Oud-motorcoureur Biaggi zwaargewond na crash, maar buiten levensgevaar

De Italiaanse krant Il Missaggero meldt dat Biaggi op vanmorgen ten val kwam tijdens een training op het circuit van Sagittario in de provincie Latina. Daarbij liep hij ernstige verwondingen op aan zijn borst en ruggenwervel. Op datzelfde circuit kwam eerder Doriano Romboni om het leven tijdens een tribute-race ter nagedachtenis van Marco Simoncelli.



Biaggi trainde op het circuit met enkele van zijn leerlingen, in voorbereiding op een Supermoto-race. De Italiaan werd na zijn crash per helikopter afgevoerd naar het ziekenhuis San Manillo in Rome. De veelvoudig wereldkampioen was bij kennis en volgens het bericht zou hij niet in levensgevaar verkeren. Volgens zijn monteur was de motorcoureur in staat om zijn armen en benen te bewegen. Op basis van de eerste onderzoeken zou hij in elk geval een gebroken schouder hebben opgelopen bij het incident.



Biaggi was afgelopen weekend nog te gast op Mugello, waar hij een eerbetoon bracht aan de recent overleden Superbike-ster Nicky Hayden.