Opschudding in provinciaal voetbal: ‘Het bestuur heeft ons 2.500 euro aangeboden om te verliezen’

In het provinciaal voetbal was men vorig weekend toe aan de voorlaatste speeldag. In derde provinciale B is met Eendracht Hooglede al enkele weken de kampioen bekend, ze hebben dan ook een erg grote voorsprong. Jespo Komen-Waasten staat momenteel tweede en is zeker van de eindronde. Met die plaats kan de ploeg nog promoveren. Hekkensluiter in het klassement is Sparta Kruiseke. De andere ploeg die nog degradeert, is ofwel SK Zillebeke, Racing De Panne of SK Roeselare Daisel-B. De laatste speeldag op zondag wordt dus beslissend.

De sfeer is dan ook gespannen en daar komen nu nog eens deze beschuldigingen bij. De trainer van Jespo Komen-Waasten zou door iemand namens SK Zillebeke zijn opgebeld met de vraag of de thuisploeg zich zou laten omkopen: “Mijn vrouw stond naast me toen ik dat telefoontje kreeg en heeft alles kunnen horen”, zegt de trainer. “Ik kon niet zien wie me belde, want het was een privénummer. Ik heb dit dan ook meteen aan ons bestuur gemeld. Enkele dagen later kreeg ik een sms met de vraag of we al een beslissing hadden genomen. Dit keer was het nummer niet verborgen en heb ik het bewijs dat het gaat om iemand van het bestuur van SK Zillebeke.”

Als de poging tot omkoping bewezen kan worden, kan dit verregaande gevolgen hebben voor SK Zillebeke. De ploeg promoveerde vorig seizoen nog maar naar derde provinciale.

Reactie

Bij SK Zillebeke pleit men alvast onschuldig: “Ik zou niet weten wie dat namens onze club gedaan zou hebben”, reageert voorzitter Mathieu Verhoest. “Bovendien, als we zondag gewonnen hadden, waren we nog niet eens zeker van het behoud. Stel je voor dat we dan 2.500 euro zouden betalen én ook nog eens de winstpremies van onze spelers? Ik begrijp niet waarom we ons dat schandaal op de nek zouden halen.”

“Ik heb gebeld met hun trainer, maar om een heel andere reden. Zoals regelmatig voorvalt in onze reeks, was er door capaciteitsgebrek nog geen scheidsrechter aangeduid. Ik vroeg Mathieu Dejonckheere dan ook of we eventueel zelf een scheidsrechter mochten meebrengen”, gaat Verhoest verder.

“Die zei me dat hij dat niet alleen kon beslissen en zijn bestuur zou contacteren. Donderdag heb ik hem dan nog een sms gestuurd. Zaterdagmiddag heb ik de trainer nogmaals opgebeld om te vragen of ze zelf al een scheidsrechter hadden gevonden. Dat bleek niet het geval te zijn en dus heeft Glenn Maricou, die bij ons is aangesloten, de match gefloten.”

Bedreiging

De wedstrijd liep zondag dan ook nog eens compleet uit de hand. “De scheidsrechter hield het voor bekeken, omdat hij door de thuisploeg bedreigd werd”, klinkt het bij de voorzitter van SK Zillebeke. Jespo Komen-Waasten benadrukt dat er van fysiek geweld tegen de scheidsrechter totaal geen sprake is geweest. Volgens de thuisploeg floot hij een onterechte penalty voor de bezoekers en werd het na 68 minuten 4-4 na flagrant buitenspel. Dat zou dan ook de druppel geweest zijn die de emmer deed overlopen.

“Ik denk dat de tegenstander ons bepaalde zaken in de schoenen probeert te schuiven om zo hun tweede plaats en mogelijk rechtstreekse promotie veilig te stellen”, besluit Verhoest.