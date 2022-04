Opnieuw pijnlijke uitschakeling voor Barcelona: Catalanen in eigen huis onderuit tegen Frankfurt in Europa League

Uitgeschakeld in de Copa del Rey, door Atlethic Bilbao. Uitgeschakeld in de Champions League, in een poule met Bayern München, Benfica en Dynamo Kiev. (Voorlopig) Twaalf punten achter in La Liga, achter Real Madrid.

Alleen in de Europa League had FC Barcelona nog uitzicht op een trofee om dit grijze seizoen op te fleuren. Dan moest het in eigen huis wel nog even korte metten maken met Eintracht Frankfurt, na een felbevochten 1-1 in Duitsland. In de Bundesliga staat Frankfurt pas negende, haalbaar was dat dus zeker.

Beeld AP

Minder haalbaar wordt het wel wanneer je zo’n domme fout als Eric Garcia begaat in minuut 3. Bal op de stip, Kostic met de 0-1. Barça nam wel over, maar verder dan een kopkans van Aubameyang kwamen ze niet. Aan de overkant viel de 0-2 wel, en die viel uit de lucht. Een schicht van Rafael Borré om ‘U’ tegen te zeggen, los in de bovenhoek.

Alarmfase rood bij Barcelona, Xavi bracht Frenkie de Jong en Adama. Het doelpunt viel echter aan de overkant. Kostic met een droge knal voor 0-3, boeken toe. Even ging er nog een zucht van hoop door het stadion. Busquets deed de netten trillen, maar stond buitenspel. De 1-3 van diezelfde Busquets zorgde nog wel even voor wat opleving, en de aansluitingstreffer kwam er via Depay (penalty) ook nog, maar meteen daarna werd afgefloten. Geen remontada.

Een pijnlijke avond in Camp Nou. Geen halve finale voor Barcelona, wel voor Frankfurt. Een seizoen om snel te vergeten voor FCB.