Opnieuw volle voetbalstadions mogelijk vanaf 13 augustus

Het was voor de 1A-clubs reikhalzend uitkijken naar wat premier Alexander De Croo na het Overlegcomité zou bekendmaken. Dat was uiteindelijk wat iedereen vooraf had verwacht.

De voetbalcompetitie hervat met op de eerste drie speeldagen een maximale bezetting van 30 procent van de stadioncapaciteit. Vanaf 13 augustus, speeldag vier, wordt voor buitenevenementen geen beperking meer opgelegd, maar moet wel worden voldaan aan de voorwaarden van het Corona Safety Ticket. Dus: geen mondkapjes meer, geen afstand tussen de bubbels, maar wel een volledige vaccinatie van minstens twee weken óf een bewijs van doorstane besmetting óf een negatieve PCR-test van maximum 48 uur oud.

“De vooraf afgesproken regeling wordt dus bevestigd”, slaakt woordvoerder Stijn Van Bever van de Pro League een zucht van opluchting. “We kunnen de protocollen nu uitwerken voor wat vanaf 13 augustus mag. Jammer voor de clubs die een toprecette verliezen op de eerste drie speeldagen, maar de kalender was nu eenmaal gemaakt.”

Vooral opluchting

KV Mechelen bijvoorbeeld ontvangt op de eerste speeldag Antwerp, een regionale derby die allicht een uitverkocht AFAS-stadion had opgeleverd. “Maar wij zijn allang blij dat we weer 5.500 mensen mogen verwelkomen”, zegt Gert Van Dyck namens KVM. “Dat zijn de helft van onze abonnees. De andere helft kan op speeldag drie komen kijken tegen Eupen.”

Union ontvangt op de tweede speeldag kampioen Club Brugge in het Mariënstadion in Vorst. “Met 3.175 toeschouwers in de tribunes, dat is ongeveer ons abonneebestand. Zo wordt onze terugkeer naar de topreeks na bijna een halve eeuw dan toch een evenement”, deint CEO Philippe Bormans verder op de euforie van de promotie. “Ik schat dat we zo’n 100.000 euro verlies lijden. Dat is niet leuk, maar we hadden dit ingecalculeerd. Voor ons wordt de eerste grote test de komst van Standard op speeldag zes.”

Bij de gelukkigen horen dan weer Cercle Brugge en Zulte Waregem, die op 15 augustus Anderlecht en Club Brugge ontvangen.