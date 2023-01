Patrick Lefevere en Vincent Mannaert: ‘Als wereldkampioen zou Remco zich belachelijk maken in het veld’

Van een Belgische groterondewinnaar tot een ontgoocheling in Qatar: op sportief gebied viel er wel wat te beleven dit jaar. Om alles kundig te wikken en te wegen, doet Humo een beroep op twee bevoorrechte getuigen die veel glansprestaties vanop de eerste rij hebben meegemaakt: algemeen manager van Club Brugge Vincent Mannaert (48) zag zijn ploeg overwinteren in de Champions League, CEO van wielerploeg Quick·Step Patrick Lefevere (67) zag zijn poulain Remco Evenepoel wielergeschiedenis schrijven. ‘Hij heeft de tegenstand gewúrgd.’

JANUARI

Het sportjaar begint met nieuws dat inslaat als een bom: in de zaak-‘Propere Handen’, het onderzoek naar fraude in het Belgische voetbal, vraagt het parket de vervolging van 56 personen, onder wie verscheidene toplui. U was één van hen, meneer Mannaert.

Vincent Mannaert: “Afgelopen maand zijn er minnelijke schikkingen getroffen (tien verdachten, onder wie Mannaert, konden hun vervolging afkopen, red.). Zolang dit dossier niet in een definitieve fase zit, kan ik er weinig over zeggen. Maar het goede is wel dat de sector grondig is doorgelicht en dat er nu een duidelijk kader is voor iedereen.”

Patrick Lefevere: “De gevolgen blijven niet beperkt tot de voetbalwereld: als wielerploeg zullen wij nu ook bedrijfsvoorheffing moeten betalen. Dat was niet voorzien in ons budget (zuur lachje).”

Vijf jaar nadat Hugo Broos de Afrika Cup heeft gewonnen met Kameroen, bereikt de Belg Tom Saintfiet als bondscoach van het nietige Gambia de kwartfinales van het Afrikaanse voetbalkampioenschap.

Mannaert: “Saintfiet is de globetrotter onder de Belgische trainers. Wij dragen onze voetbalknowhow steeds beter uit. Neem nu Chris Van Puyvelde: eerst was hij technisch directeur bij de Chinese nationale ploeg, nu bij Marokko.”

Tom Saintfiet Beeld AFP

Op de Australian Open wint Rafael Nadal zijn 21ste grandslamtoernooi, één meer dan Roger Federer en Novak Djokovic.

Mannaert: “Wat een generatie! Die drie hebben elkaar naar een hoger niveau getild, omdat ze niet voor elkaar wilden onderdoen. Ik was fan van Jimmy Connors in de periode dat ook John McEnroe en Björn Borg hoge toppen scheerden. Maar dit is straffer: hoewel toptennis nu veel belastender is voor het lichaam, zijn Nadal, Federer en Djokovic veel langer doorgegaan.”

Voor het eerst sinds 2014 heet de wereldkampioen veldrijden niet Wout van Aert of Mathieu van der Poel: zij reizen allebei niet af naar de VS. In hun afwezigheid pakt Tom Pidcock de regenboogtrui.

Lefevere: “Pidcock kan alles: een Tour-rit op Alpe d’Huez winnen, meedoen in de klassiekers én uitblinken in het veld en op de mountainbike.”

Tom Pidcock Beeld Photo News

Zijn plan was om in één jaar wereldkampioen te worden in drie disciplines, maar het WK mountainbike draaide uit op een sof, waarna hij afzegde voor het WK op de weg.

Lefevere: “Zijn probleem is dat hij nog niet weet waarin hij het best is. Misschien dat dit hem helpt: op de weg verdien je het best. In de crossen die niet tot de Wereldbeker behoren wordt nog steeds startgeld betaald, maar geen 20.000 euro meer zoals in de tijd van Sven Nys.”

Mannaert: “Zou Remco Evenepoel het goed doen in het veld?”

Lefevere (schudt het hoofd): “Door de modder raakt hij wel, dankzij zijn power, maar in de technische zones zou hij verzuipen. Daarvoor is hij te laat begonnen met fietsen. Als wereldkampioen zou hij zich belachelijk maken.”

FEBRUARI

Op de Olympische Winterspelen verovert Bart Swings in de massastart het eerste Belgische goud sinds 1948. In het shorttrack is Hanne Desmet met brons de eerste Belgische vrouw die een individuele medaille pakt.

