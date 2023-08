Pas 23, en al vijf kampioenentruien: ‘Evenepoel is echt een killer’

Voor het eerst heeft een Belg zich tot wereldkampioen tijdrijden gekroond. Remco Evenepoel had er een missie van gemaakt, zei hij, en bracht die in en rondom Stirling glansrijk tot een goed eind. Alweer een kampioenentrui afgevinkt.

Blies Remco Evenepoel vorig jaar nog verbaasd “huh, Foss” na de WK-tijdrit, dan was er in het Schotse Stirling geen sprake van enige verrassing. Na twee bronzen medailles (in 2021 en 2022) en een zilveren plak (in 2019) mocht de nog steeds amper 23-jarige Belg zich deze keer in de regenboogtrui hijsen. De jongste wereldkampioen tijdrijden ooit.

Al bij het eerste tussenpunt werd duidelijk dat het over 47,8 kilometer een spannend secondespel zou worden tussen de Belg en de Italiaan Filippo Ganna, tweevoudig wereldkampioen. Daar stond Evenepoel nog vijf seconden in het rood, met een verbluffend tussenstuk draaide de ‘Aerokogel van Schepdaal’ de rollen helemaal om. Op de oplopende kasseien naar de eindstreep, in de schaduw van het historische Castle Wynd, behield Evenepoel twaalf seconden voorsprong.

“Die laatste klim was brutaal, een extra mes in mijn benen in een al lange tijdrit”, pufte Evenepoel in het flashinterview. Dat hij de eerste Belgische wereldkampioen ooit was geworden, wist hij meteen te vertellen. “Ik ben superblij dat ik het kon houden, want dit parcours was niet perfect voor iemand van mijn gewicht.”

Sneller dan gepland

Nochtans kreeg Evenepoel vooraf de topfavorietenstatus toebedeeld. Het snelle parcours, weinig technisch en met slechts 350 hoogtemeters, maakte van aerodynamica nog meer dan anders de doorslaggevende factor. En “aerodynamischer op een tijdritfiets zitten dan Evenepoel lijkt me onmogelijk”, aldus professor Bert Blocken (KU Leuven) eerder in Knack.

Zelf maakte Evenepoel met een YouTube-filmpje, de dag voor de tijdrit gepost, duidelijk dat deze WK-tijdrit meticuleus werd voorbereid. Geen detail in kledij of fietspositie werd over het hoofd gezien, het pacing plan stond op punt. “Al ging ik harder en sneller dan gepland, soms 10 tot 15 watt boven mijn plan. Als je na dertig minuten de benen nog steeds niet voelt, weet je dat je een van die dagen hebt.”

“Ik zal het geen missie noemen, maar ergens is het dat wel”, had Evenepoel voor aanvang van de tijdrit te zeggen. “Er zijn zes truien en ik heb er al vier.” Evenepoel is de huidige Belgische kampioen op de weg, werd eerder ook al Belgisch en Europees tijdritkampioen en moest vorige zondag zijn regenboogtrui in de wegrit afgeven. Nu komt er dus een WK-titel tegen de klok bij. Enkel een Europese kampioenentrui ontbreekt.

Van Aert niet fris

“Al die uren op de tijdritfiets hebben opgebracht”, stelde Evenepoel vast. Een specifieke voorbereiding waar Tour-renners moeilijk aan konden tippen. Opvallend: de top vier (Evenepoel, Ganna, Tarling en McNulty) reed de Tour de France niet. Geen supercompensatie dus, maar eerder de ballon die langzamerhand is leegglopen.

Bij Wout Van Aert, die uiteindelijk vijfde werd op 1:37 ontbrak duidelijk frisheid. Niet onlogisch, zeker gezien de waanzinnige wegrit die afgelopen zondag is gereden op het bochtenrijke parcours in centrum Glasgow. Het bleek trouwens eerder al op de Olympische Spelen in Tokio: de snelle opeenvolging van Tour, wegrit en nadien de tijdrit zette ook toen een rem op die laatste discipline.

“Ik heb er het maximum uitgehaald”, zei Van Aert, die al na het eerste tussenpunt uit de race lag. “Ik schrok toen ik uiteindelijk zag hoeveel ik achter was. Ik kon echt niet sneller, maar hoopte wel op een beter resultaat.”

Wout van Aert: "Ik schrok toen ik uiteindelijk zag hoeveel ik achter was." Beeld Photo News

Na de wegrit zocht hij geen excuses, al is duidelijk dat die sporen heeft nagelaten. Niet enkel Van Aert (tweede in de wegrit) kon geen superbenen voorleggen. Ook Tadej Pogacar (derde) of Stefan Küng (vijfde), normaal certitudes in de top tien, eindigden ver van de ereplaatsen. Jongens als Ganna of de Britse tijdritkampioen Joshua Tarling, die de wegrit links lieten liggen, zetten dan weer een knalprestatie neer.

Voor Ganna, eerder deze week al wereldkampioen individuele achtervolging op de baan, is zilver de herbevestiging na een vrij billijk seizoen. Behalve een tweede plaats in Milaan-Sanremo liet de Italiaan zich te weinig opmerken voor een renner van zijn statuut.

Voor Tarling, een 19-jarige neoprof die bij Ineos Grenadiers rijdt, is brons dan weer een geweldige doorbraak. Zelfs in een tijdperk waarin renners op steeds jongere leeftijd meedoen voor de prijzen blijft het frappant: een wereldkampioen tijdrijden bij de junioren die de beloftecategorie overslaat en meteen op het podium staat bij de profs. Straffe toekomst voor de boeg.

Opsteker voor België

De Belgische selectie in het wegwielrennen vangt zo een eerste gouden medaille, na twee zilveren medailles (Van Aert en Alec Segaert) en twee keer brons (Julie De Wilde en Fleur Moors). Zondag volgt nog een gouden kans in de wegrit voor Lotte Kopecky.

De lichte teleurstelling van de wegrit bij de mannen lijkt daarmee voor een deel weggewist. Bondscoach Sven Vanthourenhout loofde de mentale weerbaarheid van Evenepoel. “De wegrit was niet echt een succes voor hem. Maar onmiddellijk die omschakeling maken en het willen goedmaken, daarin onderscheidt hij zich van de rest. Hij is echt een killer. Hij legt de lat hoog voor de staf, maar hij maakt zijn doelen wel waar.”

En Tobias Foss? Deze keer geen ‘huh’-momentje. Foss eindigde zoals hij al een heel regenboogseizoen reed: anoniem, op de elfde plek.