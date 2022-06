Origi vandaag van Milan: miljoenen, meer speeltijd en mode

Eerst nog dit: Origi verlaat Anfield als held. Zijn doelpunt in de halve finale van de Champions League in 2019 tegen Barcelona is door de Liverpool-supporters uitgeroepen tot belangrijkste goal ooit gemaakt. Die snel genomen hoekschop van Trent Alexander-Arnold gevolgd door de feilloze afwerking van de Belgische spits zorgde voor de 4-0, waardoor ‘The Reds’ zich plaatsten voor de finale. In die finale tegen Spurs scoorde Origi ook al.

Om maar te zeggen dat hij iets heeft betekend voor Liverpool. Origi werd een icoon, een cultheld. Zijn status in Engeland liep evenwel omgekeerd evenredig met zijn speelminuten. Zo liep zijn contract, dat via prestatiegerichte bonussen automatisch verlengd zou worden, deze zomer vanzelf af. Wat hij daar zelf van vond, is nooit echt duidelijk geweest. Origi is een blanco canvas. Zelden of nooit geeft hij een interview. Al even vaak lekken er opmerkelijke of vervelende dingen over hem uit. Af en toe verschijnt er een verrassend feitje. Origi speelt piano, Origi keert jaarlijks een beurs uit aan de Universiteit van Liverpool.

Medische tests

Vandaag zal hij wel spreken bij Milan TV. Aanleiding is zijn transfer naar de Italiaanse grootmacht. Een flirt die in januari begon, resulteert in een contract van vier seizoenen. Een zeer lucratieve deal voor Origi: Milan bulkt niet van de euro’s, maar omdat er geen transfersom betaald hoeft te worden, kon het iets extra geven qua loon. Vier miljoen euro per jaar. Netto.

Gisteren kwam de Limburger toe in Milaan. Hij legde er zijn medische en fysieke tests af. Eindelijk, want de transfer stond om verschillende redenen even on hold. Milan was in de ban van een overname. Er heerste onzekerheid rond Paolo Maldini en Ricky Massara, de mannen die het transferbeleid van de landskampioen bepalen.

Enkele clubs zagen hun kans schoon om de transfer te kapen. Villarreal informeerde, net als Lazio en vier Premier League-ploegen. Maar Origi’s besluit lag vast. Het moest en zou Milan worden. De ploeg van collega-Rode Duivel Alexis Saelemaekers maakt zijn komst vandaag officieel. Net als Romelu Lukaku valt Origi op die manier nog in een gunstiger belastingtarief, waardoor zijn hoge loon ook weer meer te verantwoorden valt.

Buiten de financiële beweegredenen voor de transfer is er het sportieve perspectief. Volgens mensen die het kunnen weten ligt er voor Origi een rol als tweede spits in het verschiet. Hij zal op meer speeltijd kunnen rekenen dan in Liverpool, maar Olivier Giroud bouwde het voorbije seizoen krediet op en zal voorlopig eerste keus blijven. Al is de Fransman toch al 35 en kende hij zijn mindere matchen. Zlatan Ibrahimovic is nog out tot januari en heeft zijn aflopende contract voorlopig niet verlengd. Met andere woorden: er is zeker iets mogelijk.

Eigen kledingmerk

Een andere factor in zijn keuze voor Milan is zijn passie voor mode. Zoals gezegd is er weinig geweten over de persoon Origi, maar dat hij iets heeft met kledij is overduidelijk. “Mode is mijn ding sinds ik klein ben”, vertelde hij ooit aan SoccerBible. “Mijn outfits moeten een beetje specialer zijn en uniek. Ik denk dat mode mijn manier is om mezelf uit te drukken. Ook het designproces interesseert me. Misschien dat ik in de toekomst mijn eigen stukken kan ontwerpen.”

Vorige week lanceerde hij op Instagram plots ‘origiconcepts’. ‘Creative concepts by Divock Origi’, als bijschrift. Een eigen kledinglijn, inclusief schetsen en een paar screenshots uit een lookbook met hijzelf als model. Meer info zal volgen. In Italië - zeker in Milaan - zullen ze er sowieso van smullen. Anders dan in Engeland, waar hij ooit kritiek kreeg voor het blonderen van zijn haren. Milaan zal hem bevallen.