Mannaert: “Knap hoe zij zich hebben vastgebeten in een sport die, in tegenstelling tot bij onze noorderburen, niet in ons DNA zit. Door de Elfstedentocht ben ik het schaatsen een beetje beginnen te volgen – met het eigenzinnige commentaar van Mart Smeets. Niet toevallig trainen Swings en Desmet in Nederland.”

Bart Swings Beeld Photo News

Lefevere: “Swings ken ik een beetje: laatst heeft hij met een van onze renners op de piste getraind. En bij de amateurs heeft hij zelfs al in het peloton gefietst. Veel renners, vooral bij de vrouwen, komen uit de schaatswereld. Zo raar is dat niet: het zijn allebei duursporten. Mochten de Afrikaanse langeafstandslopers kunnen fietsen, het zouden ook goede wielrenners zijn.”

De Russische oligarch Roman Abramovitsj zet na bijna twintig jaar een stap opzij bij Chelsea, dat enkele maanden later voor 3 miljard euro zal worden verkocht aan een Amerikaans consortium rond miljardair Todd Boehly.

Mannaert: “Vraag de Chelsea-supporter wat hij vindt van Abramovitsj en hij zal positief zijn. De gezangen na zijn afscheid bewezen dat. Puur sportief heeft hij met de club meer dan één steen verlegd. Maar of het een gezond businessmodel was? Dat is wat anders.”

Lefevere: “Zijn vertrek had politieke redenen (de Russische inval in Oekraïne, red.). Ik wil niet weten hoeveel geld hij er al die jaren heeft ingestoken. Wie rijk is, heeft soms rare hobby’s. Voor de een zijn het paarden, voor de ander een voetbalclub. Als investering, of om ermee te pronken?”

Mannaert: “Bij de nieuwe Amerikaanse eigenaars is het zeker niet dat laatste: zij verwachten een return on investment.”

MAART

Het Vlaamse wielervoorjaar opent met zeges voor Wout van Aert in de Omloop Het Nieuwsblad en Fabio Jakobsen in Kuurne-Brussel-Kuurne. Maar de opvallendste zege is die van de Eritreeër Biniam Girmay in Gent-Wevelgem.

Lefevere: “Eritrea is een echt wielerland. Wij kijken al langer in die richting, en kennen Girmay al van toen hij 17 was. In een Italiaanse rittenkoers heeft hij toen, als een van de weinigen, Evenepoel geklopt.

“Vorig jaar zat hij nog bij een Franse ploeg die in financiële moeilijkheden verkeerde. We hebben toen met Girmay gepraat over een contract, maar plots sloeg bij hem de paniek toe: hij vreesde bij Quick·Step niet op te kunnen tegen al die grote namen. Zijn keuze voor een kleinere ploeg (Intermarché-Circus-Wanty, red.) heeft goed uitgepakt: hij heeft de kansen gegrepen die hij er kreeg.”

Minder vrolijk: Sonny Colbrelli krijgt een hartstilstand na de eerste rit in de Ronde van Catalonië. Een halfjaar later zet hij noodgedwongen een punt achter zijn carrière.

Lefevere: “Hij is lang niet de enige, maar omdat hij Parijs-Roubaix heeft gewonnen, staat hij meer in the picture. Colbrelli heeft geluk gehad dat er een defibrillator was aan de finish, anders was hij er nu niet meer geweest.

“Cardioloog Pedro Brugada gaat elke winter mee op stage met onze ploeg, om de renners te screenen. Dankzij hem zijn we enkele renners met hartritmestoornissen op het spoor gekomen, die nog op tijd een ingreep konden ondergaan – de laatste was Zdenek Stybar.

“Nu, de meeste atleten met hartfalen vind je in het voetbal.”

Mannaert (knikt): “Iedereen herinnert zich Christian Eriksen en Daley Blind. Maar je vindt net zo goed voorbeelden in de lagere afdelingen.”

Antwerp stelt Marc Overmars aan als sportief directeur, nauwelijks zes weken na zijn ontslag bij Ajax wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Lefevere: “Een gevaarlijk onderwerp! Wie Paul Gheysens kent, weet dat hij niet terugdeinst voor zo’n controversiële beslissing. Hoeveelste staat Antwerp nu: derde? Niet slecht, hè. De supporters zijn die voorgeschiedenis allang vergeten.”

Miguel Van Damme, doelman bij Cercle Brugge, overlijdt zes jaar nadat bij hem leukemie is vastgesteld.

Mannaert: “Tot kort voor het einde heb ik nog berichten met hem uitgewisseld. We hebben hem ooit naar Club Brugge willen halen: Michel Preud’homme zag in hem een goede doublure.

