Philippe Clement over de ambitie om te overwinteren tegen PSG en Manchester City: ‘Hier zat ik niet op te wachten’

Zat jij te wachten op een loting met PSG en Man City?

“Neen... Omdat de ambitie was om een stap vooruit te zetten ten opzichte van vórig jaar, toen we de overwintering in de Champions League op twee centimeter na misten. We hebben vorig jaar in onze poule twee keer gewonnen en twee keer gelijkgespeeld. Als je dan nu in een groep zit met misschien wel de twee beste ploegen ter wereld, dan is het doel van mij, van de spelers, van de ganse club, weliswaar niet helemaal weg, maar het is plots minder realistisch geworden.”

Wat is dan de uitdaging in zo’n wedstrijd tegen PSG?

“Je moet elke wedstrijd alles willen geven. Een topsporter moet elke volgende match willen winnen.”

Dat is zó cliché.

“Het is misschien een cliché in woorden, maar niet in daden. Ik wil maar aangeven: ‘ons best doen’ tegen PSG is voor mij niet genoeg. Ik ben opgegroeid met de gedachte: ‘Als ik harder werk dan zij die meer talent hebben, zal ik meer kans op slagen hebben.’ Wel, dat moet de insteek zijn van deze wedstrijd.”

Ik vraag mij ook af mochten jullie Leipzig – de derde tegenstander in de groep – uit­schake­len en overwinteren in de Europa League, of dat zó een stunt zou zijn. Leipzig is drie titu­la­rissen kwijt, plus trainer Julian Nagelsmann.

“Ik schat Leipzig nochtans een stúk hoger in dan Zenit, waar we vorig seizoen tweemaal tegen wonnen. Zenit heeft net als Leipzig veel financiële middelen, maar ze hebben geen filosofie. Leipzig wél – zij halen jaar na jaar succes en we weten dat zo een stabiliteit extreem moeilijk is aan de top. Leipzig uitschakelen zou wél die stap vooruit betekenen.”

We kijken uit naar Noa Lang. Ik ben benieuwd of hij overeind blijft in de Champions League.

“De uitdaging voor Noa moet zijn om zijn vreugde van Champions League te mogen spelen om te zetten in iets collectiefs. Hij mag niet denken: ‘Ik speel Champions League tegen PSG, alle spotlights zijn op mij, ik maak acties.’ Noa moet de acties maken die goed zijn voor de ploeg. Eerlijk? Ik denk dat Noa een goede Champions League zal spelen. Hij leert steeds beter om samen te spelen met wie rond hem staat. Ik praat veel met Noa: over waar lopen, op welk moment lopen, wanneer energie steken zowel met als zonder bal...”

Staat Lang open voor zulke tactische gesprekken? Ik zie Noa Lang en ik denk: ‘Die jongen wil vooral met rust gelaten worden’.

“Vergis je niet in Noa. Hij is een liefhebber. Op onze winterstage had onze keeperstrainer een voetbalquiz georganiseerd. Weet je wie won? Noa. Hij wist bijna álles.”

Hij doet mij een béétje denken aan Memphis Depay. Dezelfde blik in de ogen, dezelfde tattoos, zelfde luchtige discours, ook graag vanop links voetballen...

“Het is altijd lastig om de carrière van een jonge voetballer in te schatten. Omdat je niet weet welke hordes hij gaat nemen.”

Precies. Toen Memphis naar Manchester United trok was hij 21 – ongeveer zo oud als Lang nú. Hij flopte, zette een stap terug naar Lyon, en is vandaag, op 28 jaar, de voetballer die we altijd hebben gezien in hem.

“Daarom is het een goede zaak voor Club, maar ook voor Noa dat hij deze zomer is gebleven. Hij moet dit seizoen absoluut uitdoen bij ons. Als Noa stappen blijft zetten, acht ik hem in staat om volgende zomer naar een grote club te gaan.”

Ik ben ook benieuwd naar Charles De Ketelaere. Kun jij je iets voorstellen bij de opmerkingen die ik hoor over ‘een gebrek aan grinta’ bij De Ketelaere met de Rode Duivels?

