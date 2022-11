Papa Bouba Diop maakte in 2002 tegen kolonisator Frankrijk een Senegalees doelpunt met eeuwigheidswaarde

Met zijn doelpunt tegen Frankrijk in 2002 zette Papa Bouba Diop zijn land Senegal op de wereldkaart van het voetbal. In 2020 ruilde de boomlange middenvelder het tijdelijke voor het eeuwige na een slepende ziekte.

De beroemdste doelpuntenmaker van Senegal op een WK ligt begraven onder een bed van schelpen. Papa Bouba Diop is opgebaard in een familiegraf, bij moeder Fatou Sylla en zus Rokhaya Diop.

Senegal, maandag in Doha tegenstander van Nederland op de tweede dag van het WK in Qatar, is qua voetbal vooral beroemd dankzij 31 mei 2002. Seoul, de openingswedstrijd van het WK in Japan en Zuid-Korea tegen Frankrijk, de wereldkampioen tegen de debutant. De beslissende aanval begint met een onderschepping op het middenveld. Daarna volgt de rush van sterspeler El Hadji Diouf over de linkerflank en diens lage voorzet. De bal verdwijnt in de kluts met doelman Fabien Barthez en middenvelder Emmanuel Petit, en dan is daar Diop, die al op de grond ligt in het gewoel, doch de bal met het linkerbeen van dat immense, 1m94 grote lijf in het doel tikt.

Sensatie van het toernooi

De wereldkampioen op achterstand. Het stadion trilt van opwinding. Diop rent uitzinnig naar de hoekschopvlag, terwijl hij zijn shirt uittrekt. Hij draagt een wit onderhemd, legt het tenue op de grond en maakt met de toegesnelde ploeggenoten een dansje om nummer 19. Senegal wint, blijkt de sensatie van het toernooi en reikt tot de kwartfinale. Maar op 29 november 2020 sterft Diop na een ziekbed, 42 jaar pas.

De beheerder van het kerkhof in Rufisque, een voorstad van Dakar, loopt mee naar het graf, zigzaggend tussen sobere zerken en sierlijke monumenten, onder gebladerte dat verkoeling brengt in de schroeiende hitte. Nee, maak geen foto van het graf, houdt hij ons voor. Dat wil de weduwe van Diop niet. Het is een simpel graf. Een foto van zijn hoofd met een tekstje: nous sommes fiers. We zijn trots.

Een prachtige Boababboom siert de begraafplaats van Papa Bouba Diop. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

“Papa was als een broertje voor mij”, zegt bondscoach Aliou Cissé, destijds aanvoerder van de nationale ploeg. “Hij was een wapenbroeder. Ik denk elke dag even aan hem. Rond de tijd van onze successen, in 2001 en 2002, hebben we zoveel meegemaakt. We waren vaker bij elkaar dan bij onze families. Onze band was er eentje van onbreekbare solidariteit.”

Cissé kan het doelpunt in Seoul fase voor fase herbeleven. Die wedstrijd tegen Frankrijk was legendarisch, omdat het de openingswedstrijd was, “en omdat we wonnen van onze vroegere kolonisator”, al beoordeelt Cissé de achtste finale tegen Zweden als mooiste wedstrijd: 1-0 achter, 2-1 gewonnen. “Tactisch gezien was die wedstrijd onze beste prestatie.” De verloren kwartfinale tegen de Turken voelde als een deceptie.

Een paar kilometer van het graf in Rufisque staat een monument naast het zanderige veld waar Diop voetbalde als kind. Het is wat onopvallend, met omgevallen stenen. Diop staat afgebeeld op een grote foto, genomen tijdens het duel met Frankrijk, vlak na zijn doelpunt. Zijn ogen rollen bijna uit de kassen van opwinding. De tekst: à jamais dans nos coeurs. Voor altijd in ons hart. Een fonkelende ketting danst om zijn nek.

Muurschilderingen

Hier en daar siert hij met foto’s of schilderingen de gevels van de straten in Rufisque. Langs de snelweg zijn reusachtige muurschilderingen te ontwaren. Diop met een leeuw. De Leeuwen van Teranga, luidt de bijnaam van de ploeg van Senegal. Teranga betekent gastvrijheid in ’s lands taal Wolof.

Een van de Murals van Papa Bouba Diop in Dakar. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant



Hij stierf op 29 november 2020, na een slopende ziekte, zoals de media destijds meldden. Bij de uitvaart in Dakar waren oud-ploeggenoten en president Macky Sall aanwezig. Zijn weduwe Marie-Aude is met de kinderen in Frankrijk blijven wonen. Ze was wel aanwezig bij de opening van het nationale stadion in de nieuwe stad Diamniadio. Ze zei te hopen dat haar zoon eens in de nationale ploeg van Senegal zal voetballen.

Maar eerst het WK, met de opening tegen Nederland. Senegal heeft net als in 2002 een uitstekende ploeg. Bondscoach Cissé: “Papa en al die anderen van ons team uit 2002, of het nu El Hadji Diouf is of Henri Camara, hebben het land geïnspireerd en de weg naar de toekomst geopend. Diop was een voorbeeld van de liefde voor het spel.”

Diop leeft overal voort. Een gids geeft een rondleiding door het prachtige nationale stadion van Senegal, in de nieuwe stad Diamniadio. Het museum is nog niet ingericht, maar heeft al een naam: Papa Bouba Diop Museum. In de gang voor de ingang zijn de contouren van zijn imposante gestalte afgebeeld met lichtjes. Ze zullen voor eeuwig branden, als herinnering aan de man van dat ene, unieke doelpunt, de treffer die Senegal op de kaart van het wereldvoetbal zette.