“Zijn strijd was bewonderenswaardig. Hij was meer bezig met anderen moed in te praten dan met zichzelf.”

Lefevere: “Misschien heeft hij het net daardoor zolang volgehouden. Dat zie je vaak.”

Miguel Van Damme Beeld BELGA

Opnieuw een Belgische primeur in een wintersport: Loena Hendrickx verovert zilver op het WK kunstschaatsen, weliswaar zonder de uitgesloten Russinnen.

Lefevere: “Dat maakt niet uit: les absents ont toujours tort. 23 is niet zo jong meer, maar laatbloeiers bestaan ook. Hopelijk verdient ze er wat aan.”

In december zal ze ook nog brons pakken in de Grand Prix Final, een competitie met de beste zes rijders van het afgelopen seizoen, met haar als enige Europese.

Mannaert: “Héél straf! Als voetballer of wielrenner put je energie uit de aanmoedigingen van het grote publiek. Loena doet het helemaal alleen, een beetje zoals Nafi Thiam en Nina Dewael.”

APRIL

Mathieu van der Poel wint de Ronde van Vlaanderen, Dylan van Baarle geeft Van Aert het nakijken in Parijs-Roubaix.

Lefevere: “Van Baarle zit gebeiteld op zijn fiets en valt nooit stil. Toptalent.

“In de Ronde van Vlaanderen is Kasper Asgreen (uit de ploeg van Lefevere, red.) zichzelf geweldig tegengekomen. De stress van de favorietenrol wellicht, omdat hij vorig jaar Van der Poel had geklopt in de sprint. Mathieu hangt vaak meer tussen zijn kader dan dat hij erop zit – zo zeggen wij dat in het peloton – maar toch is het haast onmogelijk om hem te lossen. In wedstrijden boven de 200 kilometer komt zijn talent bovendrijven.”

Mannaert: “Bij Club werken we samen met David Bombeke, een van de fysiotherapeuten van Van der Poel. Na zijn val op de Spelen vroeg ik hoe het met hem was. ‘Pas maar op, hij is in staat om met weinig training een topkoers te winnen.’”

Mathieu van der Poel Beeld BELGA

Remco Evenepoel steekt met Luik-Bastenaken-Luik zijn eerste monument op zak.

Lefevere: “De beklimming van La Redoute ligt nog ver van de meet, dus iedereen had verwacht dat de koers daar nog niet beslist zou worden. Tijdens de teammeeting hebben we gezegd: ‘Waarom niet boven op La Redoute demarreren?’ Remco heeft het geprobeerd en ze hebben hem niet meer teruggezien.

“Luik is het kantelpunt geweest, die zege heeft hem helemaal bevrijd. Alle ellende, alle pijn, alle frustratie van het laatste jaar zijn er toen uit gekomen. Voor zijn val (in 2020 in de Ronde van Lombardije, red.) was hij al zó goed. Die val heeft zijn carrière met een jaar vertraagd, maar niet gestuit. Alleen echte winnaars kunnen zo terugvechten.”

In het voetbal wint AA Gent de bekerfinale van Anderlecht, dat zo wéér met lege handen achterblijft.

Lefevere: “Ik zat in het stadion. Ik heb de ontgoocheling gezien bij de mensen van Anderlecht: zij vonden dat ze recht hadden op een beloning voor hun vele werk. Maar als onafhankelijk bestuurslid van de club kan ik mijn mening zeggen: ik denk niet dat ze beter waren dan Gent.”

Kim Clijsters kondigt aan dat ze geen officiële toernooien meer zal spelen en zet daarmee een punt achter haar comeback die er nooit één was. In Bree gaat ook de stekker uit haar academie.

Lefevere: “Ik heb nooit begrepen waarom ze haar racket weer heeft opgepakt. Ze was voortdurend geblesseerd en leek me niet, om het beleefd uit te drukken, op haar competitiegewicht. Ik hoop dat haar comeback geen financiële kwestie was. Dat zou pas triest zijn.”

Mannaert: “Ik onthoud vooral wat ze heeft gepresteerd. Dat haar comeback op niets is uitgedraaid, doet de rest van haar carrière niet teniet.”

Boris Becker, nog zo’n tennisgrootheid, wordt tot 2,5 jaar cel veroordeeld wegens frauduleus bankroet.

Lefevere: “Zijn zwanenzang was jaren geleden al ingezet. Topsporters stappen vaak met oogkleppen door het leven. Tot hun carrière stopt en ze plots thuiszitten: ‘Wat nu?’ Er zou een vangnet moeten zijn voor sporters die gestopt zijn. Vaak cirkelen er ook profiteurs rond hen, die uit zijn op hun fortuin. Becker was bovendien niet vies van mooie madammen: dat kost ook geld (lacht).”

