Patrick Lefevere: ‘Neen, Evenepoel zal de Tour niet rijden’

“Neen, Remco zal de Tour niet rijden. Het plan blijft om die koers in 2024 te ontdekken, of misschien keert hij wel terug naar de Giro”, is Lefevere stellig. “We gaan zijn programma niet veranderen, dat zou niet heel slim zijn. Hij is pas getrouwd en heeft zijn vrouw dit jaar slechts een tiental dagen gezien. Remco moet nu herstellen en ontspannen. Daarna ondergaat hij post-covidonderzoeken en stellen we een programma op.”

Evenepoel richt zich deze zomer vooral op het WK in Glasgow. Of hij daarna ook opnieuw de Vuelta rijdt, is nog koffiedik kijken. “Het is te vroeg om daarover te praten.”