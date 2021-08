Owen Otasowie, back-up voor Dendoncker bij Wolves, op weg naar Club

En of Ebeguowen ‘Owen’ Otasowie een goed verhaal heeft. Opgegroeid in New York City, autodidact in de straten van Zuid-Londen en vorig seizoen doorgebroken bij Wolverhampton onder de vleugels van Nuno Espirito Santo. Dat amper zes jaar nadat de krachtige middenvelder voor het eerst voetbalde nadat hij op zijn tiende NYC ruilde voor de grimmige straatjes van de Londense buurt Peckham. Familiale problemen noopten hem de grote plas over te steken, Otasowie vindt onderdak bij zijn tante.

“In Engeland werd ik verliefd op voetbal, want daar behoort het tot de cultuur”, legde het talent enkele jaren geleden uit. “In New York liet mijn moeder mij nooit buiten spelen. In Peckham liet mijn tante dat evenmin toe, maar klauterde ik door het raam om met mijn neefjes te gaan voetballen.”

Van de kooien in Zuid-Londen belandt Otasowie op zijn veertiende bij de Mass Elite Academy. Een voetbalschool in Londen waar Owen drie keer per week training krijgt en in het weekend vaak oefent tegen jeugdploegen van profclubs. “Technisch moest er nog veel aan hem geschaafd worden, maar zijn focus en honger om beter te worden waren enorm”, liet Lorenzo Dempster, oprichter van de academie, in Britse media noteren.

Otasowies mentaliteit brengt hem in 2017 na eerdere trials bij Birmingham City, Ipswich Town en een trainingsperiode van zes maanden bij West Ham uiteindelijk in Wolverhampton. Rond die tijd is er interesse van Everton, Ajax, Juventus en Schalke 04. Wolves biedt hem een studiebeurs aan en een plaatsje bij de U18. Twee knieoperaties stellen het jonge talent op de proef, maar uiteindelijk herstelt Otasowie volledig en maakt hij de overstap naar de U23. Arsenal en Real Madrid hebben de Nigeriaanse Amerikaan intussen op de radar. De youngster tekent evenwel een contractverlenging voor 2,5 seizoenen in de West Midlands.

Eens bij de A-kern komt Otasowie, die 1,91m lang is, met zijn fysieke présence, zijn balbehandeling en zijn passing al snel in de plannen van Espirito Santo voor. Meermaals wordt hij vergeleken met Paul Pogba. In december 2019 viert hij bij een 4-0-tussenstand zijn debuut tegen Besiktas in de Europa League. Zijn vuurdoop in de Premier League volgt één jaar later wanneer hij aan de rust Leander Dendoncker mag vervangen in de topmatch tegen Chelsea. Otasowie deelt meteen een assist uit en wordt na een 2-1-overwinning op handen gedragen.

Later dat seizoen komt hij als back-up voor Dendoncker nog vijf keer in actie. “Hoe hij met de bal drijft en die beschermt, is enorm goed”, liet Mass Elite Academy-oprichter Mohamed vorig jaar noteren. “Hij is bijna niet van de bal te zetten. Alleen moet hij nog leren diezelfde energie als Dendoncker te brengen.”

Intussen is Otasowie A-international voor de Verenigde Staten, die hij boven Nigeria en Engeland verkoos. Hij verricht modellenwerk, onder meer voor Burberry. Een nieuw contractvoorstel wimpelde hij af, in de hoop zijn carrière op het Europese vasteland voort te zetten.