Carlo Ancelotti wordt Spaans landskampioen met Real Madrid en is zo de eerste coach die kampioen wordt in de vijf topcompetities, na eerdere titels met Chelsea in Engeland, Milan in Italië, PSG in Frankrijk en Bayern München in Duitsland.

Mannaert: “Wat Ancelotti zeer goed kan, is een hechte groep smeden van spelers met verschillende karakters, en tegelijk mee evolueren met sportwetenschappelijke ontwikkelingen. Ancelotti heeft dat allemaal nog altijd in de vingers.”

MEI

Real Madrid wint ook de Champions League, na 1-0-winst tegen Liverpool. Thibaut Courtois is de held.

Mannaert: “Negen beslissende reddingen! Bij Real Madrid heerst zo’n winnaarscultuur dat de spelers op de beslissende momenten net dat tikje meer kunnen. Het is de grootste club uit de voetbalgeschiedenis.”

Doelpuntmaker Karim Benzema houdt er de Gouden Bal aan over. Kevin De Bruyne wordt derde, Courtois zevende.

Mannaert: “Benzema was een terechte winnaar. Courtois had hoger mogen eindigen, maar de derde plaats van De Bruyne was al uniek. Twee Belgen aan de absolute wereldtop is knap.”

Karim Benzema Beeld AFP

José Mourinho wint met AS Roma de Conference League, zijn 26ste trofee.

Mannaert: “Met Porto en Inter Milaan heeft hij de Champions League gewonnen, met Manchester United de Europa League, en nu met Roma de Conference League. Met alle respect, maar dat is niet hezelfde als Ancelotti, die op Champions League-niveau blíjft presteren. Volgens mij omdat hij meer een verbinder is dan Mourinho. Ancelotti nodigt spelers bij hem thuis uit en kookt voor hen.”

Club Brugge heeft een lastige klant aan Union, maar volgt zichzelf toch op als Belgisch landskampioen.

Mannaert: “Met Nieuwjaar stonden we 12 punten achter, maar het is toch gelukt in de play-offs. Het was in ons voordeel dat we wisten hoe zo’n sprint aan het eind van een lang seizoen werkt.”

Vincent Kompany en Anderlecht gaan na drie prijsloze jaren uit elkaar.

Lefevere: “Ik heb het altijd een moedige beslissing gevonden van Vincent om naar Anderlecht terug te keren. Ondanks een gebrek aan financiële armslag, heeft hij geprobeerd er met zijn speelstijl het maximum uit te halen. Alleen wilde hij veel meer zijn dan alleen trainer – de Engelse stijl, zeker? En omdat hij wist hoe slecht de club er financieel voor stond, wilde hij ook geld inbrengen. Toen heeft de club gezegd: ‘Dat gaan we niet doen.’ Op het eind was er te veel wrevel in de bestuurskamer: het ging niet snel genoeg.”

Mannaert: “Het was op, aan beide kanten. Het verschil in visie tussen Kompany en het bestuur was onverzoenbaar. Maar het is positief dat ze nooit met modder naar elkaar hebben gegooid.”

Vincent Mannaert: ‘Met Nieuwjaar stonden we 12 punten achter, maar het is toch gelukt om kampioen te spelen. We weten hoe zo'n sprint aan het eind van een lang seizoen werkt.’ Beeld Koen Bauters

Met Jai Hindley wordt de Giro voor het eerst gewonnen door een Australiër, die bovendien maar één dag in het roze reed: de laatste.

Lefevere: “Slim! We hebben hem nooit gezien, maar hij schoof altijd mee, werd nooit gelost en liet de andere ploegen het vuile werk opknappen. Ineos waande zich zegezeker met Richard Carapaz. Dan verlies je, natuurlijk. Hindley reed ze er allemaal af op de laatste dag. Geloof me: het is echt geen toevalstreffer.”

Nina Sterckx pakt brons op het EK gewichtheffen, na eerder goud op het WK voor junioren.

Mannaert: “Ze is jong: 18 jaar nog maar. Maar ook zij is, zoals Loena Hendrickx, bereid om veel opofferingen te brengen voor een allesbehalve voor de hand liggende sport.”

Nina Sterckx Beeld EPA

De Spelen van 2024 in Parijs zijn haar grote doel. Doordat haar gewichtsklasse is geschrapt, heeft ze ervoor gekozen 6 kilo te vermageren om in de klasse tot 49 kg mee te mogen doen.

