Overal waar 'den Antwaarp' speelt, neemt politie extra maatregelen

De oudste voetbalclub van het land speelt weer in eerste klasse, en dat boezemt de andere clubs angst in. Voorlopig vooral naast het veld. Clubs en politie vrezen dat de harde kern van The Great Old zich nu al verlekkert op confrontaties met andere supportersclans. "Door hun reputatie zal vrijwel elke match een risicowedstrijd zijn, die een verhoogde politiecapaciteit vraagt", zegt Cathy Van den Berghe van de Voetbalcel, die instaat voor de coördinatie van het veiligheidsbeleid bij voetbalwedstrijden.