Opnieuw net niet voor Wout Van Aert: ‘Mathieu is de verdiende winnaar’

WK tijdrijden 2020. WK op de weg 2020. Ronde van Vlaanderen 2020. Olympische wegrit 2021. WK tijdrijden 2021. Parijs-Roubaix 2022. En nu opnieuw. Wout van Aert moet stilaan gek worden van al die zilveren medailles. Dan hebben we het nog niet eens gehad over wereldkampioenschappen in het veld. Tabor 2015. Bogense 2019. Oostende 2021. Hoogerheide, begin dit jaar nog. Telkens werd hij tweede. Telkens na Mathieu van der Poel, wat ook op de weg al enkele keren het geval was. Ook gisteren. “Ik vraag het me niet langer af hoeveel het er inmiddels zijn, neen. Wat ik wel met zekerheid weet is dat Mathieu een ongelooflijk talent is, dat perfect kan pieken en toeleven naar zijn momenten. Dat zagen we hier opnieuw. Hij is de verdiende nieuwe wereldkampioen. Dat kan ik accepteren.”

Van Aert meende het. Natuurlijk was er teeurstelling bij Van Aert. Maar in zijn beteuterde blik bespeurde je ook berusting en relativeringsvermogen. Dit zilver was het maximum haalbare. “Er zat gewoon niet meer in.” Van Aert had ze geteld, de seconden dat hij het wiel kon houden van Van der Poel toen die op 22 kilometer van de finish zijn beslissende demarrage bergop inzette. “Tien, waren het er. Dan kraakte ik. Ik zat meteen in het spoor, maar lang hield ik het daar niet vol.” Van Aert plofte terug in het zadel. Zijn tred werd hoekig en krampachtig, machteloos onderging hij de wet van de sterkste. Achter hem waren Pedersen en Pogacar al blij dat ze opnieuw konden aanklampen.

Blind koersen

Neen, hier was geen gebrek aan inzet of killersinstinct, geen falende conditie in het spel. Van Aert: “Mocht ik dit WK kunnen overdoen, dan zou ik het niet anders aanpakken. Collectief lieten we geen steken vallen. En zelf heb ik niet het gevoel dat ik iets verkeerds deed. Positionering was de sleutel tot succes op dit parcours. Dat hebben we uitstekend gedaan. Ik moet alle jongens bedanken. Ze plaatsten me de hele dag lang exact waar ik wilde zitten: helemaal vooraan. Dat móest. Zeker in de locale circuits, waar het nerveus en brutaal koersen was en elke ronde werd gereden alsof het de allerlaatste betrof. Ik wist wel dat het lastig zou worden, maar het werd nog zwaarder dan ik had verwacht.”

Geen giftige sneer richting parcours, geen onvertogen woord over het overtal aan bochten. “Het enige probleem was dat je, als je viel of pech had, geen enkele kans meer kreeg om terug te keren.” Kritiek uitte hij wel op het gebrek aan communicatie, standaard nochtans op een WK. “Ik weet het. Maar blijkbaar is het belangrijk om zonder ‘oortjes’ te koersen. Dom, vind ik dat, in de belangrijkste race van het jaar met profs die 100% met hun vak bezig zijn. Het slaat nergens op. Je rijdt blind, puur op intuïtie en gevoel. Dat protest van de milieu-activisten tijdens de lange aanloop? Daar wisten we niks van. Ook de crash van Mathieu kregen we niet mee. Dat hoorden we pas na de finish. Hij was absoluut de sterkste, maar het had misschien wel onze ‘mindset’ en de manier van achtervolgen kunnen beïnvloeden. Nu reden we gewoon voor plaats twee.”

Op naar vrijdag, dan maar. Het WK tijdrijden, waar Van Aert liefst niet opnieuw tweede wil worden. Dus houdt hij het vuur brandend. “Wereldkampioen worden had mijn motivatie vandaag volledig kunnen vernietigen. Dan was het misschien moeilijk geweest om me nog vol te concentreren op de tijdrit. Maar dat is nu dus niet het geval. Ik blijf hongerig.”

Bondscoach tevreden

De Belgische ploeg was vooraf aangekondigd als de sterkste en toonde dat ook in koers. Ze reed een puike wedstrijd en controleerde de koers vanaf kilometer nul. Soms leek het alsof de landgenoten woekerden met krachten, maar toen op zeventig kilometer van de streep nog zesentwintig renners overbleven, was ons land nog dik in overtal met vijf renners: kopmannen Van Aert en Evenepoel, plus Jasper Stuyven, Tiesj Benoot en Nathan Van Hooydonck. Die laatste maakte veel indruk door een paar keer Van Aert te lanceren.

Ons land won zo het ploegenklassement, maar op het WK telt slechts één plaats. “Tweehonderd meter na de aanval van Mathieu wist ik al dat het boeken toe was. Dat Wout een goeie dag kende, was snel duidelijk, Remco gaf dan weer tegenstrijdige signalen, maar Mathieu stak er een serieuze streep bovenuit”, zegt bondscoach Sven Vanthourenhout, die tevreden was van zijn selectie. “Er was niets op de ploeg aan te merken. Ze hebben geknokt voor elkaar en zijn tot op de limiet geweest. Iedereen heeft gedaan wat hij moest doen, chapeau.”

Toch een puntje van kritiek: derde kopman Jasper Philipsen gaf niet thuis. Op de lokale ronde geraakte hij niet voorin en hij werd al op honderd kilometer van de streep gelost. De stress van de groene trui in de Tour gevolgd door vijf criteriums bleek geen ideale voorbereiding.

De offday van Philipsen had echter geen invloed op het resultaat. “Je komt naar Glasgow om te winnen, maar als je het koersverloop en resultaat ziet, mogen we fier zijn op wat we neer hebben gezet”, aldus Vanthourenhout.