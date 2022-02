Padelfederatie kondigt nieuwe wereldwijde tour aan

De Internationale Padelfederatie (FIP) heeft dinsdag een belangrijk nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de sport aangekondigd. De federatie organiseert een gloednieuwe Padel Tour. Topspelers van over heel de wereld zullen deelnemen aan de enige officiële wereldwijde tour in de padelsport. Het nieuwe evenement wordt gebaseerd op een volledig nieuwe mondiale kalender van internationale en nationale competities - inclusief vier evenementen van de hoogste categorie (majors). Voor 2022 en 2023 zijn ten minste 10 toernooien gepland, waarvan het eerste zal plaatsvinden in maart. In 2024 zou het aantal toernooien in de tour tot 25 kunnen oplopen. Data, locaties, prijzengeld, sponsors, televisiepartners en alle andere details worden later bekendgemaakt.