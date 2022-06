Overvolle kalender brengt Benelux Tour in lastige positie

Victor Campenaerts had er een doel van gemaakt. Ook Jasper Stuyven en veel andere klassieke renners hadden de Benelux Tour eind augustus op hun agenda gezet. Zij moeten op zoek naar een andere opstap richting het WK, of hun hoogtestage na de Tour verlengen, want de Benelux Tour zal dit jaar niet plaatsvinden.

“De overvolle wielerkalender zorgt voor problemen op logistiek en mediavlak”, zegt organisator Golazo. De Nederlandse politie kan dit jaar niet instaan voor de begeleiding van de ritten op haar grondgebied. Twee weken eerder vindt in Nederland de Vuelta-start plaats en dat maakt dat de uurroosters van de politie overvol zitten. De enige veilige oplossing is ritten op een gesloten circuit, maar dat ziet Golazo niet zitten.

Komt daarbij dat de Vuelta haar ontknoping kent tijdens het slotweekend van de Benelux Tour. In zijn tv-contract met de Vuelta is Eurosport verplicht om beide ritten integraal uit te zenden. Ook voor de VRT zou de gelijktijdigheid met de Vuelta kunst- en vliegwerk vereisen om de Benelux Tour rechtstreeks uit te zenden. Het alternatief met aankomsten in de vroege namiddag zien de organisatie en de steden niet zitten.

Tussen Tour en Vuelta

De achttiende editie van de Benelux Tour wordt verplaatst naar 2023, maar wel op een andere datum om weg te geraken van de Vuelta. Veel plaats op de WorldTour-kalender is er niet. Een optie is meteen na de Ronde van Polen, maar in die week wordt het EK gehouden.

Bij Golazo beseffen ze de moeilijke situatie. “De wielerkalender zal er de komende jaren niet minder druk op worden. We hopen dat de UCI een oplossing voor ons vindt, want we willen absoluut doorgaan met de Benelux Tour.”