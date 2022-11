Pas vanaf de kwartfinale wordt het echt interessant: dit verdienen de Duivels op het WK

Elke Duivel ontvangt in de groepsfase 42.000 euro. Slaagt België erin om door te stoten tot de achtste finales, dan krijgen de spelers 80.000 euro voor een achtste finale. Pas vanaf de kwartfinales wordt het financieel echt interessant (180.000 euro). Een bewuste strategie van de voetbalbond, die zich zo heeft ingedekt tegen een vroegtijdige uitschakeling. Een doemscenario waarin de opbrengsten niet zouden opwegen tegen de kosten.

Bij een vierde plaats zal iedere Rode Duivel daar bruto 280.000 euro aan overhouden, brons brengt nog eens 32.000 euro extra met zich mee. Maar de jackpot — nou ja, in het geval van veel Rode Duivels wegen deze bedragen niet op tegen wat ze bij hun club verdienen — is natuurlijk aan de wereldbeker gekoppeld. Bij WK-winst strijkt elke speler 445.000 euro op (ter vergelijking: voor het EK was dat 435.000 euro). Verliest België straks de finale, dan misloopt ­iedereen 115.000 euro.

De inflatie gaat door het dak. Maar de premies van de Rode Duivels blijven onveranderd. Die lagen al vast sinds 2018. De bondstop had toen een zuiniger premiestelsel onderhandeld met de Duivels voor de WK’s 2018, het EK 2021 en het WK in Qatar. Onder voormalige CEO Steven Martens kregen de spelers nog 60% van de bruto-inkomsten van een WK of EK. Een wereldtitel in Brazilië in 2014 zou bijvoorbeeld meer dan 700.000 euro per speler gekost hebben.