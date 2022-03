Over en uit voor BeNeLiga? Nederlandse clubs trekken stekker uit project

In de afgelopen maanden was er serieuze vooruitgang geboekt over een BeNeLiga met een ‘split season model’. Een Nederlands-Belgische delegatie had hierover begin maart een constructief onderhoud met de top van de UEFA, onder leiding van voorzitter Aleksander Ceferin.

De Nederlandse topclubs zetten het project nu stop omdat het benodigde draagvlak vandaag ontbreekt. Dat het Nederlandse clubvoetbal momenteel floreert terwijl het Belgische clubvoetbal het moeilijker heeft, speelt hier ongetwijfeld een rol in.

“Het Nederlandse voetbal gaat nu verder met het verfijnen van het businessplan als één van de volgende stappen richting realisatie van de NL League’’, aldus de Eredivisie CV in een verklaring.

De Pro League neemt akte van de Nederlandse positie, en wil in de komende maanden concrete stappen zetten om het Belgische clubvoetbal opnieuw vooruit te helpen. Lorin Parys, die morgen aan zijn mandaat als nieuwe CEO begint, en zijn team willen de Belgische clubs in de komende tijd overtuigen dat hier een momentum is voor een beter en moderner Belgisch topvoetbal.