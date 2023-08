Pech voor Kevin De Bruyne die maanden out is met hamstringletsel: ‘We bekijken nog of hij een operatie moet ondergaan’

De voorbije dagen heeft De Bruyne verscheidene onderzoeken ondergaan en zijn alle herstelopties afgewogen, met verschillende specialisten. Na een laatste overleg zal de medische staf van Manchester City beslissen of hij wordt geopereerd. Dat bevestigde Pep Guardiola voorafgaand aan de Europese Supercup tegen Sevilla, in Griekenland.

“Het is een serieuze blessure”, zei Guardiola. “Hij zal maanden out zijn. We zullen in de komende dagen bekijken of hij geopereerd wordt. Maar sowieso zijn we hem een tijdje kwijt.”

Drie tot vier maanden is hij sowieso out. Een streep door de rekening van bondscoach Tedesco, die in de kwalificatie-interlands in 2023 ook al niet meer op Thibaut Courtois zal moeten rekenen. Mogelijk liggen twee sterkhouders deze week op een operatietafel.

Bij City hebben ze het lichaam van De Bruyne te ver gepusht. Twee keer is hij de voorbije vier maanden hervallen in dezelfde blessure. De eerste keer op 19 april. In de kwartfinales van de Champions League, op Bayern, blesseerde KDB zich een eerste keer aan de hamstring. Een kwetsuur die het best kon helen door zes weken volledige rust, oordeelde de dokter.

Toch koos City - treble in het achterhoofd - voor de moeilijkste weg. Met een speciaal trainingsplan, stretch- en krachtwerk, individuele sessies, behandelingen en massages stoomde de medische staf De Bruyne klaar voor de wedstrijden die ze à la carte kozen.

Het niet-risicoloze oplapwerk rendeerde toen. Hij legde Arsenal over de knie, scoorde tegen Real en ook in de FA Cup-finale drukte hij zijn stempel. De week voor hij in Istanboel naar de kant moest, was de eerste keer dat hij zich opnieuw goed voelde. De ironie. De Premier League, FA Cup en Champions League-triomfen verzachtten dat lichamelijk leed. Met een beetje pijn ging hij zijn vakantie in.

U heeft de beelden ook gezien: De Bruyne heeft van zijn verlof genoten. Toch was het niet allemaal zee, alcohol en fun. Ook met de hamstring is hij bezig geweest. Actief rusten en de overuren klopte hij in zijn eerste dagen op de club.

Beeld Getty Images

Manchester City had hem eigenlijk pas deze week terug verwacht, maar hij zat ver voor op schema. De Bruyne: “Ik ben altijd al een quick healer geweest, een snelle hersteller, dus zo verrast ben ik niet.”

Tien weken later was het op dezelfde plek weer prijs. Tegen Burnley moest hij afgelopen vrijdag nog voor het halfuur naar de kant. Op zijn minst zorgwekkend, gezien er na elke scheurtje bijna altijd littekenweefsel achterblijft. Er is dus kans op een zwakkere plek in de hamstring.

“Misschien kwam hij te vroeg terug”, bekende Guardiola zaterdag. “Misschien, misschien was het mijn fout. Maar als een speler er na 15-20 minuten af moet, is er iets mis. Als het in de 65ste minuut gebeurt, is het wel spiervermoeidheid - dan zie je dat. Maar na 10-20 minuten... We zullen met de dokters en met hem praten. We moeten relaxed zijn, het hoofd vrijmaken. Hij zal zeker terugkeren. In een van de eerste jaren dat ik met hem werkte. was hij heel lang out. Hij kent het. Hij moet rustig blijven. Hij is al eens teruggekeerd. Hij zal herstellen.”

“Natuurlijk is Kevin down. Hij heeft hard gevochten. In de Champions League-finale moest hij ook vroeg naar de kant. Hij voelde zich erg goed. Ik sprak met hem. En hij zei dat zich heel goed voelde: ‘Ik voel me perfect’. Ik gaf de voorkeur om hem te laten starten. Zodat hij 45 tot 50 minuten zou kunnen spelen. Dat was het idee. Hij is teleurgesteld. Maar hij is sterk en zal terugvechten. He’ll be back.”