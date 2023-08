Opluchting bij Anderlecht en Riemer na zege tegen landskampioen Antwerp ‘We moeten genieten van overwinningen als deze’

Het miezerde opnieuw boven het Lottopark, toen Jasper Vergoote een laatste keer floot. Nervositeit en spanning maakten plaats voor een oorverdovend gejuich en een ontlading van jewelste. De geluidsmuur trilde. Zoals destijds in Gent in 2015, bij het rustsignaal, toen de mannen van Vanhaezebrouck in de Champions League net een helft lang Valencia van de mat hadden geveegd, maar nog niet wisten te scoren.

Anderlecht weet eindelijk weer hoe het voelt om een topper in de Jupiler Pro League te winnen. Bijna vijftien maanden was het geleden. Zirkzee en Kouamé vormden toen nog het spitsenduo. De linksachter die dag heeft intussen de Champions League gewonnen met Manchester City: Sergio Gómez. En Vincent Kompany moest nog aan zijn avontuur in Burnley beginnen.

Je zou elkaar - na al die tijd - voor minder in de armen vliegen. Of één voor één gaan knuffelen, zoals Jesper Fredberg, in zijn beige jas, meteen na affluiten. Zijn coach zou zelfs iedereen weer uit de kleedkamer halen om een tweede keer te gaan vieren met de spionkop, nadat hij zelf voor elke fan was gaan applaudisseren en zijn beide duimen in de lucht had gestoken. Brian Riemer: Mister Brightside. “Ach, ik ben gewoon mezelf. Of het nu goed of slecht gaat.” En de man lachte wederom eens.

De opluchting was niettemin ook bij hem groot, gaf hij toe. Goed wetend van wanneer de laatste grote zege van Anderlecht in eigen land geleden was. Hij besefte dat de druk op zijn schouders na de nederlaag op Union een pak groter was geworden en dat Anderlecht in het slotkwartier een paar keer meeval kende. “Het geluk was aan onze kant, ja. Maar het is al vaak anders geweest ook.”

Heropbouw

Anderlecht had een helft lang niets weggeven. Mede dankzij een sterke Vertonghen en een ondermaats Antwerp. Maar na de pauze zakte paars-wit wel heel diep in. Het was overleven. Op karakter en wilskracht. Op lopen en hopen. Meer dan eens werd een bal blind naar voren gekeild, om zo toch wat te kunnen herademen.

Het neemt niet weg dat dit een bijzonder deugddoende zege is voor Anderlecht. “Het voelt goed”, glunderde Riemer. “Weet je, je moet de realiteit onder ogen durven zien. We zijn de club aan het heropbouwen. Dat betekent dat je obstakels zult tegenkomen, maar dat er ook dagen zullen zijn waarop de zon schijnt. Dit is de bevestiging dat we hierop kunnen voortbouwen. En als ik iets geleerd heb van toen ik met Brentford (als assistent-coach, red.) van de Championship naar de Premier League ging, dan is het dat je van dagen als deze moet genieten.”

Buiten was het intussen opgehouden met regenen en kwam de zon weer tevoorschijn. In de Avenue Théo Verbeecklaan ging het feestje onafgebroken verder - de beats knalden door de boxen, het bier vloeide rijkelijk. Anderlecht is met een week vertraging aan het nieuwe seizoen begonnen. Want voelde de nederlaag op Union - dixit eigenaar Marc Coucke - aan als speeldag 35 van vorig seizoen, dan moet deze overwinning tegen Antwerp de Anderlechtfan moed geven.

De komende weken staan zowel hij als Anderlecht als Riemer evenwel voor de bevestiging. In het vierluik STVV-Westerlo-Charleroi-Genk dient paars-wit te tonen dat dit geen toevalstreffer was.

Geen zorgen bij Van Bommel

Bij tegenstander Antwerp liggen de verwachtingen sinds de titel vorig seizoen een stuk hoger. Coach Mark van Bommel heeft geen reden om zich zorgen te maken. “Dit was een topwedstrijd. En op die momenten zit het hem in de kleinste details, dat kan ik niet genoeg benadrukken.”

Vorig jaar greep Antwerp tegenstanders liefst in het openingskwartier al bij de keel. Een snel goaltje maken en de boel op slot gooien, terend op die ijzersterke organisatie. En dat laatste staat er nog steeds. Zelden krijgt een tegenstander meer dan twee uitgespeelde kansen. Cercle Brugge en KV Mechelen kunnen erover meespreken, Anderlecht eigenlijk ook. Antwerp is niet van de mat gespeeld in het Lotto Park. “We zijn van onszelf verloren, niet van Anderlecht”, vatte Van Bommel het samen.

Daarom ook dat aan deze nederlaag niet al te zwaar moet worden getild. Niet iedereen verkeert momenteel al in z’n beste vorm. Vincent Janssen is “een diesel” die nog op gang moet komen - de bal wil er voorlopig nog niet in voor hem. Jurgen Ekkelenkamp keert net terug uit blessure. De flankspelers brengen nog niet wat er van hen verwacht wordt binnen het spelsysteem. En - niet te vergeten - de kern is nog niet helemaal rond. Verzachtende omstandigheden.

Als Antwerp binnen drie weken de groepsfase van de Champions League haalt, kraait er geen haan naar dat puntenverlies op speeldag twee. Ook dat is de luxe van een kampioen.