Pakt deze wonderboy straks uit met nieuw huzarenstukje? Wilfried Meert oordeelt: "Te veel regen en wind, maar ik ken zijn limieten niet"

Nafi Thiam mag ons klein landje dan wel al apetrots hebben gemaakt, dat wil niet zeggen dat het WK atletiek ons niets meer te bieden heeft. Te beginnen met de mannenfinale van de 400 meter, mét een Zuid-Afrikaanse loopsensatie: Wayde van Niekerk.

43 seconden en 3 honderdsten. Dat was de tijd waarin de 25-jarige Wayde van Niekerk vorig jaar in Rio zijn 400 meter aflegde. Hij onttroonde daarmee de mythische chrono van Michael Johnson, die zestien jaar geleden 15 honderdsten trager liep. De atletiekwereld verbaasd, een nieuw talent ontdekt.



Diezelfde van Niekerk zal er vanavond alles aandoen om de wereld opnieuw op zijn kop te zetten. Hij liep zijn halve finale op reserve om straks het volle pond te kunnen geven. Al zit een nieuw wereldrecord - of nog straffer: een toptijd onder de 43 seconden - er volgens ex-Memorialdirecteur Wilfried Meert niet meteen in. "Helaas zijn de weersomstandigheden in Londen te slecht om daar opnieuw onder te duiken. Dan mag er geen spatje regen vallen of geen zuchtje wind staan. Maar ik weet niet waar zijn limieten liggen, alleen dat hij een uitzonderlijk talent is."

Koningsnummer En of hij een zeldzaam loopwonder is. Van Niekerk is namelijk de enige atleet die op de 100 meter onder de 10 seconden liep, op de 200 meter onder de 20 seconden afklokte en de 400 meter onder de 44 seconden afhaspelde. Weergaloze prestaties, volgens Meert niet alleen te danken aan zijn buitengewoon talent. "Van Niekerk is het type sporter dat altijd een kwartier voor aanvang van de training arriveert en erna nog extra oefeningen afwerkt. In die mate zelfs dat Ans Botha, zijn 75-jarige coach, haar pupil af en toe wat moet afremmen."