Lefevere: “Is dat wel gezond? Het lijkt me makkelijker om 3 kilo bij te komen – voor mij toch (lacht).”

JUNI

Polsstokspringer Ben Broeders springt 5 meter 85, 4 centimeter hoger dan zijn vorige Belgische record, en wint in Parijs zijn eerste Diamond League-meeting, iets wat maar drie Belgische atleten – Kevin Borlée, Philip Milanov en Nafi Thiam – hem voordeden.

Lefevere: “Hoe ver is hij nog verwijderd van het wereldrecord?”

Dat bedraagt 6 meter 21 en is van de Zweed Armand Duplantis, met wiens ouders Broeders gaat samenwerken.

Mannaert: “Vroeger was Sergei Bubka dé referentie, maar Duplantis is nog beter. Zijn techniek is uniek, wat van hem een vernieuwer maakt zoals Dick Fosbury in het hoogspringen destijds (Fosbury ging in 1968 als eerste eerst met de rug over de lat, red.).”

Tim Merlier wordt Belgisch kampioen op de weg, nadat hij had aangekondigd Alpecin-Fenix eind dit jaar in te ruilen voor de ploeg van Patrick. Alpecin-Fenix had om die reden eigenlijk liever zijn ploegmaat Jasper Philipsen zien winnen.

Lefevere: “Merlier kreeg nul komma nul hulp van de ploeg. Toen hij na zijn zege in de ploegbus kwam, was die leeg. Geen drankje, niets.”

Mannaert: “Ik weet niet waarom, maar Merlier doet me denken aan een renner uit vroeger tijden – de jaren 60, zeg maar.”

Lefevere: “Laat ons zeggen dat er nog werk aan is. Hij kan een nog betere atleet worden.”

JULI

David Goffin bereikt op Wimbledon voor de tweede keer in zijn carrière de kwartfinale van een grandslamtoernooi. Later in het jaar zal hij ook ’s werelds nummer 1 Carlos Alcaraz kloppen, maar het zijn eenzame uitschieters in een seizoen met vooral uitschakelingen in de eerste ronde.

Mannaert: “Het was een jaar met een groot gebrek aan regelmaat. En wie weet aan goesting.”

Lefevere: “Of is Goffin geen trainingsbeest? Talent verlies je niet, maar je moet er wel iets mee doen.”

David Goffin Beeld BELGA

Mannaert: “Het tenniscircuit is behoorlijk afstompend. Ik ben niet vaak thuis, jij ook niet, Patrick, maar tennissers nóóit. Altijd on the road, van de ene hotelkamer naar de andere.

“Lang zal zijn carrière volgens mij niet meer duren. Hij is niet geboren met het lichaam van een Nadal, waarmee je tot je 40ste kunt doorgaan. Maar alle credits voor hem: hij heeft het jarenlang fantastisch gedaan, met zeer technisch en slim tennis – een beetje zoals Justine Henin.”

Jonas Vingegaard wint de Tour, Wout van Aert pakt het groen en wint drie ritten, Jasper Philipsen wint de slotsprint op de Champs-Élysées.

Lefevere: “Wat een prachtige Tour hebben we gezien! Het begon al goed voor ons, met Lampaert en Jakobsen die de eerste twee ritten wonnen. Het duel Pogacar – Vingegaard was om duimen en vingers bij af te likken. Naar mijn mening heeft Pogacar iets te aanvallend gekoerst.”

Mannaert: “Maar zo viel er elke dag wel iets te zien.”

De renner van het jaar leek toen al gekend.

Lefevere: “Wat Van Aert deed in die rit naar Calais was ongezien: in de gele trui van alles en iedereen wegrijden. Maar ja, daarna won Remco als eerste Belg sinds lang een grote ronde en werd hij ook nog eens wereldkampioen, dat heeft het verschil gemaakt.

“Remco had bovendien ook al Luik gewonnen. En voor de tweede keer de Clásica San Sebastián, op indrukwekkende wijze: hij demarreert niet, maar gaat gewoon rapper rijden. Eén voor één zie je zijn tegenstanders afhaken. Hij heeft ze gewúrgd!”

Paralympiër Ewoud Vromant verpulvert het werelduurrecord en doet er 3 kilometer bij: 46,521 km.

Lefevere: “Ik volg zijn prestaties van dichtbij. Zijn trainer Remko Meeusen komt van onze ploeg. Wat Vromant, een beer van een vent, doet met maar één been: chapeau!”

In het voetbal bereiken de Red Flames voor het eerst de kwartfinale van een EK.

