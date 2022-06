Peter Sagan blijft zichzelf achtste groene trui tot doel stellen, maar is realistisch: ‘Wout kan hem makkelijk winnen’

In de Ronde van Zwitserland werd je al voor de derde keer getroffen door covid. Ben je goed hersteld?

Sagan: “Jawel. Zo erg was het ook niet. Ik voelde me niet ziek en maakte me dus geen grote zorgen. Als je al twee keer corona hebt overwonnen mét symptomen is zo’n derde keer zónder something easy.”

‘Gezond blijven is voor mij belangrijker geworden dan winnen’, zei je na je ritzege in Grenchen.

“Yeah, for sure. Dat klassieke voorjaar was best lastig. Ik liep wat verloren. What’s happening with me?, vroeg ik me af. Ik presteerde niet, voelde me constant moe. Sinds mijn hoogtestage in Utah is alles gelukkig weer genormaliseerd. Dat wil ik zo houden.”

Was je bleke voorjaar enkel te wijten aan corona? Of speelden er andere dingen?

“Alle medische tests wezen in de richting van post-covid. Ik kon er niks tegen beginnen. Het overkwam me. Het was enkel een kwestie van tijd. En geduld.”

Worden de mogelijke gevolgen van covid voor een topsporter door de buitenwereld onderschat?

“Weet je, iedereen maakt het virus op een verschillende manier door. Voor sommigen is het een big issue, voor anderen niet. Ook de impact hangt af van mens tot mens. Jij zult je bij een besmetting bijvoorbeeld wat lusteloos en slap voelen. Maar misschien toch je journalistieke taken kunnen blijven vervullen. Als je je volledige lichaam nodig hebt om te presteren, is dat een heel ander verhaal. Dan wordt het verschil tussen goed en slecht duidelijk merkbaar. Het verwijt dat topsporters mindere resultaten te snel en te makkelijk toeschrijven aan corona is onterecht en zuiver polemisch. Je kunt toch niet ín een mens kijken en zelf uitmaken hoe ingrijpend zoiets al dan niet is?”

Heb je ooit gevreesd dat je niet volledig zou herstellen?

“Wel... (aarzelt even) Neen. Na dertien profjaren kennen jullie me stilaan wel, denk ik. En weten jullie hoe ik in het leven sta. Don’t worry about things you cannot change. Huh. Komt het goed, des te beter. Niet? Dan ligt het eraan hoe je met de situatie omspringt. Soms is het leven een strijd die je moet aangaan. Jezelf zorgen maken helpt je niets vooruit. Je moet de dingen onder ogen zien en ze nemen zoals ze zijn.”

Makkelijk gezegd met - we citeren je - ‘pijn in de benen die ik nooit eerder heb gevoeld’.

“Ik voel elke dag wel pijn in de benen. Op de fiets, wanneer ik koers of train. Als dat gebeurt wanneer ik 400 watt duw, is dat logisch. Maar als die pijn zich manifesteert bij 250 watt, klopt er iets niet. Ik reed in die periode ook lichtere wedstrijden, maar zelfs daarin bleek ik niet in staat de finish te halen. Het was echt niet normaal.”

Je deed in Amerika ook mee aan de Unbound Gravel in Kansas. Was het feit dat je je daarin voor het eerst sinds lang weer goed voelde een bevrijding voor je?

“Ja, maar ik heb me de hele stage lang goed gevoeld, niet enkel in die gravelrace. Het was ook geen echte wedstrijd voor me. Daniel (Oss) en ik reden een aantal kilometer mee in de eerste groep en brachten de rest van de tijd door met mensen die een babbeltje met ons wilden slaan en met ons op de foto wilden. Onze aanwezigheid was eerder een promostunt.”

Maar je hebt er wel van genoten?

“Enorm! Jammer genoeg werden de laatste 50 kilometer geteisterd door slecht weer. Feit is dat je in een gravelrace nooit zo zwaar afziet als in een wegwedstrijd. Die eerste deelname was een mooie ervaring, I had a lot of fun. In het verleden reed ik al wel eens de Gravel Fondo in Lake Tahoe. Maar dat was toch anders, niet zo’n gigantisch event als The Unbound. Het is zeker voor herhaling vatbaar.”

First things first. De Tour komt eraan. Wat mogen we van jou verwachten?

“Goh. Tegenwoordig bevind ik me in een positie... (lacht) Laat het me zo stellen: ik ben er zeker klaar voor. Maar ik bekijk het van dag tot dag, plan niks op voorhand.”

In België lopen we met zijn allen warm voor de groenetruimissie van Wout van Aert. Jij, als expert ter zake/recordhouder: beschrijf die dagelijkse oorlog eens.

“Oorlog? Well, it depends. Elk jaar was anders. Soms was ik niet top en won ik die trui makkelijk, andere keren moest ik er in bloedvorm hard voor knokken. De key is: je moet 21 dagen bij de zaak zijn, geen 5. En je ervan bewust blijven dat er altijd wel iets kan gebeuren. Dingen die je totaal niet verwacht. Maar Wout is uiteraard in superconditie. He’s going like he’s going. En zou dat groen weleens heel makkelijk kunnen winnen.”

Drie jaar geleden won Peter Sagan zijn zevende (en voorlopig laatste) groene trui in de Ronde van Frankrijk. Beeld EPA

Denk je?

“Ja, zeker. Van Aert is een van de weinige renners die vlot scoort in de sprints én goed over de bergen geraakt. Van dat slag rijden er niet zoveel rond. Hij, Mathieu van der Poel...”

En jij, Peter?

(enthousiast) “Ik ben erbij! We will see.” (lacht hartelijk)

Is die achtste groene trui voor jou nog een absolute noodzaak?

“O ja, hoor. Ik doe mee, dus probeer ik hem nog eens te winnen. Alleen ligt de druk niet meer op míín schouders.”