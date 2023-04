Perfectionisme en werklust moeten Manchester City naar de treble loodsen

Er waren woensdagavond zeven minuten gespeeld in de Premier League-topper tussen de titelkandidaten Manchester City en Arsenal toen uitblinker Kevin de Bruyne namens de thuisploeg de score opende. Langs de zijlijn juichte Pep Guardiola uitbundig, vingers in de lucht, maar dat sentiment sloeg om toen hij zijn doelman Ederson in het blikveld kreeg. De manager riep de Braziliaan bij zich en begon hem uit te foeteren voor een fout die niemand van de 53.482 aanwezige toeschouwers had gezien.

Wat de reden ook was voor de publiekelijke woede-uitbarsting, Guardiola’s perfectionisme draagt bij aan de verklaring voor de heerschappij van Manchester City in het Engelse voetbal. Na de 4-1-zege tegen naaste concurrent Arsenal ligt de vijfde landstitel binnen zes jaar binnen handbereik voor Guardiola’s ongenaakbare ploeg. De Londenaren staan weliswaar nog twee punten voor, maar City heeft twee wedstrijden minder gespeeld en de kans is klein dat het nog punten gaat morsen.

Hoewel Guardiola de voetbalgoden niet wil verzoeken door er hardop over te spreken, mikt hij op de treble. De laatste keer dat een Engelse ploeg daarin slaagde, was 24 jaar geleden toen Manchester United de landstitel, de FA Cup en de Champions League won. Op Europees gebied moet het Real Madrid onttronen, de plaaggeest van de Engelse elftallen, en in de bekerfinale zal United er alles aan doen om te voorkomen dat de stadsgenoot genoemd succes uit 1999 evenaart.

Uitvallen van Saliba

Lange tijd leefde in Engeland de hoop dat het jonge Arsenal van Mikel Arteta, oud-assistent van Guardiola, de hegemonie van The Citizens zou doorbreken. Vrijwel het hele seizoen hebben The Gunners bovenaan gestaan, maar die voorsprong verdween afgelopen weken door drie gelijke spelen. Opeens besefte Arsenal hoe belangrijk William Saliba is, de jonge centrale verdediger uit Saint-Denis die al weken geblesseerd is. City miste op zijn beurt de geblesseerde Nathan Aké, maar heeft genoeg vervangers.

Bij de oudere Arsenal-fans gingen bij het bezoek aan het Etihad de gedachten terug naar 1989 toen het met twee doelpunten verschil moest winnen op Anfield om kampioen te worden. Die missie werd indertijd in de laatste minuut op wonderbaarlijke wijze voltooid. Maar van zo’n stunt was dit keer geen sprake. Arsenal werd weggespeeld door City, waar De Bruyne als vanouds schitterde. In de eerste helft scoorde de Rode Duivel twee doelpunten en gaf hij de voorzet waaruit verdediger John Stones raak kon koppen.

De andere grote man bij City was Erling Haaland, die in de slotfase, nadat hij zijn lange blonde manen had bevrijd van het knotje, zijn 33ste competitiedoelpunt maakte in 29 wedstrijden. Na negen maanden in een droomwereld te hebben geleefd, was Arsenal terug op aarde.

Mikel Arteta (links) en Pep Guardiola volgen de topper aandachtig. Beeld Photo News

Dit was een duel tussen meesters en leerlingen. Wat vooral opvalt bij City is de enorme werklust, zelfs bij een veilige voorsprong. Wie werk weigert, wacht de toorn van de trainer. Voor jou tien anderen.

Sterke bank

Net als vorig seizoen had City vooral in de eerste seizoenshelft punten laten liggen om na de winter bijna alles te winnen, daarbij geholpen door een brede selectie. Tegen Arsenal zaten sterren als Phil Foden, Riyad Mahrez en de Argentijn Julian Alvarez op de bank. De weelde van City speelt zeker mee, maar geld alleen maakt niet gelukkig in het voetbal. Ondanks de miljoenen dollars leed Chelsea woensdag zijn dertiende seizoensnederlaag, 0-2 in eigen huis tegen de bescheiden buurman Brentford.

Wat vooral helpt bij het behalen van succes is een door voetbal bezeten en naar perfectie strevende manager als Josep Guardiola Sala.