Mannaert: “Vrouwenvoetbal is een blijver: in België hebben we onlangs het 50.000ste meisje ingeschreven. Commercieel was het EK een voltreffer, nu moet de publieke belangstelling volgen.”

Op het WK atletiek verlengt Nafi Thiam haar wereldtitel in de zevenkamp, pakt Bashir Abdi net als op de Spelen brons op de marathon, en lopen ook de Belgian Tornados op de estafette opnieuw naar brons.

Mannaert: “Van Abdi is ondertussen duidelijk dat hij geen eendagsvlieg is. En wat de Tornados doen, is héél straf: op de grote afspraken staan ze er altijd, al zoveel jaren. Maar de strafste is toch Thiam. Zij is absolute wereldtop en krijgt nu ook commercieel erkenning in de States.”

Maar ze maakt geen progressie meer: haar persoonlijk record dateert van 2017. In oktober zet ze na veertien jaar een punt achter haar samenwerking met coach Roger Lespagnard.

Mannaert: “Een moeilijke beslissing, ongetwijfeld. Maar ik zie het als een teken dat ze nog brandt van ambitie: ze denkt dat ze met een andere aanpak toch nog verder kan raken.”

AUGUSTUS

Club Brugge breekt Belgische transferrecords: Charles De Ketelaere is met 35 miljoen euro de duurste uitgaande transfer aller tijden, Roman Jaremtsjoek met 16 miljoen euro de duurste inkomende.

Lefevere (kijkt naar Mannaert): “Zie hem glimlachen.”

Mannaert: “De bedragen blijven maar stijgen. Je krijgt meer voor een speler, maar je betaalt ook meer voor een vervanger. Sylla is onze nieuwste revelatie: een jonge Afrikaan die we na een test hebben vastgelegd voor 200.000 euro. Daar kun je nu al twee nullen achter zetten. Die 16 miljoen voor Jaremtsjoek is het andere uiterste.”

Charles De Ketelaere tekent bij AC Milan Beeld AC Milan

Op de US Open kondigt Serena Williams (40) haar afscheid aan na een nederlaag in de derde ronde.

Lefevere: “Haar hoeveelste afscheid is dit al? (lacht)”

Mannaert: “Serena is uniek. Dat haar afscheid samenvalt met dat van Federer is bijzonder: de twee beste tennissers aller tijden die er een punt achter zetten in hetzelfde jaar.”

Roger Federer (41) kondigt inderdaad ook zijn afscheid aan, na twintig grandslamzeges. Maar ook na drie knieoperaties in bijna twee jaar tijd.

Lefevere: “Dat zal niet fraai zijn over tien jaar. Dat worden twee protheses.”

SEPTEMBER

In september wordt Belgische wielergeschiedenis geschreven. Remco Evenepoel wint de Vuelta, en even later wordt hij ook nog wereldkampioen.

Lefevere: “Wat Remco heeft laten zien, is fenomenaal. Hij was zogezegd niet goed genoeg op steile beklimmingen, maar in de Vuelta reed hij er de concurrentie af, alleen Mas kon volgen.

“Al jaren verwijten ze ons dat we geen ploeg voor de grote rondes hebben. Wel, de laatste twee weken zijn we met maar zés renners – door covid waren er een paar uitvallers en Alaphilippe was gevallen – naar Madrid gereden, zonder door het ijs te zakken.

Remco Evenepoel Beeld Photo News

“Meteen na de Vuelta is Remco naar Australië gevlogen, voor het WK. In de tijdrit was duidelijk te zien dat hij nog moe was, maar toch pakt hij brons. Enkele dagen later staat hij aan de start van de wegrit en zegt meteen tegen de anderen: ‘Ik heb superbenen!’ Lampaert heeft hem vroeg in de koers tot kalmte moeten aanmanen. Wat later vertrekt hij toch, en voert hij een solonummer op. Onwaarschijnlijk!”

Mannaert: “Normaal is je seizoen geslaagd als je een klassieker wint. Remco wint er twee én een grote ronde én het WK. Dat is… (blaast). Zonder ongelukken wint hij de Giro volgend jaar.”

Lefevere: “Als snotaap deed hij soms blufferige uitspraken, maar we zijn erin geslaagd hem dat af te leren: ‘Remco, jammer genoeg zitten we in een maatschappij die dat niet begrijpt, hou het voor jezelf en de ploeg.’ In de ploeg is hij wel iemand die spreekt, óók als het hem niet aanstaat. Maar hij is ook de eerste om zijn ploegmaats te belonen. Met een knuffel, maar ook met geld. Ook al wordt hij in januari pas 23, hij is een echte kopman.”

