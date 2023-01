Openda smeert PSG eerste verlies in 31 wedstrijden aan

Niets dan positieve recensies voor het nieuwjaarsoptreden van Loïs Openda (22). De Belgische spits was zondag alomtegenwoordig in de stuntzege (3-1) tegen PSG. Het was sowieso genieten in het Stade Bollaert-Delelis want 38.000 uitzinnige fans zorgden voor een heerlijke sfeer. Eerste achtervolger RC Lens wist de kloof met de leiderte verkleinen tot vier punten.

De verrassende nummer twee in de Ligue 1, die in 2020 terugkeerde naar het hoogste niveau, maakte zo een einde aan de ongeslagen reeks van PSG. De laatste keer dat de landskampioen onderuitging dateerde al van maart 2022. Toen haalde het Monaco van Philippe Clement het met 3-0. Tussen toen en zondag bleef het sterrenensemble uit de hoofdstad 31 wedstrijden op rij ongeslagen. Al was er nu een verzachtende omstandigheid: PSG was Messi- en Neymarloos.

Maar dan nog stond er genoeg kapitaal op het veld bij de Parijzenaars. Verdediger Sergio Ramos zag sterretjes tegen Openda. Lens kon naar hartenlust counteren en de snelheid van de ex-speler van Club Brugge optimaal benutten. Constant werd hij gezocht, bijna altijd werd het gevaarlijk.

Fraai hakje

Bij een 1-1-stand ontbond Openda een eerste keer zijn duivels. Na een dieptepass van Seko Fofana zette hij Ramos opzij en dribbelde hij Marquinhos, om vervolgens de 2-1 voorbij Gianluigi Donnarumma te krijgen. Zijn assist voor de beslissende derde goal was zeker zo knap. Na knullig balverlies bij PSG pikte Openda het leer op en met een fraai hakje zette hij Alexis Claude-Maurice op weg naar de 3-1.

“Net als zijn teamgenoten walste hij van begin tot eind over het veld”, schreef L’Equipe. “De counteraanval bij de 2-1 was er een uit het boekje.”

Le Figaro noemde Openda de beul van een PSG dat nog last had van een nieuwjaarskater. “Openda startte niet tegen Nice en werd zo duidelijk gespaard voor de topper tegen PSG”, viel er nog te lezen in het dagblad. “De Belg had intelligente loopacties en stuurde bij de 2-1 eerst Ramos en vervolgens Marquinhos het bos in. Zijn pass met de hak bij de 3-1 was geweldig.”

De uitblinker zelf bleef bescheiden bij radiozender Europe 1. “Ik denk dat het geen slechte wedstrijd was, maar het kan altijd beter. Mijn goal en assist geven vertrouwen voor wat komt.”

Het was Openda’s achtste goal al in de Ligue 1. De laatste Belg die zo vaak scoorde in de Franse competitie was Michy Batshuayi (zeventien goals voor Marseille in 2015-2016). Met nog 21 wedstrijden te gaan dit seizoen is dat zeker niet onoverbrugbaar voor Openda. Hij zou zich ermee in de kijker spelen voor de nationale ploeg. Op het WK bleef zijn inbreng beperkt tot twaalf minuten tegen Canada.