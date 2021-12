Organisatoren BK veldrijden willen maandag weten waar ze aan toe zijn

Organisator Christophe Impens van Golazo: “Ik heb de rekening gemaakt: voor een BK zonder publiek heb ik 84 mensen nodig, voor een kampioenschap met toeschouwers zijn dat ruim 470 medewerkers. We zijn in volle kerstperiode. Het is niet makkelijk om nu snel zoveel mensen bijeen te krijgen. Dat gaat dan om mensen die de organisatie op het terrein vlot moeten laten verlopen. Dan heb ik het niet over brandweer en politie, die ook tijd moeten hebben om mensen te mobiliseren.”

“Om een BK met publiek te organiseren, moet een beslissing ten laatste maandag worden genomen. Komt het Overlegcomité zoals nu gepland is pas in de tweede helft van volgende week samen om de knoop door te hakken, dan is het te laat.”

Burgemeester Dedecker houdt deur op een kier

Jean-Marie Dedecker, burgemeester van Middelkerke, ziet het met lede ogen aan. Naar de Raad van State trekken, zoals de cultuursector vorige week deed, heeft geen zin. “Het is kerstvakantie. Dan moet er een kamer terugkeren uit verlof. Dat zal niet gebeuren. Dus een uitspraak van de Raad van State zou sowieso te laat komen.”

Vanuit de politiek kreeg Dedecker ook de melding dat de kans zeer klein is dat er voor het Overlegcomité van komende donderdag een uitzondering zal worden toegestaan. “Al weet je met dit jojobeleid nooit.”

Anders dan Golazo houdt de burgemeester de deur voor toeschouwers wél nog op een kier, zelfs als de deadline van maandag overschreden wordt. “Als het Overlegcomité zegt dat fans naar het veldrijden mogen komen, zullen we nog bekijken of we een manier kunnen vinden om een paar duizend supporters te ontvangen."