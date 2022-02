Opnieuw een volksfeest in het klassieke voorjaar, maar ‘niet ten koste van alles’

Rood is oranje geworden. En oranje knipt weldra op geel. De coronabarometer doet zijn werk. Wat twaalf maanden geleden nog taboe was, zal straks in het klassieke voorjaar in grote mate weer kunnen. Een gezellig dagje koers: Wout van Aert en co. uitwuiven aan de start, vooruitbranden op Muur of hun beslissende demarrage zien plaatsen op het ledscherm in de viptent. In zekere zin keren die dagen terug, leert ons een rondvraag bij de organisatoren.

Fabrice Tiano, perswoordvoerder van Amaury Sport Organisation (ASO), dat onder meer Parijs-Roubaix, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik organiseert, vat het zeer kernachtig samen. “Plus de monde, moins d’obligations. Meer volk, minder verplichtingen.” Min of meer het beeld van 2019. “Twee jaar lang is het zo goed als niks geweest voor de mensen”, zegt Jacques Coussens van de E3 Saxo Bank Classic. “De knaldrang zit er bij hen in. Ze willen uitbreken. Erbij zijn en de koers beleven zoals ze dat in het precovidtijdperk altijd hebben gekund en gedaan. Mijn mailbox puilt werkelijk uit van de vip-aanvragen.”

Een teneur die ook Jos Callens (Kuurne-Brussel-Kuurne) vaststelt. “Als het weer een beetje meezit, verwacht ik ontzettend veel volk in het Vlaamse openingsweekend. Wat nog rest aan beperkingen, nemen de fans er met brede glimlach bij. Ze zijn al lang blij dat dit weer mogelijk is.” Coussens: “De koers zal ontploffen als nooit tevoren.”

Met een zachte knal, dan toch eerder. Want de organisatoren blijven de nodige voorzichtigheid inbouwen uit respect voor hun hoofdrolspelers: de renners, op dit moment volop speelballen van het omikronvirus. Besmettingen en bijbehorende quarantaines swingen de pan uit en teams zijn er als de dood voor dat een van hun kopmannen aan de vooravond van een belangrijke afspraak alsnog zou sneuvelen. De covidprotocols van de UCI en (voor de Belgische wedstrijden) Belgian Cycling worden dus nauwlettend opgevolgd.

“We gaat nu ook niet plots alles lossen. De heersende coronamaatregelen zullen worden gerespecteerd en we blijven aan crowd management doen”, verzekert Tomas Van Den Spiegel (Flanders Classics). “Uiteraard streven we opnieuw naar een volksfeest. Maar niet ten koste van alles.”