Mannaert: “Bij de jeugd van Anderlecht was hij al aanvoerder. Dat zegt genoeg.”

Van Anderlecht gesproken: de legendarische clubmanager Michel Verschueren overlijdt op 91-jarige leeftijd.

Lefevere: “Mister Michel! Ik zat weleens met een sponsor in de businessseats op Anderlecht. Dan kwam hij ons voor de match begroeten: ‘I am Mister Michel, I hope you enjoy the match.’ Twee minuutjes maar, maar iedereen was verguld: ‘Hij is hier geweest!’ Ik heb heel veel van hem afgekeken.”

Mannaert: “Hij was de eerste die het voetbal vanuit commercieel oogpunt is gaan bekijken. Ook internationaal heeft Michel Verschueren zijn stempel gedrukt.”

Patrick Lefevere: ‘Misschien moet ik een ingenieur wegplukken uit de Formule 1. Ook in het wielrennen wordt de juiste bandenkeuze steeds belangrijker.’ Beeld Koen Bauters

OKTOBER

Philippe Gilbert hangt zijn fiets op 40-jarige leeftijd aan de wilgen, met een gevarieerdere erelijst dan die van Tom Boonen of Johan Museeuw. Is hij de grootste van de drie?

Lefevere (blaast): “Philippe won monumenten, ritten in de Tour en het WK. Dat hebben Boonen en Museeuw ook gedaan. Maar Philippe is niet dom. Hij was al 35 toen hij me belde: ‘Mag ik bij u komen?’ Ik heb gezegd dat ik geen geld had, maar dat deerde hem niet. We hebben een paar keer over en weer gemaild met bedragen en de volgende ochtend belde hij me: ‘I’m all yours!’ Hij heeft alsnog Vlaanderen en Roubaix gewonnen bij ons (lacht). Dus ja, ik schat hem heel hoog in. Philippe is een durver en een vechter, en geliefd door iedereen in de ploeg.”

Filippo Ganna valt als wereldkampioen tijdrijden door de mand op het WK, maar verbetert even later wel het werelduurrecord.

Lefevere: “Hij is ervoor gemaakt, ondanks zijn grote gestalte. Hij zit zó aerodynamisch op zijn fiets, en heeft zó’n grote motor. ”

Lotte Kopecky pakt op zowel het EK als het WK baanwielrennen twee keer goud. Is 2022 haar jaar van de grote doorbraak?

Lefevere: “Dat denk ik wel. Wat ze in de Ronde van Vlaanderen en de Strade Bianche deed, kon ze een jaar geleden nog niet.

“Ze is ook goed op de piste: op het WK stak ze er met kop en schouders bovenuit, ondanks een mindere Tour. Lotte is een winnaar, maar soms treedt er een kleine kortsluiting op in haar hoofd. Dan moet ze even opgepept worden.”

Judoka Matthias Casse verlengt zijn wereldtitel niet: na de EK-finale verliest hij ook nipt die van het WK van de Georgiër Tato Grigalashvili. Twee keer zilver.

Lefevere: “Een speciaal karaktertje, die Casse. Hij verkoopt zich goed. Zijn flair zie je niet vaak bij een Vlaming.”

Mannaert: “Het enige wat hem interesseert, is goud. Punt. Heel on-Vlaams, maar het blijft wel hangen. Bij hem geen ‘ik zal al blij zijn als ik het podium haal’.”

Tadej Pogacar wint de Ronde van Lombardije en sluit 2022 af als zegekoning.

Lefevere: “Pogacar is een megacoureur. Door een gebrek aan ervaring greep hij naast de Ronde van Vlaanderen: hij liet zich insluiten in de sprint. Maar dat zal hem de volgende keer niet meer overkomen.”

Max Verstappen wordt opnieuw wereldkampioen Formule 1, met vijftien zeges.

Mannaert: “Verstappen heeft een goede auto, maar ik denk dat hij door zijn talent en lef ook met een mindere auto kan winnen. Dat geldt ook voor Lewis Hamilton.”

Max Verstappen Beeld Photo News

Lefevere: “De vraag spookt al langer door mijn hoofd: moet ik geen ingenieur wegplukken uit de Formule 1? Ook in het wielrennen wordt de juiste bandenkeuze steeds belangrijker. Lampaert was goed in de Tour, maar wint die tijdrit ook omdat hij de beste bandenkeuze gemaakt had. Ook nu zijn we weer nieuwe banden aan het testen.”

