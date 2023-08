Panthers vermorzelen Spanje op weg naar halve finales: ‘We dromen nog van meer’

De Red Panthers hebben de mond vol van de stappen die ze de laatste twee jaar hebben gezet als team. Op een groot kampioenschap hebben ze dat nu ook in de praktijk getoond tegen een team als Spanje, nummer zeven op de wereldranking. Waar de score in het verleden vaak close was, blonk nu een 5-0-zege op het bord.

“Ik denk niet dat we ooit al zo’n belangrijke match met 5-0 hebben gewonnen. Dat is gewoon supercool”, zei kapitein Michelle Struijk. Bondscoach Raoul Ehren gaf aan hoe zijn team op dit EK toont beter met de spanning om te gaan, want verliezen tegen Spanje zou een anticlimax van jewelste zijn geweest. “Dan stond er al een streep onder. We moesten die halve finale halen. Vroeger hoorden we in de media vaak dat de Panthers de druk niet aankunnen. Nu hebben we tegen Spanje die progressie laten zien.”

De Red Panthers hebben ook geen last van valse bescheidenheid. Zij toeteren zelf dat ze de finale willen halen op dit EK. “En als we dat roepen, dan moet je wel over Spanje heen”, zegt Ehren. “Maar we dromen nog van meer.”

Thuisvoordeel

België teert op een gedisciplineerde defensie, kan snel uitbreken en heeft met Charlotte Englebert een pareltje dat aanvallend het verschil kan maken. Haar acceleraties deden Spanje zichtbaar pijn en ze jaste net als tegen Italië twee knappe goals voorbij de doelman. Met vier goals voerde ze na de match tegen Spanje mee de topschuttersranking op dit EK aan. Ze werd ook uitverkozen tot speler van de match.

Van haar ploegmaats kreeg de 22-jarige Englebert een pluim. “Ze is echt waanzinnig goed bezig”, vond Struijk. “Ik ben heel blij dat zij in mijn ploeg speelt en dat ik niet tegen haar moet spelen. Ook al is ze zelf nog jong, ze is een groot voorbeeld voor de andere jonge meisjes. Zij toont de mentaliteit om er gewoon voor te gaan. Zelfs al verlies je de bal, dan staat er nog een hele ploeg achter.”

De mooie zege van de Panthers tegen Spanje maakt de EK-missie nog niet af. De halve finale gold als het minimumdoel. Pas nu gaat het écht om de prijzen. Morgen in de halve finale wacht Duitsland, nummer vier van de wereld, een plekje hoger dan België. Het Sparkassenpark in Mönchengladbach zit bij matchen van Duitsland bomvol; met 9.500 toeschouwers heeft de thuisploeg in decibels nu al gewonnen.

De Red Panthers weten dat het fiftyfifty zal zijn. “Of 51 procent voor Duitsland door het publiek”, zei Englebert. Maar schrik hebben de Belgen niet. Het is een mooie kans om de ambitieuze woorden in daden om te zetten. “Het zou mooi zijn als we het Duitse publiek het zwijgen kunnen opleggen.”