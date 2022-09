Patrick Lefevere schat de kansen in van Remco Evenepoel: ‘De laatste week van de Vuelta is echt veel zwaarder dan iedereen denkt’

Als Evenepoel in week drie van de Ronde van Spanje op zijn elan doorgaat zal de Remco-gekte in alle hevigheid toeslaan. Daar is geen ontkomen aan. Teammanager Patrick Lefevere geeft alvast deze boodschap mee: ‘Het is verre van gebeurd.’

Hoe staat Remco Evenepoel ervoor bij het begin van de laatste week in de Vuelta?

Patrick Lefevere: “Anderhalve minuut voorsprong in het klassement is een mooie kloof. Maar de Vuelta is nog lang niet gedaan. Achter iedere hoek loert het gevaar. Dat hebben we al gezien met Julian Alaphilippe die is gevallen en later Remco Evenepoel zelf die viel. We moeten hopen dat de ploeg blijft presteren op het niveau van de laatste dagen en dat Evenepoel de benen houdt van zondag op de Sierra Nevada.”

Denkt u dat de ploegmaats nog voldoende in de tank hebben?

“Dat is moeilijk in te schatten. De dag na de rustdag is voor veel renners vaak lastig. Een voordeel is misschien dat het een vlakke etappe is.

“Als wij op ons tandvlees zitten, dan hebben we zondag alvast tactischer gekoerst dan Jumbo-Visma. En dan zou ik het zelf nog tactischer hebben gespeeld.”

Wat bedoelt u?

“Er is een koers in de koers bezig, dat moeten we uitbuiten. Zondag heb ik ploegleider Klaas Lodewyck gezegd dat we een beetje moesten vertragen, dat we niet bang moesten zijn voor Thymen Arensman die voor de start van de rit op ruim negen minuten van Evenepoel stond in het klassement. Richard Carapaz zat ook in die groep, net als die kerel die de Giro heeft gewonnen (Jai Hindley, MG). Toen zijn we inderdaad gaan vertragen en wie is er onmiddellijk beginnen te rijden? AG2R. Zij waren daar al bezig met het beschermen van de toptienplaats van Ben O’Connor.

“We hadden zoveel kunnen doen. De kopgroep nog meer voorsprong laten nemen, bijvoorbeeld. Dan waren die zes seconden bonificatie van Enric Mas ook weg. Je wilt in Madrid niet zes seconden tekortkomen. Eigenlijk moet je voortdurend rekenen, moet er constant iemand kijken naar de klassementen om te weten wat we kunnen uitbuiten.”

Dat is niet makkelijk daar in de volgwagen.

“Daarom zijn ze ook met twee.”

Hoe sterk schat u Primoz Roglic in?

“Roglic is een koele kikker. Aan hem zie je niets. Hij beweegt niet, hij blijft kalm. Misschien dat hij wat nerveuzer wordt als hij zich niet helemaal goed voelt.

“Zondag had hij aan de voet van de Sierra Nevada een hele ploeg voorin. We kenden het parcours, de bedoeling was om Evenepoel op het steilste stuk te laten ontploffen. Het resultaat was dat ze zelf allemaal ontploften en dat wij gelukkig nog Masnada en Vervaeke hadden. Masnada kon niet veel van dienst zijn omdat hij zelf viel, Vervaeke heeft nog wel een beetje kunnen werken.

“En dan is de eeuwige vraag: moet Evenepoel, die leider is in het klassement, op kop rijden? Of spelen we het spelletje met Roglic en zeggen we: Mas staat op zoveel minuten, doe maar?”

“Aan degenen die denken dat het al gebeurd is: ik kan ze geruststellen, het is verre van gebeurd”, zegt Patrick Lefevere. Beeld Florian Van Eenoo Photo News

Zag u dat graag gebeuren, dat Evenepoel een halve beklimming van de Sierra Nevada tempo heeft gemaakt?

“Het is altijd dubbel. Evenepoel is iemand die graag tempo rijdt en de brute snokken minder graag heeft. Ik voel zijn benen niet. Misschien dacht hij: ik kan Roglic onder druk zetten. Maar op het einde verloor hij toch nog zestien seconden.”

Zaterdag had Evenepoel een mindere dag. Daar was zondag niet veel meer van te merken.

“Het was onze angst, na wat we zaterdag hadden gezien, dat hij zeker in de gevarenzone zou komen als hij nog een keer zo’n dreun kreeg. Hij heeft het goed overleefd.”

Wat ook opvalt: hij kijkt veel op zijn vermogensmeter, zoals Chris Froome destijds, die daar veel kritiek voor kreeg.

