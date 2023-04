Op zoek naar de laatste bars-tabac rond ‘Parijs-Roubaix’: ‘Echt triest is het. Het is hier stil geworden’

Dankzij Parijs-Roubaix stromen ze dit weekend weer even vol, de bars-tabac in Noord-Franse dorpjes. Maar na zondag is doodse stilte er opnieuw vaste klant. Dreigen de iconische dorpscafés te verdwijnen? ‘Mondialisering, wat zijn wij daarmee?’

Zodra hij zich op zijn logge, rammelende vrouwenfiets voorbij de kerk heeft getrokken en geduwd, zet Francis behoedzaam voet aan de grond. Hij schuift zijn geruite pet opnieuw recht op zijn grijze haren en zegt in luide, moeilijk te ontcijferen klanken dat de bar-tabac naast de kerk al jaren dicht is. “Doe geen moeite, in heel Arenberg zul je er geen meer vinden.”

De rit hiernaartoe, naar de mijnstreek tussen Rijsel en Valenciennes waarop de mist volgens het cliché altijd drukt, zij het niet vandaag, voelde aan als een reis terug in de tijd: op veel huizen was nog een geschilderde gevelreclame te bewonderen, blijkens een uithangbord bood een slager nog zegels van Valois aan en als vanzelf begon de radio te kraken toen hij bij het binnenrijden van Arenberg de eightieshit ‘Don’t Stop Believin’’ van Journey speelde. Op de Trouée d’Arenberg (2.300 meter, vijf sterren), waar straks zoals gewoonlijk Parijs-­Roubaix losbarst, graasden geiten het gras van tussen de kasseien en vlakbij wierp de schachttoren van de vroegere steenkoolmijn zijn grillige schaduw op de gelijkvormige arbeidershuisjes rond de kerk.

Maar op de snelweg waarschuwden infoborden wel voor mogelijke hinder door manifestaties en gisteren al stelde de lokale krant La Voix du Nord op haar voorpagina dat de straat de druk erop hield. La rue maintient la pression, klonk het. Dit is 2023: zo douce is la France niet.

Op deze woensdagochtend is het dorpsplein van Arenberg leeg en bar-tabac Au Puits N°3 is dus voorgoed gesloten. De rolluiken zijn neergelaten en uit de stoeptegels voor de deur schiet het onkruid op. “Het is triest”, zegt Francis – 65 en gelukkig gepensioneerd, na een ­leven als magazijnier in een bedrijf dat huishoudapparaten verkocht. “En zeggen dat hier vroeger al die bars-tabac waren.”

Café de la Place, Café de la Mairie, Café Le ­Pigeon Blanc: op elke straathoek vond je wel een bar-tabac. Na hun werk in de mijn of de ­fabriek kwamen de arbeiders er samen; ze dronken er koffie en bier, kochten er sigaretten en droomden er van de hemel in de vorm van een winnend loterijbiljet. Al die jaren was de bar-tabac de ontmoetingsplaats bij uitstek, zoals in elk Frans dorp.

Maar nu is alles anders. Het land is oud en moe. “Echt triest is het”, herhaalt Francis. “De beenhouwer is weg, de fietsenmaker ook. Het is hier stil geworden.”

In heel Frankrijk is de bar-tabac met uitsterven bedreigd. Om en nabij de 24.000 zouden er volgens drankenleverancier France Boissons nog zijn, een fractie van de naar schatting 500.000 honderd jaar geleden. Een icoon van het Franse cultureel erfgoed dreigt op die manier te verdwijnen, al helemaal in het door armoede en werkloosheid geteisterde noorden van het land. “Er is nauwelijks nog werk en wat de zaak ook geen goed heeft gedaan, zijn al die alcoholcontroles”, zegt Francis voor hij weer in het zadel kruipt. “Dan kwam je het café buiten en stond de politie je even verderop lachend op te wachten.”

Dankzij Parijs-Roubaix stromen de bars-tabac die wél nog open zijn hier straks als vanouds weer even vol, met hoofdzakelijk Vlaamse wielerfans, maar na dit weekend stijgt de stilte er wis en zeker opnieuw op. Welke toekomst heeft de bar-tabac? En bij uitbreiding deze streek?

