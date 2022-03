Oud-winnaar Sagan niet in Ronde van Vlaanderen

Sagan won de Ronde in 2016. De Amstel Gold Race (10 april) en Parijs-Roubaix (17 april) blijven voorlopig wel op zijn programma staan. De Fransman Anthony Turgis, de Nederlander Niki Terpstra en de Belg Dries Van Gestel zijn nu de vooruitgeschoven pionnen van de wielerformatie.

Intussen is ook Tour-winnaar Tadej Pogacar in ons land. De Sloveen van Team UAE Emirates rijdt woensdag Dwars door Vlaanderen als aanloop naar de Ronde en meldde zich gisteravond aan in het hotel in Waregem. Het is niet de eerste passage van Pogacar in Vlaanderen. Vorig jaar reed hij de tijdrit (10de) en de wegrit (37ste) op het WK in Leuven. Bij de beloften reed hij ook de Ronde van Vlaanderen (15de) en de Kattekoers (67ste in 2017 en 22ste in 2018). Bij zijn eerste passage in de Vlaamse voorjaarsklassiekers bij de profs ligt de ambitie hoger.