de bergen kwam ik vlot door. Misschien was ik inderdaad wel de meeste frisse sprinter. Ik was alleszins enorm gemotiveerd om het hier goed te doen.”

De sprint verliep ideaal voor Philipsen, vertelde hij nog. “Dylan Groenewegen moest vroeg aangaan, ik kon lang in zijn wiel blijven en op het juiste moment aanzetten. Dat volstond om te winnen. Ik ben enorm trots op mijn team, we eindigen de Tour op een fantastische manier.”

Van Aert volgt Boonen op

In het puntenklassement eindigt Philipsen als tweede, op ruime afstand van Wout van Aert. De renner van Jumbo-Visma is de eerste sinds Tom Boonen in 2007 die de groene trui mee naar België neemt.

In totaal zijn er vijftien Belgische groenetruiwinnaars in de Tour: Stan Ockers (1955 en 1956), Rik Van Looy (1963), Willy Planckaert (1966), Eddy Merckx (1969, 1971 en 1972), Walter Godefroot (1970), Herman Van Springel (1973), Patrick Sercu (1974), Rik Van Linden (1975), Freddy Maertens (1976, 1978, 1981), Rudy Pevenage (1980), Frank Hoste (1984), Eric Vanderaerden (1986), Eddy Planckaert (1988) en Tom Boonen (2007).

Met 480 punten verbetert Van Aert het record van Peter Sagan in 2018. De Slovaak behaalde toen 477 punten.