Maghrebijnse eigenaar

“Je moet niet wachten tot hij opengaat: hij is gesloten, en dat verbaast me niets. De zaak is de voorbije jaren vier keer van eigenaar veranderd en vooral de laatste maakte er echt een boeltje van.”

Ook in het aanpalende dorp Wallers zijn de rolluiken van de bar-tabac omlaag getrokken. Café des Sports heet het etablissement; rond de televisieantenne op het dak fladdert een koppel duiven en aan de muur hangt naast een prijslijst (rumsteak au poivre: 12,5 euro, cervelas: 4,5 euro) de aanmoediging ‘Probeer 500.000 euro te winnen!’ ter promotie van alweer een nieuw kansspel van La Française des Jeux.

Helaas. Volgens passant Louis – oud-bediende in een metaalbedrijf, mondkapje op de kin – valt er in Café des Sports behalve herinneringen weinig meer te vinden. “Vroeger was dit het vaste café van de lokale voetbalclub”, zegt hij. “Ik kocht er elke ochtend mijn krant en kwam er altijd wel een bekende tegen. Maar de laatste uitbater opende wanneer hij wilde en verkocht sinds kort zelfs geen lotjes meer. Bovendien was het een Maghrebijn. Ik wil daar niets mee zeggen, maar voor mij voelde het toch niet meer hetzelfde.”

Louis mag dan wel lachend beweren dat Marine Le Pen geen echte Ch’ti is, zoals de bewoners van het Franse noorden worden genoemd, de frontvrouw van het Rassemblement National (RN) is hier wel razend populair. Stemde het grootstedelijk gebied rond Rijsel in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen vorig jaar nog op de linkse kandidaat Jean-Luc Mélen­chon, en in de tweede op de latere winnaar Emmanuel Macron, in de dorpen op het platteland staat Le Pen al jaren sterk.

Het ooit zo rode, zelfs communistische bastion stemt nu opvallend extreemrechts. ‘Bij mij thuis verdeelden we de wereld in twee kampen: degenen die ‘voor de arbeider’ waren en degenen die ‘tegen de arbeider’ waren’, schrijft socioloog en filosoof Didier Eribon niet voor niets in zijn boek Terug naar Reims, over de recente geschiedenis van de Franse politiek en het klassensysteem in Frankrijk. ‘Wie vervult nu de rol die ‘de Partij’ toen innam? Bij wie kunnen uitgebuite arbeiders en minderbedeelden terecht om zich gehoord en gesteund te voelen?’

Dorpsbewoner Louis haalt herinneringen op aan Café des Sports in Wallers. ‘Ik kocht er elke ochtend mijn krant en kwam er altijd wel een bekende tegen. Maar de laatste eigenaar maakte er een boeltje van.' Beeld Tim Dirven

Niet in Café Des Sports en evenmin in Café de la Mairie in Beuvry-la-Forêt even verderop. Vlak voor kasseistrook 14 van Parijs-Roubaix (1.400 meter, drie sterren) is deze bar-tabac sinds enkele weken dicht, zo blijkt bij aankomst. Het verlangen naar koffie blijft onvervuld.

“De vorige eigenaars zijn met pensioen en we vonden geen nieuwe eigenaar”, klinkt het in het naastgelegen gemeentehuis. “Dus hebben wij het maar gekocht. We gaan het grondig renoveren en we willen er opnieuw een ontmoetingsplaats van maken, ook voor de jongeren in het dorp. Het is nodig, want die trekken nu massaal naar de stad.”

Op naar Orchies dan maar, ooit een zelfstandige heerlijkheid in het graafschap Vlaanderen en de zelfverklaarde wereldhoofdstad van de cichorei. Niet over de kasseien, maar langs een steenweg vol blinkende gebouwen: autoverkoopzalen, een sportarena, de onvermijdelijke hypermarché. Tegen de afbladderende verf op de gevels van de handelszaken in het centrum van de stad steekt hun glans fel af.

