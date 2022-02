Paul Van Den Bosch: ‘Elke crosser wordt beter op de weg’

Neem Eli Iserbyt. Hij was zondag in Fayetteville derde en beste Belg bij de elite. Iserbyt was geen partij voor Tom Pidcock, die in de vierde van negen ronden van iedereen weg reed. Pidcock reed in ronde vijf zestien seconden sneller dan Iserbyt. Ronde zes: dertien seconden sneller. Waarmee het WK beslist was, of zo goed als.

Het was een unieke kans, heette het, voor Eli Iserbyt om wereldkampioen te worden. Die kans kon hij niet grijpen. Als Iserbyt dan toch nog wereldkampioen veldrijden wil worden, moet hij zich dan ook bijscholen op de weg?

Jurgen Mettepenningen, ploegleider van Iserbyt, vindt van niet. “Fayetteville was geen crossparcours. Het was een snelle wedstrijd op een harde ondergrond, een halve koers op de weg als je het mij vraag. Bij de mannen juniors heeft een wegrenner (Jan Christen) gewonnen. Marianne Vos won bij de vrouwen elite, Pidcock bij de mannen. Vos en Pidcock zijn wegrenners. De pure crosser kwam in Fayetteville niet naar boven. We moeten niet panikeren. Op de autostrade van Fayetteville zou het altijd Pidcock zijn die won. Vorige week in Hoogerheide was het wél cross. En daar won Iserbyt. In Namen was Michael Vanthourenhout beter dan Pidcock.”

Eli Iserbyt gaat niet hals over kop op de weg beginnen koersen, zegt Mettepenningen. De ploegleider gunt zich nog tot eind februari de tijd om het zomerprogramma van zijn crossers vast te leggen. Wat Iserbyt betreft: “Zijn ambitie gaat meer naar mountainbike. Dat gaan we bekijken.”

Paul Van Den Bosch is coach van Thibau Nys, die in Fayetteville derde eindigde bij de beloften. De jonge Nys leek de voetsporen van zijn vader Sven te gaan drukken en alles op de cross te zetten, tot hij zich in 2021 ook tot de weg bekeerde. Dat was op vraag van bondscoach Sven Vanthourenhout. Vanthourenhout nam Nys mee naar het EK in Trento, waar hij naar de overwinning sprintte. “Wie had gedacht dat hij dit zou winnen?”, vraag Van Den Bosch. “Ik niet. Het stond ook niet in onze planning.”

Niet alle wegwielrenners zullen goede crossers zijn. Van Den Bosch: “Laat Tim Wellens meedoen in de cross en hij wordt weggeblazen.”

De jonge Nys is wat Van Den Bosch een “zuivere crosser” noemt. “Wout van Aert was een zuivere crosser voor hij naar de weg ging. Pidcock had al Parijs-Roubaix gewonnen bij de juniores. Maar hij was ook een crosser die in 2019 in Denemarken wereldkampioen bij de beloften werd.”

Wielrennen op de weg maakt een veldrijder wel degelijk beter, zegt Van Den Bosch. “Kijk naar Tim Merlier. Dat is een crosser die op latere leeftijd grote overwinningen op de weg behaalt. Of neem Gianni Vermeersch, die rijdt nu ook top tien op de weg. Als die renners dan terugkeren naar het veldrijden, zijn ze alleen maar beter geworden.”

Van Den Bosch somt op: in het wielrennen op de weg leg je een bredere basis, leer je sneller herstellen, kan je inspanningen langer volhouden. “De zuivere crosser, die alleen crosstrainingen doet en een beetje op de weg koerst, gaat op zijn limieten botsen als hij het in de cross moet opnemen tegen wegcoureurs. Elke crosser zou baat hebben bij een uitgebalanceerd programma op de weg.”

Zo gaat Van Den Bosch het ook met Thibau Nys aanpakken. “Mijn idee is om hem een zwaarder wegprogramma te geven. Hij is nog altijd maar achttien, ik wil hem graag naar de Ronde van de Toekomst sturen, waar hij zijn limieten gaat leren kennen. En dan laten we hem weer crossen. Maar geen volledig seizoen.”