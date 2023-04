Oppermachtige Pogacar doet het zoals hij had aangekondigd: alleen aankomen

Pogacar won zondag de Ronde van Vlaanderen precies zoals hij zich het had voorgenomen. Wetende dat hij in de sprint vrijwel kansloos zou zijn tegen zijn twee grootste concurrenten, Mathieu van der Poel en Wout van Aert, had de Sloveen zich voorgenomen op een van de drie laatste zeer lastige kasseiklimmetjes ervandoor te gaan.

Pogacar probeerde het helling na helling, en bij de derde en laatste keer over de iconische Oude Kwaremont was het raak. Daar, op 17 kilometer van het einde, zette hij aan en liet hij Van der Poel achter. De Nederlander, tweevoudig winnaar van de Ronde, had tien kilometer eerder met een aanval geopend, die Van Aert niet kon volgen.

In de laatste klim van de dag, de Paterberg, leek Van der Poel nog iets op Pogacar in te lopen, maar de Sloveen is de betere tijdrijder van de twee. Een tijdrit van 13 kilometer over brede wegen wachtte de kopman van UAE nadat hij bovenop de Paterberg vanaf het kasseiweggetje linksaf sloeg.

Pogacar won solo, zoals hij voorspelde, als was het voor hem bittere noodzaak. Op 16 seconden volgde Van der Poel. De derde plaats was voor de Deen Mads Pedersen, die het sprintje van de achtervolgende groep won, op centimeters gevolgd door Van Aert.

“Een dag om nooit te vergeten”, zei een blije maar vermoeide Pogacar na afloop. “Ik wist dat ik voor een solo weg moest gaan op de laatste keer Kwaremont. Daarna brak ik bijna op de Paterberg. Die ligt me veel minder dan de Kwaremont, die lang en minder steil is en waarop ik mijn vermogen goed kwijt kan op de kasseien.”

Pogacar wist niet dat hij pas de derde winnaar van de Tour de France is die ook de Ronde van Vlaanderen won. Eddy Merckx deed dat in de jaren zestig en zeventig en Louison Bobet in de jaren vijftig. “O, dan kan ik nu met pensioen en met trots terugkijken op mijn carrière.”

Van de vijf zogenoemde monumenten, klassiekers die ruim een eeuw oud zijn, heeft de nog maar 24-jarige Sloveen er nu drie gewonnen. Naast de Ronde van Vlaanderen zijn dat de Ronde van Lombardije en Luik-Bastenaken-Luik. Parijs-Roubaix en Milaan-Sanremo ontbreken nog.

“Sanremo is ontzettend moeilijk, merkte ik weer een paar weken geleden. Ik was in mijn allerbeste vorm en toch werd ik maar vierde.” Dat was achter winnaar Van der Poel en nummer drie Van Aert. En Roubaix? “Daarvoor ben ik nu te licht en moet ik er wat kilo’s bij krijgen. En iets verzinnen dat mijn handen wat sterker worden op die kasseistroken.”

Met de Tourrit over de kasseien is Parijs-Roubaix volgens Pogacar niet te vergelijken. “Elf sectoren maken geen Parijs-Roubaix, en dan lag het Bos van Wallers er ook niet bij. Ik heb Roubaix als een junior gereden. Het is met niets te vergelijken, hoeveel pijn je hebt en hoe hard je lijdt op de kasseien. Doe mij dan maar de hellingen van de Ronde.”