Oranje verslaat Noorwegen en gaat naar WK in Qatar

Nederland won de poule en keert volgend jaar in Qatar terug op het hoogste podium. Turkije mag als nummer 2 naar de play-offs en Noorwegen staat met lege handen. De Noren beperkten zich in een lege Kuip lang tot verdedigen en wilden waarschijnlijk in de slotfase met een treffer toeslaan. Die tactiek mislukte toen Bergwijn scoorde.

Oranje speelde voorzichtig, uit angst voor een Noorse counter. Arnaut Danjuma Groeneveld kreeg voor rust een goede kans maar schoot naast. Memphis Depay kopte twee keer in de handen van doelman Orjan Nyland en schoot in de tweede helft in kansrijke positie naast. Uiteindelijk zorgden Bergwijn en Depay voor opluchting.

Bondscoach Louis van Gaal volgde het duel vanuit een rolstoel in een skybox en stond telefonisch in contact met zijn assistenten Danny Blind en Henk Fraser langs het veld.