Opnieuw winst voor Jumbo-Visma: Christophe Laporte wint Dwars door Vlaanderen

Geen Van Aert, Van der Poel of Pogacar en dus zagen heel wat gegadigden hun kans in Dwars door Vlaanderen. Trek-Segafredo zocht z’n heil bij een lepe tactiek om de finale te openen. Bergop ging het zo traag als maar kon, op de uitlopers trokken Stuyven en co snoeihard door.

Het zorgde voor scheurtjes en een pak nervositeit. Merlier moest dat bekopen op Berg Ten Houte, de Belgische kampioen bleef na een val middenin het peloton op de kasseien zitten. Ook Kooij en Vanmarcke verdwenen uit koers, ondertussen toonden Alaphilippe en Benoot zich gretig in hun inspanningen.

Beeld BELGA

Die laatste legde er op de Kanarieberg en de Knokteberg stevige laagjes op. In verschillende fases ontstond zo een interessant groepje met naast Benoot ook nog Laporte, Madouas, Küng, Powless, Honore, Narvaez en Hermans. Met acht gingen ze op zoek naar de restanten van de vroege vlucht.

Daar reed ene Kristoff rond. De ex-winnaaar van de Ronde had het allemaal slim bekeken. Met zijn grote motor bleek hij in de finale een bijzonder harde noot om kraken. Ook de Spanjaard Lazkano ging tot aan het gaatje mee. Op 6 kilometer van de streep was de samensmelting dan toch een feit.

Honore zag het niet zitten om met tien naar de streep te gaan. De Deen trok bij het ingaan van Waregem van leer en creëerde zo wat gaatjes. Toen het even stilviel, lichtte Laporte z’n kont. De Fransman sloop op kousenvoeten weg en daar had niemand van terug.

Beeld Photo News

Laporte was onder de vod al zegezeker, terwijl Powless en die dekselse Lazkano nog het peloton voorbleven in de strijd om de andere podiumplaatsen. Het was evenwel in de schaduw van Laporte. Drie dagen na Gent-Wevelgem mocht hij ook in Waregem vieren.

Vijf op vijf ondertussen voor Jumbo-Visma in de grote voorjaarskoersen bij ons. Van Baarle won de Omloop, Benoot in Kuurne, Van Aert de E3 Saxo Classic en Laporte was de beste in Wevelgem en Waregem. Een unicum in de wielergeschiedenis.