Dubbel beschadigd

De neergang van de bar-tabac heeft vele oorzaken, zegt journalist en ingenieur Pierrick Bour­gault, die meerdere boeken over de Franse ­cafécultuur op zijn naam heeft: de lage winstmarges, de inkrimping van het clientèle, de stijgende vastgoedprijzen, de steeds strengere normen en administratieve beperkingen, waardoor de zaakvoerders meer tijd moeten besteden aan de zogenoemde ‘digitale vereenvoudiging’ en aan communicatie, voor een steeds minder lucratief bedrijf. “En de auto heeft het dorps­café twee keer beschadigd: door de manier van leven aan te passen – de winkels in het dorp zijn gesloten sinds we met de auto naar de hypermarché gaan – en door de alcoholcontroles die de laatste jaren flink zijn opgevoerd.”

Als kind maakte Bourgault de gouden jaren van de bar-tabac mee. Zijn grootvader hield er een, in de Loirestreek, en de jonge Pierrick ondervond er aan den lijve wat sociale cohesie was. “Met de verkoop van belastingzegels, ontvangstbewijzen voor granen en het distilleren van alcohol was de bar-tabac het eerste niveau van de Franse administratie”, zegt hij. “Ik herinner me het eenvoudige dorpshuis van mijn grootvader, gemaakt van graniet en open voor iedereen: oude vrienden vaak, die een drankje kwamen nuttigen rond de ronde tafel, het nieuws van het dorp vertelden of herinneringen aan hun soldatentijd ophaalden. Zijn café, dat geen naam had behalve de zijne – ‘on va chez Pierre’ – was een open deur naar de wereld, een klein theater van het dagelijkse leven.”

Maar de wereld veranderde vliegensvlug en het kleine theater van opa Pierre werd verslonden door de nieuwe tijd. Bourgault: “Het café was dé plek om vrienden te ontmoeten, muziek te beluisteren op de jukebox, te flirten of een voetbalwedstrijd op televisie te bekijken, allemaal functies die onze smartphone nu met gemak vervangt. Wil je een hapje eten, dan neemt een app op diezelfde smartphone je bestelling op en bezorgt een scooter je die binnen enkele minuten. Koud bier, wijn en goede koffie vond je vroeger alleen in de bistro, nu is iedereen uitgerust met een koelkast en een koffieapparaat. Games spelen we nu op onze smartphones en elektronische sigaretten worden in veel winkels en ook online verkocht. Het dorpscafé van vroeger is op zoek naar een nieuwe invulling, een nieuw verhaal.”

Dominique, een jonge stamgast in Le Chicorée: ‘Een goede vriend van me houdt slechts ­voldoende geld over voor de eerste acht dagen van de maand. Dat is toch ongelooflijk?’ Beeld Tim Dirven

Eindelijk! Dan toch nog koffie. Met een koekje en een klontje suiker erbij ook nog eens. Le Chicorée, een van de twee overblijvende bars-tabac in Orchies, is een kijkgat op het verleden: paardenraces op tv, kansspelen bij de vleet, in de jukebox plaatjes van Otis Redding, Edith Piaf en Barry White en aan de toog oude mannen boven een glas rosé. De waardin draagt de naam Fabienne en vertelt dat ze tien jaar geleden de poissons voor de boissons inruilde. “Vroeger werkte ik in een vishandel, maar dit is veel leuker”, zegt Fabienne. ”Al waren de voorbije jaren niet gemakkelijk. Eerst corona en dan die hoge energieprijzen: we moeten vechten om te overleven.”

Met karaoke- en kaartavonden houdt Fabienne het vuur brandend. Ze verhoogde haar prijzen lichtjes en hoopt op veel Vlaamse bezoekers tijdens Parijs-Roubaix, de jaarlijkse jour de fête. “Veel van onze vaste klanten zijn gestorven aan de gevolgen van covid, en zij die het virus hebben overleefd krijgen het financieel almaar moeilijker”, zegt ze. “In het begin van de maand is het hier telkens nog gezellig druk, maar de laatste week zie ik bijna niemand meer.”

