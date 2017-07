Perbet wil kampioen spelen met Club: "Mijn transfer is bewijs dat mijn seizoen bij Gent wél goed was"

Zo ophefmakend als zijn transfer begin juli was, zo geruisloos bereidt Jérémy Perbet zich momenteel voor op het nieuwe seizoen. Nadat de spits bij AA Gent opzij werd geschoven, vond Perbet tot zijn grote vreugde onderdak bij Club Brugge. Een transfer die in het verleden al tot de mogelijkheden behoorde, maar zich nu pas voltrok: "Dit was het ideale moment", aldus Perbet. "Charleroi had onvoldoende geld om mij te halen. Genk was een mooie optie en dan kon ik ook nog naar Dubai. Ik vind mezelf nog te jong om enkel aan het geld te denken en heb voor die laatste optie snel bedankt." "Toen Club op de proppen kwam, was de keuze snel gemaakt. Mijn makelaar had quasi in elke transferperiode contact met Club over mij, maar in het verleden is de transfer nooit kunnen doorgaan. Toen ik terugkeerde van Villarreal, heb ik voor Turkije gekozen. Uiteindelijk ben ik na mijn buitenlands avontuur als meer complete voetballer teruggekomen. Vroeger associeerde men Perbet altijd met kleine clubs en dat was ook de reden waarom ik Villarreal destijds boven Standard heb verkozen. Nu nog lijkt het alsof je niets aan Perbet hebt wanneer hij twee matchen niet scoort, terwijl ik veel completer ben dan vroeger."

Ik ben 32 jaar oud en dus geen kind meer, maar toch werd ik zonder uitleg van Vanhaezebrouck in het begin van de voorbereiding teruggezet.

Perbet scoorde vorig seizoen 16 keer in alle competities voor Gent, toch lag hij nooit in de bovenste schuif bij coach Hein Vanhaezebrouck: "Het was een bizar seizoen. Met de coach was het gecompliceerd. We hadden nooit ruzie, maar communicatie was er ook niet. Sowieso is hij iemand die al weinig met zijn spelers praat. Ik speelde mijn matchen en was vaak beslissend. Mijn transfer naar Club Brugge bewijst dat mijn seizoen wél goed was. Veel mensen van de club hebben mij oprecht bedankt voor mijn diensten, toch vond ik het een gebrek aan respect dat ik plots met de beloften moest meetrainen. Ik ben 32 jaar oud en dus geen kind meer, maar toch werd ik zonder uitleg van de coach in het begin van de voorbereiding teruggezet. Hoewel ik vaak beslissend was, mocht ik niet mee op stage vertrekken."



Straks strijdt Perbet om een plaats in de spits met Vossen, Wesley en Diaby: "De concurrentie is groot, toch ben ik ervan overtuigd dat ik aan bod zal komen. Ik zou graag kampioen worden met Club en zal er alles aan doen om veel goals te scoren. Persoonlijke prijzen heb ik al gewonnen, maar ondanks mijn leeftijd won ik nooit een collectieve prijs. Dat is jammer en net daarom hoop ik nu met Club eerste te eindigen."