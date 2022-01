Oude bekende duikt weer op bij Belgian Cats

Ook Kim Mestdagh ontbreekt, zij nam een pauze – tijdelijk of definitief, dat moet nog blijken. Jana Raman is zwanger.

Ben Abdelkader is een oude bekende. De 26-jarige Brusselse haakte in november 2016 af bij de Cats. Een conflict met Marjorie Carpréaux lag aan de basis. Nu Carpréaux afscheid heeft genomen als international stond niets een selectie nog in de weg. Ben Abdelkader, die uitkomt voor de Russische club Nika Basket, speelt vooral als shooting guard.

Zo zijn de Belgische basketbalvrouwen goed gewapend om op 10 februari in Washington de strijd aan te gaan met Puerto Rico in de WK-voorronde. Dat is meteen een bepalende wedstrijd, want in hun poule zitten ook de Verenigde Staten en Rusland. Er zijn drie tickets beschikbaar voor het WK, dat eind september in Australië op de agenda staat. Titelverdediger Amerika is al zeker van zijn plek.