NOVEMBER

Nina Derwael keert terug in competitie met brons op het WK, maar zal een hogere moeilijkheidsgraad in haar oefening moeten steken om titelkansen te hebben op de Spelen van Parijs in 2024.

Lefevere: “Volgens mij zal het ervan afhangen of ze het allemaal wel nog kan opbrengen: ze is niet meer van de jongste. En het is uit met haar vriend.”

Tennisster Elise Mertens handhaaft zich in de wereldtop van het dubbelspel, maar verandert voor de derde keer dit jaar van trainer.

Lefevere: “Dat zegt veel: twijfels. Je moet het niet altijd op de trainer steken. Misschien zit er gewoon geen verbetering meer in.”

Cristiano Ronaldo schiet met scherp op zijn club Manchester United, waarna beide partijen besluiten om uit elkaar te gaan.

Mannaert: “Er komt altijd een moment dat een carrière voorbij is. Dat lijkt te zijn aangebroken, alleen heeft Ronaldo moeite om dat te aanvaarden. Het is jammer dat zo’n icoon zijn mooie eerste periode Bij United onder Alex Ferguson teniet heeft gedaan. Hij behoort absoluut tot de allergrootsten, maar vertrekt nu bij die prachtige club langs een achterpoortje.”

Cristiano Ronaldo Beeld Photo News

Na vier speeldagen in de Champions League is Club Brugge al zeker van een plaats in de achtste finales.

Mannaert: “Dankzij een 0-0 uit bij Atlético Madrid: historisch. Het is een doel dat we eindelijk hebben kunnen afvinken. Elf jaar geleden, toen we begonnen zijn, was dat lijstje nog lang: een nieuwe landstitel, nog eens een Gouden Schoen, winnen op Anderlecht – dat was zelfs onder Trond Sollied nooit gelukt. Nu overwinteren we in de Champions League. Na de derde opeenvolgende landstitel is dat de kers op de taart.”

DECEMBER

Argentinië is wereldkampioen voetbal. In een bloedstollende finale klopt het Frankrijk na strafschoppen. Is Lionel Messi nu de allergrootste?

Mannaert: “Qua palmares wel, maar ik vind de Diego Maradona van de jaren 80 nog net iets genialer.”

Lefevere: “Ik haat die vraag, je kunt geen generaties vergelijken. Rik Coppens was een technisch wonder, maar soms zette hij zijn voet op de bal en stond dan 10 seconden stil. Probeer je dat nu, trappen ze je doormidden.”

Mannaert: “De finale heeft iedereen er nog eens aan herinnerd waarom voetbal de populairste sport ter wereld is, hoe controversieel dit toernooi ook was.

“Nu, als het 2-0 blijft, waar het even naar uitzag, spreken we van een flauwe finale.”

Lionel Messi Beeld Reporters / DPA

Is dit, door de mensenrechtenschendingen in Qatar en de corruptie bij de toewijzing van het WK, een wereldtitel met een zwarte rand?

Lefevere: “Geld stinkt niet: wij zijn ook gaan koersen in Qatar. De Franse president Macron zit in de tribune en doet business met Qatar. De kritiek is hypocriet, ik hou daar niet van.”

Mannaert: “Er is geïnsinueerd dat Messi móést winnen, maar dat complot geloof ik niet.”

Voor de Rode Duivels wordt het toernooi een afknapper: uitgeschakeld in de groepsfase. Bondscoach Roberto Martínez houdt ermee op.

Lefevere: “Ik heb Martínez een paar keer ontmoet. Beleefde en attente man, altijd piekfijn in het pak.”

Mannaert: “Het WK 2018 in Rusland was het hoogtepunt, maar toen was Martínez nog geen technisch directeur. Daarna zijn het EK, de Nations League en het WK tegengevallen, op een moment dat hij die functies combineerde. Martínez is een vakman die zeker iets neergezet heeft, maar op een eindronde moet je voor de volle 100 procent coach zijn. Alleen zo kun je excelleren.”

Aanvoerder Eden Hazard kondigt zijn afscheid als international aan. Zijn discutabele WK-selectie stond symbool voor het echec.

Lefevere: “Was hij niet een van de beteren op het WK?”

Mannaert: “Het zou onterecht zijn om Eden Hazard nu met de vinger te wijzen, daarvoor zijn zijn verdiensten te groot. Hij is trouwens samen met Kevin De Bruyne de enige Belgische voetballer die in twee van de grote competities tot speler van het jaar werd verkozen. Hazard is een van de beste spelers uit onze voetbalgeschiedenis en verdient respect.”