“Ja en neen. Charles is amper 20. Hij is een winnaar tot en met – geloof mij. Alleen... zijn lichaamstaal komt niet altijd overeen met wat vanbinnen broeit bij Charles. Hij is iemand die zeer kritisch is voor zichzelf. En dan dreigt hij zichzelf wel eens te verliezen als een actie niet lukt. Hoe moet ik het uitleggen...? Negativisme is niet het juiste woord... Als iets niet loopt zoals Charles zou willen, kan het zijn dat hij een paar minuten dáármee bezig is en niet met de wedstrijd. Hij heeft daarin al enorme stappen gezet, maar het is een logisch proces bij elke jonge voetballer.”

Het is een verhaal dat doet denken aan de jonge Kevin De Bruyne.

“Ja! En Kevin had dat nog méér. Piepjonge voetballers hebben nog onvoldoende vertrouwen in zichzelf. Met ervaring komt de bevestiging en het geloof in eigen kunnen. Het zijn grote uitzonderingen die – als ze 20 zijn – een knop kunnen uitschakelen en na een mislukte actie denken: ‘Niets gebeurd, ik probeer het straks opnieuw, en dan zal het wél lukken.’ Cristiano Ronaldo kon dat. Maar voor het overige? Voetbal is wat dat betreft een afspiegeling van de maatschappij: er zijn veel meer mensen die twijfelen aan zichzelf dan mensen die nooit twijfelen.”

Je bent blijkbaar van plan om een tijdje door te gaan met het trio Lang, De Ketelaere en Sowah?

(knikt) “Dat zal de komende maanden vaak herhaald worden. Mensen moeten dringend anders gaan kijken naar voetbal. De tijd dat spelers vaste posities hadden, is voorbij. Voetbal is veel mobieler geworden. Spelers moeten kunnen wisselen van positie – ruimtes maken voor elkaar. Om zo de tegenstander pijn te doen.”

Ik wil ook iemand aanhalen van de oude garde: Ruud Vormer. Waarom haal je dit seizoen je aanvoerder telkens voor het einde van de wedstrijd naar de kant?

“Vrijdag tegen Oostende was het omdat Ruud al een tijdje een licht ongemak heeft aan de achillespees.”

En de weken voordien?

“Omdat ik iemand met meer frisheid wilde inbrengen. Kijk, het verhaal van Ruud is heel duidelijk. Ruud is 33. De dingen zijn heel goed doorgepraat voor het seizoen. Hij had nog één jaar contract. De club wilde deze zomer weten of zij dat moesten verlengen of niet. Ik ben bij het bestuur geroepen met de vraag: ‘Wij willen sportief een volgende stap zetten; welke plaats zie jij nog voor Ruud?’ Mijn antwoord luidde: ‘Ik ben overtuigd dat Ruud nog één jaar heel competitief kan zijn in deze selectie, máár ik denk niet dat hij nog om de drie dagen elke match kan spelen.’”

Ként Vormer dit verhaal?

“Ja, want hij is bij de gesprekken betrokken én Ruud heeft in die context ook zijn contract verlengd. Een kapitein is voor mij niet iemand die alle matchen negentig minuten moet spelen. Een kapitein trekt de groep mee en blíjft dat doen als hij eens niet speelt. Er bestaat voor mij ook geen twijfel, hé: als Ruud op de bank start, en hij valt in, moet de aanvoerdersband meteen aan Ruud gegeven worden.”

Ik vind: Ruud Vormer – eenmaal het zover is – hoort op een klassevolle manier naar de exit begeleid te worden. Hij is wél jullie Gouden Schoen.

“Ik ben het daar helemaal mee eens. Ruud en ik hebben samen zóveel meegemaakt en gewonnen – ik heb eindeloos respect voor wat Ruud al die jaren presteerde bij Club. Maar als coach moet ik elke match kijken wat het beste is voor de ploeg, voor de integratie van jonge spelers, en voor de lange termijn van de club. En als Ruud een probleem heeft met mijn keuzes, dan weet hij dat we erover kunnen praten – dat verdient hij ook.”

In de wedstrijd tegen PSG zal talent wel winnen van hard werken.

“Ik praat niet graag op die manier.”

Succes.

Champions League, groep A: Club Brugge-PSG, live te volgen om 21 uur op VTM2