Opgeluchte Hermans krijgt leidersrol bij Alpecin-Deceuninck

De rust keert stilaan terug in het hoofd van Quinten Hermans (27). Juli was niet zijn beste maand. Normaal had hij zijn debuut moeten maken in de Tour, maar de ploegleiding schoof hem op het allerlaatste moment opzij. De reden: Hermans wilde niet bijtekenen en had voor een andere ploeg gekozen. Bij Intermarché-Wanty-Gobert konden ze dat moeilijk verkroppen en vreesden ze bovendien dat de aanwezigheid van Hermans de sfeer zou verzieken.

De renner vertrok op stage/vakantie naar Italië en draaide daar de knop om. Hij besliste er dat hij zou antwoorden met de pedalen.

Deze week ging hij nadrukkelijk op zoek naar sportieve revanche in de Ronde van Polen. Het scheelde niet veel: derde op maandag en vierde op dinsdag. Hermans: “Ik ben er al een paar keer dicht bij geweest. Het steekt natuurlijk als het net niet lukt, maar ik ben wel blij met mijn prestaties. Ik ga het zeker nog proberen.”

Interesse van QuickStep

Het was een publiek geheim dat Hermans aan het einde van dit seizoen naar Alpecin-Deceuninck zou trekken, nu mag hij dat ook luidop zeggen. De transfer is officieel. “Ik ken de ploeg al sinds de oprichting en als ik zie hoe ze zich sindsdien hebben ontwikkeld, ben ik heel enthousiast om er deel van uit te maken.”

Hermans had verschillende opties. Maar meer dan bij QuickStep zal hij bij de broers Roodhooft de kans krijgen om voor eigen succes te gaan. Als puncher heeft hij weinig concurrentie bij zijn nieuwe ploeg. Heel anders dan bijvoorbeeld Soren Kragh Andersen, die ook voor Alpecin tekende. De Deen zal als hardrijder vaak uitkomen in wedstrijden waar ook Mathieu van der Poel aan de start staat.

Dat Hermans in de winter een crossprogramma kan afwerken, was ook belangrijk bij zijn keuze. Bij QuickStep was daar veel minder enthousiasme over.