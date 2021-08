Osaka opnieuw in tranen op persconferentie

“Al van jongs af is er veel aandacht rond mijn persoon", zei de Japanse. “Dat komt zowel door mijn geschiedenis als door de manier waarop ik speel. Maar in de eerste plaats ben ik een tennisster. Het is daarom dat mensen geïnteresseerd zijn in mij. Ik kan er niets aan doen dat het feit of ik iets zeg of doe artikels genereert.”

Osaka raakte vervolgens overmand door emoties en verliet even de zaal. Haar makelaar Stuart Duguid reageerde later in een persbericht. “De pestkop bij de Cincinnati Enquirer is de belichaming waarom de relaties tussen spelers en media op dit moment zo beladen zijn”, stelde Duguid. “Iedereen op Zoom zal het erover eens zijn dat zijn agressieve toon verkeerd was. Afschuwelijk gedrag.”

Sinds Roland Garros kwam Osaka enkel nog in actie op de Spelen, waar ze ook de vlam aanstak. In Cincinnati speelt ze vandaag tegen Coco Gauff of Hsieh Su-wei.