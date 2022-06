Penaltymisser Depay kost Oranje punten tegen Polen

Louis van Gaal had opnieuw gekozen voor het team dat België inmaakte, zij het met Flekken voor Cilissen in doel en De Vrij achterin om Van Dijk rust te gunnen. Bij Polen kreeg Lewandowski overigens ook vrijaf, maar dat belette de bezoekers niet snel te scoren via Matty Cash. Kort na de rust verhoogde Zielinski tot 0-2.

De donderspeech van Van Gaal tijdens de rust had nadien toch effect, met na 135 seconden de aansluiting langs Klaassen en nog eens 139 seconden later de gelijkmaker van Dumfries. Memphis Depay, voor de gelegenheid aanvoerder, liet in de extra tijd vanop elf meter echter de kans op winst pijnlijk onbenut. Hij trapte via de paal naast. “Dit voelt als een nederlaag”, baalde de Barcelona-spits.