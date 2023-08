Philip Zinckernagel (28) klaar om impact te maken bij Club Brugge: Deense remedie tegen ‘Club Med-gevoel’

Zijn entree in het Belfius Basecamp was naar verluidt innemend. Een portret van Philip Zinckernagel, de aanwinst van Club Brugge die nog voor zijn debuut alles heeft om de nieuwe chouchou van Jan Breydel te worden.

“Ik ben heel blij om zo’n prestigieuze en historische club te vervoegen.” Met een charmeoffensief stapte de Deense zomerspits van blauw-zwart één week geleden het hoofdkwartier in Knokke-Heist binnen. In de dagen die daarop volgden, liet hij niemand op zijn weg onberoerd. “Er stapt echt wel iemand binnen in de kleedkamer”, klinkt het bij ploegmaats over Zinckernagel, die door stafleden en medewerkers als uiterst aangenaam in de omgang ervaren werd. Eentje maakte de vergelijking met Lior Refaelov, zowel in het Jan Breydelstadion als op het toenmalige oefencomplex op Olympia van dag één door iedereen bemind.

Sterk individu

Philip Zinckernagel lijkt op het eerst gezicht, en omwille van zoveel redenen, exact wat Club Brugge mankeerde. Een charismatisch figuur en leiderstype waarvan er de voorbije vijftien maanden veel te weinig rondliepen in het Basecamp. “Philip is intelligent en een leider”, merkte coach Ronny Deila op bij zijn komst. “Hij zal heel belangrijk zijn in onze kleedkamer.” Deila en Zinckernagel waren in bij Standard vorig seizoen twee handen op één buik - hun hereniging was dan ook voor niemand een verrassing. Van bij zijn komst ligt de Deen naar verluidt meteen goed in de groep. Niet alleen bij de Scandinaven - met Hugo Vetlesen, een andere zomeraanwinst, had hij bij Bodø/Glimt een innige band -, maar ook bij de weinige anciens die intussen nog zijn overgebleven.

Zinckernagel, hier nog in het shirt van Standard tegen Westerlo, deed het bij de Rouches vaak vanuit een centrale rol. Afwachten op welke positie hij bij Club terecht zal komen. Beeld BELGA

In Luik groeide Philip Zinckernagel al snel uit tot een ambassadeur van de club. Een uithangbord dat Standard zowel op als naast het veld karakter schonk. Het geldt voor al de clubs waar hij in zijn carrière voor uitkwam - zonder dat hij overal even succesvol was. “Philip is een heel sterk individu”, zei mental coach Bjorn Mannsverk daar in 2020 over, toen Zinckernagel Bodø/Glimt met 19 goals en 18 assists als Noors speler van het seizoen aan de landstitel hielp. “Iemand die vanaf dag één een grote impact heeft.”

Perfectionist

Zinckernagel heeft enerzijds een enorm zelfvertrouwen. Een soort air over zich heen ook, zonder arrogant over te komen. Hij dweept evenwel hard met de filosofie dat niemand groter is dan het team en dat het individu in se ondergeschikt is daaraan. Een van de redenen waarom Club Brugge vorig seizoen gefaald heeft, is omdat te veel jongens enkel met zichzelf bezig waren. De spelersgroep was ook veel te braaf en te tam. Club Med in Westkapelle. Zinckernagel is iemand die wel zijn stem verheft en geen verslapping duldt. Ten tijde van de crisisperiode onder eerst Carl Hoefkens en vervolgens Scott Parker stond Simon Mignolet er wat dat betreft een beetje alleen in. Weliswaar gesteund door Denis Odoi en Mats Rits, al kampten die twee destijds zelf met een vormcrisis. ‘Leading by example’ is nu net waar Zinckernagel voor staat.

De Deense nieuwkomer is daarnaast een perfectionist. Na amper twee dagen in Knokke-Heist had hij zijn nieuw appartement al gevonden en betrokken. Er zijn al anderen de revue gepasseerd. Het is omwille van die ingesteldheid dat Deila, zijn assistent Efrain Juárez en intussen ook de andere stafleden zo hoog met hem oplopen. “Vuile sokken zul je in ons appartement nooit aantreffen”, zei zijn gewezen roommate in Noorwegen Kasper Junker daarover. “Hij is heel gestructureerd. ’s Morgens drinkt hij zijn koffie, net als in de namiddag. ’s Avonds drinkt hij zijn thee. En daar zal hij nooit van afwijken.” Zinckernagel analyseert zijn eigen wedstrijden tot vervelens toe. Enorm zelfkritisch. Met oog voor de kleinste details. Heel begaan ook met het mentale aspect van het voetbal - hij mediteert naar verluidt elke dag.

Titularis

Dat hij bij Club Brugge zal slagen, valt eigenlijk nauwelijks te betwijfelen. Hij heeft het hoofd en de voetbaltechnische capaciteiten en toonde zich in onze competitie als een vis in het water. Dat hij nu in nog betere trainings- en levensomstandigheden is terechtgekomen, zou van hem nog een betere speler moeten maken. Dat ook de kwaliteiten rondom hem zijn toegenomen, kan daar enkel maar toe bijdragen.

De hamvraag is waar de polyvalente en offensief ingestelde speler straks terecht zal komen. Op dit moment lijken de plaatsjes met Skov Olsen op rechts en de steeds sterkere Nusa op links, Thiago in de punt en de tandem Vanaken en Vetlesen daarachter, ingenomen. Zinckernagel deed het vorig seizoen voornamelijk vanop links of in een centralere rol. In zijn beste seizoen bij Bodø kwam hij in een 4-3-3 vooral vanop rechts. Vast staat dat hij de basisspelers vanaf deze week het vuur aan de schenen zal leggen, want eigenlijk is het haast ondenkbaar dat Zinckernagel niet snel titularis zal zijn in Brugge.