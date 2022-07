Opluchting in het peloton: Geen enkele renner in de Tour test positief op covid

“Maar de Internationale Wielerunie wil wel nog eens benadrukken dat alle deelnemers, in hun eigen belang, de regels die de voorbije twee jaar werden ingevoerd moeten naleven”, klinkt het op de website van de UCI. “Daarbij horen ook het dragen van een mondmasker, het houden van voldoende fysieke afstand en het regelmatig desinfecteren van de handen.”

Zaterdag waren er in de Tour al de positieve coronatests bij de Fransman Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën) en de Noor Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates), een ploegmakker van geletruidrager Tadej Pogacar. Zondag kwam daar ook de positieve test van de Fransman Guillaume Martin, kopman van Cofidis, bij. Voor de start van ‘La Grande Boucle’ waren er positieve tests bij onder meer Tim Declercq (Quick-Step Alpha Vinyl), Matteo Trentin (UAE Team Emirates) en Bryan Coquard (Cofidis).

A.S.O. - UCI announcement on the results of the 10 July Covid-19 testing campaign https://t.co/gY8Gogk3qr pic.twitter.com/FCSWv2XUri — UCI_media (@UCI_media) 11 juli 2022

Zo verliep de testprocedure:

Stap 1: Sneltest voor iedereen

Alle renners werden gisteren na de aankomst getest door medisch personeel van organisator ASO. Het ging om een antigeen-test, beter bekend als een sneltest. Daarmee kan je zien of iemand covid heeft, ook in een vrij vroeg stadium. Ook het personeel van de ploegen en de medewerkers van de organisatie en de jury werden getest. Wie om praktische redenen niet aanwezig kon zijn aan de finish, werd later in het testcentrum van de ASO in Morzine verwacht.

Was de test negatief: prima, de Tour gaat verder.

Was de test positief: ga naar stap 2.

Pogacar testte negatief. Beeld AFP

Stap 2: PCR-test als extra controle

Iedereen die een positieve antigeen-test aflegde, kreeg de controleurs van ASO op bezoek. Zij nemen ten laatste deze voormiddag een PCR-test af, opnieuw met een staafje in de neus en/of keel. Met een PCR-test kan je zien hoe hoog de CT-waarde is, een waarde die zegt of het om een oude of recente besmetting gaat en hoe besmettelijk een persoon is. Hoe hoger die waarde hoe beter. In Belgische laboratoria wordt 35 als de grens beschouwd: scoor je hoger, dan ben je niet (meer) besmettelijk. Maar, die grens is niet objectief. Het ene labo en dokter zijn strenger, anderen milder.

Was de CT-waarde laag: sorry, u bent besmettelijk: de Tour is voorbij.

Was de CT-waarde hoog: ga naar stap 3.

Een archieffoto: ook in de Tour van 2020 ondergingen de renners regelmatig een Covid-test. Beeld Photo News

Stap 3: Zaak komt voor covid-commissie

Als de CT-waarde bij een renner hoog was (bijvoorbeeld boven 35), wijst dat erop dat er erg weinig virus aanwezig is. Op dat moment zal een commissie van drie artsen zich over de zaak buigen. Elk geval wordt individueel besproken. De commissie bestaat uit een arts van ASO, de hoofdarts van de UCI, Xavier Bigard, en de ploegdokter van de betrokken renner. Zij kunnen beslissen dat een renner toch in de Tour mag blijven — als ze oordelen dat de renner in kwestie niet meer besmettelijk is.

“Maar die kans is klein”, zegt Milan Holvoet, arts bij Lotto-Soudal. “Ik heb veel contact met mijn collega’s. Voor ons allemaal heeft de gezondheid en veiligheid van de renners altijd voorrang op sportieve en ploegbelangen. Over sommige zeldzame gevallen kan je discussiëren, maar wij zullen uiterst voorzichtig zijn.”

Ziet de commissie geen uitzondering: einde verhaal, de Tour is voorbij.

Spreekt de commissie u vrij: proficiat, u ontsnapt door het allerkleinste gaatje.