Paul Herygers zet zijn kopman in de wind: ‘Dit is geen afscheid, Michel is nog veel te ijdel’

Paul Herygers (co-commentator en analist bij Extra Time Cross): “Het is niet omdat de twee tenoren er niet bij zijn, dat het WK niet boeiend wordt. Tom Pidcock is een zeer interessante renner die af en toe het niveau haalt van Van Aert en Van der Poel. Hij wil dolgraag zijn voet naast de grote twee zetten, en het WK is voor hem de ideale kans.

“Het zal ook een boeiend WK worden voor Belgische kleppers als Eli Iserbyt, Laurens Sweeck, Toon Aerts, Quinten Hermans (intussen testte Hermans positief en moet hij het WK missen, red.) en Michael Vanthourenhout. Ze zullen allemaal tegen Pidcock moeten rijden. Dat gaat vonken geven. Je merkt nu hoe al die renners hun strategie herdenken. Sommigen lassen rust in: Iserbyt is na een half BK gewoon uit koers gestapt. Dat is veelzeggend.

“Neem het maar van mij aan, we gaan iets unieks beleven. Het zal voor veel renners dé kans zijn om de regenboogtrui ook eens een keertje te pakken.”

Ook uniek: Michel Wuyts gaat zijn laatste weken in als commentator voor de VRT. Misschien wordt het ook zijn laatste passage in Extra Time Cross.

Herygers: “Ik kan het eigenlijk amper geloven, ik ben helemaal nog niet klaar om afscheid te nemen van Michel. Maar dat zal ook niet hoeven. Zo zit ik niet in elkaar. Ik had een goede collega bij Sport Vlaanderen die acht jaar geleden met pensioen ging: Guy. Na al die tijd bel ik nog steeds om de drie dagen met hem. (Lacht) Met Michel zal ik misschien niet elke dag aan de lijn hangen, maar we zijn toch jaren samen op pad geweest. Ons verhaal loopt niet ten einde.

“En of dit nu echt het afscheid is van Michel? Ik geloof het niet. (Denkt na) We zitten soms honderden kilometers samen in de wagen – morgen weer een hele dag – en er wordt níét gepraat over zijn nakende pensioen. Mijn gevoel is dat er nog iets uit de bus zal komen voor hem. Hij is nog veel te ijdel en ambitieus om zijn kaarsje al uit te blazen.

“Ik heb heel veel geleerd van Michel. Ik denk zelfs dat ik mijn job bij de VRT aan hem te danken heb. Een twintigtal jaar geleden waren we met drie co-commentatoren: Adrie van der Poel, Erik De Vlaeminck en ik. Na een jaar wilde de VRT de knoop doorhakken. Ik vermoed nog steeds dat het Michel was die gezegd heeft: ‘Laten we die Kempenaar maar nemen.’ Daar ben ik vrij zeker van.”

Extra Time Cross, Eén, donderdag 27 januari, 21.15 uur

