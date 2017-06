Ostapenko wint met veel lef Roland Garros in drie sets van Halep

Onder de indruk was Ostapenko duidelijk niet. Met veel durf en branie ging de Letse - amper 20 jaar - de strijd aan met de ervaren Simona Halep. De stijl van beide dames was dan ook totaal verschillend. De Roemeense dacht in eerste instantie aan verdedigen en ging voor de langere rally's, Ostapenko hield het liever kort en vuurde de ene risicovolle bal na de andere af. In de eerste set mislukte dat net iets te vaak, en haalde Halep dankzij de zware foutenlast van de Letse de eerste set eenvoudig binnen: 4-6.



Hetzelfde spelbeeld in de tweede set; maar nu lukte het Ostapenko wél om de riskante kanonslagen in winners om te zetten. Daarvoor moest ze wel eerst terugkomen van een 3-0 achterstand, maar nadien zag Halep alle hoeken van de court. Met vrank en vrij tennis graaide Ostapenko de tweede set mee: 6-4. het publiek schaarde zich ook steeds meer en meer achter de outsider. Met zoveel bravoure een eerste grandslamfinale komen spelen, dat konden ze wel smaken.



In de derde en beslissende set probeerde Halep het over een andere boeg te gooien. Ze kopieerde de aanpak van de Letse en bracht meer agressie in haar spel. Maar het was alweer Ostapenko die de lakens uitdeelde. Daarvoor moest ze eerst wel opnieuw een break wegwerken, maar nadien ging ze drie maal door de opslag van het nummer vier van de wereld. Met fraai en gedurfd tennis drukte ze Halep tegen de muur en pakte ze de derde set én eindoverwinning van Roland Garros. 4-6, 6-4, 6-3.