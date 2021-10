Passen het boefje Noa Lang en de strenge meester Van Gaal wel bij elkaar?

Nieuwkomer Noa Lang wil ook bij de nationale ploeg zichzelf blijven, een straatjongen met branie. ‘Het zou toch een beetje saai zijn als iedereen hetzelfde is?’ Morgenavond speelt Oranje tegen Letland in de WK-kwalificaties.

Hoe zal dat gaan, Noa Lang (22) die zich moet schikken naar het regime van Louis van Gaal? De impulsieve dribbelaar die het liefst maximale vrijheid geniet in het veld en in zijn gedrag regelmatig uitglijders maakt is nu bij het Nederlands elftal gehaald door een coach die een ijzeren discipline vereist in het veld, en daarbuiten.

Het eerste piketpaaltje sloeg Van Gaal meteen maandag al. Zoals Lang zich zondag als speler van Club Brugge tegen Anderlecht had gedragen, dát moest hij bij hem niet flikken, sprak de bondscoach.

“Ja, ik heb hem daarna gesproken”, zegt Lang dinsdagochtend in een videogesprek vanuit Zeist. “Wat hij in de persconferentie duidelijk maakte, heeft hij mij ook duidelijk gemaakt. Dat ik die provocerende dingen bij hem niet moet doen. Maar het is een beetje wie ik ben. Dat waardeert hij ook, maar het moet wel op de goede manier zijn, daar ging het om.”

Zondag ging hij onder meer provocerend met twee voeten op de bal staan en daagde hij de Brusselse aanhang uit. Tot onvrede van trainer Philippe Clement. “Het zijn dingen die Noa Lang Noa Lang maken”, zegt Lang zelf. “Ik vind dat het groter wordt gemaakt dan het is. Bij elke bal die ik kreeg werd er gefloten. Ik kreeg letterlijk bierflessen naar mijn hoofd. Dan ben ik wel een jongen die wat provocerender gaat spelen. Na de wedstrijd denk ik: waarom doe ik dat, waarom laat ik me afleiden door publiek? Ik moet er op sommige momenten wat verstandiger mee omgaan.”

Taakstraf

Lang is het voetballende boefje dat zich nooit zo graag in het gareel liet duwen. Hij laat trainers jubelen en gruwelen. En er waren incidenten. Hij kreeg een stempel, zoals hij het noemt. In de bekerwedstrijd van Ajax bij Telstar in 2019 kreeg hij voor de camera’s de volle laag van coach Erik ten Hag. Hij ging uiteindelijk naar Club Brugge. Hij werd vorig seizoen met zestien goals clubtopscorer bij de kampioen. Bij dat titelfeest zong hij een antisemitisch getint liedje. De Belgische bond gaf hem een taakstraf: begin juli moest hij het holocaustmuseum Kazerne Dossin bezoeken.

“Natuurlijk denk ik later ook vaak: waarom moest je dat nou weer doen, Noa? Het waren dan de emoties, ik reageer misschien wat impulsiever. Ik ben zoals ik ben. Het zou toch ook een beetje saai zijn als iedereen hetzelfde is?”

Anderlecht-middenvelder Kristoffer Olsson en Clubs Noa Lang vechten om de bal. Beeld BELGA

Brugge was na Ajax een bewuste keuze, zegt hij. Met stiekem Oranje in het achterhoofd. “De Belgische competitie is vergelijkbaar met de Nederlandse eredivisie, alleen veel fysieker. Het is veel meer rennen en vliegen, de eredivisie is meer technisch. Ik speel nu altijd tegen jongens die twee keer zo groot zijn. Ga dat maar eens doen als kleine jongen. Ik wilde na Ajax naar een club op een vergelijkbaar niveau. Voor mij is er nu geen mooier podium dan Club Brugge. Vanaf het moment dat ik de keuze had gemaakt, was ik ervan overtuigd dat het zo zou gaan lopen.”

Bij Brugge krijgt hij als linksbuiten meer vrijheid dan eerder bij Ajax. “Ik word gebruikt naar mijn kwaliteiten. Ik hoef niet de hele tijd aan de zijlijn te blijven. Ik krijg meer de vrijheid te zijn wie ik ben. Als ik bij Ajax de bal ging halen of naar binnen ging, hoorde ik gelijk: ‘Noa, naar buiten!’ Nu zoek ik zelf de ruimte waar ik belangrijk kan zijn voor het team. Ik ben een speler die de bal moet hebben en van niets iets kan creëren.”

Niet onder de indruk

Van Gaal houdt niet van individualisme. Hij wil juist dat vleugelaanvallers het veld breed houden en gedisciplineerd hun taken uitvoeren. Lang: “Bij Oranje zal ik het eerst moeten afdwingen. Het zou wat zijn als ik zeg: luister, als ik geen vrijheid krijg, ben ik hier weg. Dit is een droom die uitkomt.”

Of hij er nederig van wordt, nu in Zeist, voor het eerst tussen spelers van veel grote clubs onder leiding van Van Gaal? “Nee. Natuurlijk, ik kom binnen als iemand die op nul begint en zich moet bewijzen. Maar ik zal altijd mezelf zijn. De meeste jongens ken ik. Ik ben niet iemand die denkt: oh, ik ben nu onder de grote jongens. Ik heb respect voor ze, maar ik ben hier omdat ik volgens de mensen goed kan voetballen. Waarom zou ik nerveus zijn?”

Hij hoopt op speeltijd, morgen in Letland en anders maandagavond tegen Gibraltar in de Kuip, niet ver van waar hij opgroeide, als schoffie in Rotterdam. “In je eigen stad je eerste wedstrijd voor Nederland spelen, dat zou het wel compleet maken. Alsof het zo moest zijn.”