Opnieuw een fotofinish in Amstel Gold Race: Kwiatkowski haalt het met centimeters van Cosnefroy

Ex-renner Daniel Martin verstuurde in de eerste wedstrijduren een tweet. “De Amstel Gold Race, dat is alsof je een videospelletje Need for Speed speelt.” Zo mentaal enerverend de Ier de wedstrijd noemde, zo slaapverwekkend het er in de eerste koersuren aan toe ging. Wie een middagdutje verkoos, kreeg geen ongelijk.

Tot Victor Campenaerts zijn kont lichtte. De werelduurrecordhouder maakte samen met Nathan Van Hooydonck de oversteek naar de vlucht van de dag. Anticiperen, zoals dat dan heet. In het peloton trachtte Alpecin-Fenix de boel onder controle te houden voor topfavoriet Mathieu van der Poel.

Beeld Photo News

De werken van Campenaerts kwamen er evenwel te vroeg. De echte finale begon pas toen Ineos-Grenadiers Ben Turner de loopgraven instuurde. De sterke Brit rolde alle aanvallers op. Het was daarna aan Kwiatkowski om de boel te forceren op de Keutenberg. De poort ging wagenwijd open.

Dat was nog wat meer het geval toen Tiesj Benoot een bommetje gooide. Van der Poel kende een zwaar moment, maar sloot op de top van de Keutenberg aan. Met elf man doken we de finale in. Naast Benoot, Van der Poel en Kwiatkowski ook nog Cosnefroy, Pidcock, Küng, Hirschi, Kamp, Teuns, Matthews en Asgreen.

Na de laatste beurt over Cauberg gingen de blikken in het favorietengroepje even naar elkaar. Geslepen vos en ex-winnaar Kwiatkowski zag z'n moment schoon om op kousenvoeten weg te sluipen. Niemand reageerde, enkel Cosnefroy had nog een reactie in huis voor het te laat was.

Beeld BELGA

Met z'n tweeën ging het zo naar de laatste rechte lijn in Berg en Terblijt, terwijl Pidcock een ideale stoorzender speelde in de achtervolging. Van der Poel probeerde het nog in de slotkilometer, maar tevergees. De winnaar kwam uit Polen of Frankrijk.

Net als vorig jaar werd het een prangertje. Cosnefroy begon de sprint, maar zag Kwiatkowski langszij komen. Beiden gooiden hun fiets naar de meet. De koersradio riep Cosnefroy tot winnaar uit, maar wéér moest een finishfoto uitsluitsel brengen.

De twijfel sloeg even in het rond, tot Cosnefroy het zelf de wereld ingooide. Putain, ils annoncent Kwaito. De Pool wint zo acht jaar na zijn eerste Amstel Gold Race zijn tweede. Tiesj Benoot werd door een late jump derde. Van der Poel eindigde als vijfde.