“Op de vermogensmeter kijken ze nu allemaal. Froome is daarmee begonnen, iedereen heeft het overgenomen. Evenepoel doet dat omdat hij niet in het rood wil gaan. Hij kent perfect zijn mogelijkheden, maar hij mag niet over zijn toeren gaan. Zaterdag was hij wat over zijn toeren gegaan, zei hij. Dat zal een samenloop van omstandigheden zijn geweest. De reactie van zijn lichaam op de schaafwonden na zijn valpartij vrijdag. Misschien was er een beetje koorts of was zijn lichaam op een andere manier ontregeld. Of misschien wilde hij te veel reageren op het offensief van Roglic. Maar uiteindelijk staat Evenepoel nog altijd op kop.”

Rustig bleef hij ook toen Roglic zaterdag en zondag ging demarreren. Hij had kunnen denken: die Sloveen duwt hier meer vermogen dan ik.

“Dat ziet Evenepoel niet. En ik weet niet wat er dan in zijn hoofd omgaat. Dat soort dingen vraag ik niet. Koen Pelgrim (trainer van QuickStep, red.) controleert alles. Vanaf hier moeten we naar onszelf kijken en niet naar de ander. We weten wie de vijand is en waar het gevaar loert.”

Hoe zwaar wordt die laatste week nog?

“Aan degenen die denken dat het al gebeurd is: ik kan ze geruststellen, het is verre van gebeurd. De laatste week is veel zwaarder dan iedereen denkt. Er zijn drie lastige ritten, zaterdag is de lastigste. Het zou niet de eerste keer zijn dat iemand de Vuelta op zijn kop zet op de voorlaatste dag.”

Tom Dumoulin zakte in 2015 op de voorlaatste dag van plaats één naar plaats zes.

“Voilà. Dumoulin is de enige niet, maar wel een goed voorbeeld. We houden de voeten op de grond en sparen krachten waar we kunnen. Als je een grote ronde wilt winnen, moet je het goed doen.”

Koerst Evenepoel nu anders dan in de Giro van vorig jaar?

“De manier waarop hij Luik-Bastenaken-Luik en de Clásica San Sebastián won, heeft hem vertrouwen gegeven. Het zit goed in het hoofd.

“Ik vind dat de vergelijking met vorig jaar iets te vaak wordt gemaakt. Wat mij betreft was 2021 een verloren jaar, te rekenen vanaf zijn val in de Ronde van Lombardije 2020.”

Hij had dit voorjaar nog maniertjes, zwaaide met zijn armen in de Brabantse Pijl, hij maakte vorig jaar veel misbaar in de Benelux Tour.

“Daar is hij voldoende op gewezen. Dat hij met zijn armen zwaait, dat zien ze. Maar dat hij zoals in deze Vuelta veel meer beschikbaar is voor de pers dan andere renners, dat wordt niet vermeld. De pers mag blij zij dat het Evenepoel is die de rode trui heeft en niet iemand anders. We hebben op de rustdag nog een persconferentie gehouden. Wat moet er nog gezegd worden? Iedereen begint te bellen en elke dag zal het erger worden. Ik zou zeggen: allen naar Madrid! Ik was het alvast van plan, of Evenepoel nu de Vuelta wint of niet.”

Evenepoel na rit 14, boven op de Sierra de la Pandera. Beeld BELGA

De vraag of Evenepoel een grote ronde kan winnen, hebben we daar het antwoord al op gekregen?

“Stel dat hij er deze week toch nog doorzakt, dan ken ik het verhaal al: dat hij wel veertien dagen kan koersen, maar geen drie weken. Laten we gewoon Madrid afwachten om die vraag te beantwoorden. Hij is in elk geval goed bezig.”

Na de Vuelta vliegt hij meteen door naar Australië, waar hij op 18 september al het WK tijdrijden rijdt. Wat mogen we op dat WK van Evenepoel verwachten?

“Ofwel is hij perte totale en had hij zichzelf beter de reis bespaard, ofwel gaat hij door op de euforie en alles wat hij heeft van conditie uit de Vuelta. Zo heb je nog renners die in de winningmood komen en op dat elan voortgaan. Evenepoel moet weten hoe hij zich zondag voelt. Vergeet ook de decompressie niet na drie weken zwaar koersen. Ik zou dat niet onderschatten.”

Na de ploegentijdrit zei u: Jumbo-Visma koerst op een andere planeet. Zit Evenepoel op de juiste planeet om een grote ronde te winnen?

“Ik vind dat hij het heel goed doet. En ik zeg het nog een keer, voor de honderdenzevenduizendste keer: hij is nog altijd maar 22 jaar. Laten we ons niet blindstaren op Tadej Pogacar of op de nieuwe fenomenen Juan Ayuso en Carlos Rodríguez. Als je de omwentelingen ziet van de jonge gasten die nu doorbreken, dat is ongelooflijk en schitterend tegelijk.”