Oud-voetballer Franck Berrier (37) overleden na hartstilstand

“Met grote droefenis en verslagenheid vernemen we het overlijden van clubicoon Franck Berrier (37). Hij overleed na een hartstilstand tijdens het sporten”, schrijft KVO op Twitter. “We wensen alle nabestaanden veel sterkte toe in deze moeilijke tijden!”

Berrier speelde nagenoeg zijn hele voetbalcarrière in België. In 2008 streek de Fransman neer bij Zulte Waregem, waar hij in twee passages (2008-2010 en 2012-2013) zijn grootste successen beleefde. In mei 2013 leek Zulte Waregem zelfs even landskampioen te worden, maar na een gelijkspel in het rechtstreekse titelduel ging het kampioenschap toch naar Anderlecht.

Verder verdedigde Berrier in België ook de kleuren van Standard (2010-2012) en KV Oostende (2013-2018). In 2018 maakte hij de overstap naar het gedegradeerde KV Mechelen, maar hij zou door de hartproblemen uiteindelijk geen minuut spelen voor de Kakkers.

Verschillende Belgische voetbalclubs reageerden inmiddels al op het overlijden. “Essevee vernam met grote droefenis het overlijden van Franck Berrier”, meldt Zulte Waregem, zijn eerste club in België. “We wensen de familie van Franck heel veel sterkte in deze moeilijke periode.”

Ook andere Belgische clubs reageerden op het plotse overlijden. “Verschrikkelijk nieuws... Veel sterkte!”, schrijft KV Kortrijk. “Verschrikkelijk nieuws. De hele Brugse familie leeft mee met de familie en vrienden van Franck Berrier”, meldt kampioen Club Brugge. “Rust in vrede Franck”, klinkt het bij Charleroi. “Wij hebben met grote droefheid kennis genomen van het plotselinge overlijden van Franck Berrier”, treurt ook RSC Anderlecht. “RSCA wenst zijn familie en vrienden veel moed toe.”

Ook de Pro League stond stil bij het overlijden. “Onze gedachten gaan uit naar vrienden en familie. Rust in vrede, Franck.”