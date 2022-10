Nieuws Philippe Gilbert

Philippe Gilbert neemt afscheid in schoonheid op de Cauberg

‘Nu is het officieel. Het is gedaan.’ Om iets voor vijf uur hing Philippe Gilbert (40) zaterdag zijn fiets aan de haak op de Cauberg. Daar waar de voorlopig beste Belgische renner van de 21ste eeuw vijf keer - vier keer in de Amstel Gold Race, en één keer op het WK in 2012 - naar de zege snelde.