Aan een tafeltje bij de toog omcirkelt een man ondertussen ogenschijnlijk lukraak getallen op het blaadje voor zijn neus.

Hij heet Dominique en met zijn 37 jaar is hij veruit de jongste ziel in Le Chicorée. Desgevraagd legt hij zijn acties uit. “Ik speel Amigo, een kansspel”, zegt hij. “Ik heb zojuist een biljet van 2 euro gekocht en met wat geluk verdien ik dat straks terug. Op het televisiescherm daar naast de toog verschijnt om de twee minuten een cijfercombinatie met zeven getallen tussen 1 en 28. Als je ze alle zeven juist hebt, win je 25.000 euro. Een vriend van me heeft niet zo lang geleden met een ander spel 100.000 euro gewonnen: het verandert je leven niet, maar het is toch een mooi cadeau. Spijtig genoeg win ik zelf nooit wat.”

Hij zegt het met de glimlach, en met een vers sigaartje klaar tussen de vingers, maar plotse winst zou welgekomen zijn. In het hoofd van Dominique stapelen de doemgedachten zich op. “Ik ben zelfstandig keukenbouwer en ondanks alles red ik me nog wel”, zegt hij. “Maar voor veel van mijn vrienden is de situatie stilaan uitzichtloos. Als ze al een baan vinden, moeten ze keihard werken voor een belachelijk laag loon. Een goede vriend van me houdt slechts voldoende geld over voor de eerste acht dagen van de maand. Vanaf de negende moet hij gaan schooien, bij zijn ouders of bij hulporganisaties. Dat is toch ongelooflijk? De jongeren worden kwader en kwader, zo kan het niet verder.”

Een slok van zijn koffie, een blik op de cijfercombinatie op het scherm en dan weer verder: “We blijven beesten, geloof ik. Zolang we elk een kroket en een glas water kunnen kopen, zijn we rustig. Maar zodra dat niet meer lukt, breken er gevechten uit. Geloof me vrij: het staat op ontploffen. Ik voel het gewoon. Mondialisering, Europa: allemaal goed en wel, maar wat zijn wij, arbeiders, ermee? Je zou bijna nostalgie krijgen naar het Frankrijk van de Franse franc, toen het leven nog betaalbaar was.”

Bij Chez Colette et ­Philippe in Mérignies houden de gelijknamige uitbaters met moeite het hoofd boven water. Beeld Tim Dirven

De hartenkreet van Dominique doet vanzelfsprekend denken aan de sociale onrust van de voorbije weken. De stakingen en betogingen ­tegen de pensioenhervormingen van de regering-Macron, de brandstichting in het stadhuis van Bordeaux, de rellen in Parijs. ‘Hoe stom de praatjes er ook durven te zijn, hoe populistisch en goedkoop, ik lees de wereld beter op café dan in mijn zetel’, schreef Dimitri Verhulst, ­vaste klant in de enige bar-tabac in het Franse dorp waar hij sinds enkele jaren woont, niet zo lang geleden. ‘De ware Tweede Kamer van elke regering is de kroeg.’

En ook al is de glorietijd dan wel voorgoed voorbij, ook voor Michel Maffesoli blijft de bar-tabac een broeinest van verzet. “Het is daar dat de manifestaties worden voorbereid”, zegt de Parijse socioloog aan de telefoon. “Ik woon op de Place de la Sorbonne, waar er nog drie bars-tabac zijn, en elke avond zie ik er studenten ideeën uitwisselen en de opstand plannen. In een klein dorpje op het platteland is het niet anders. Waar klagen de mensen over de burgemeester of uiten ze hun ontevredenheid over de regering? In de bar-tabac!”

Sowieso is het dorpscafé een plek vol traditie, gaat Maffesoli verder, met de wortels als het ware bij de banketten van de oude Grieken. “In elk Frans dorp was er vroeger zo’n café-commerce, waar er uitwisselingen van goederen plaatsvonden, maar ook van ideeën en sociale relaties. Die drie dimensies blijven vandaag nog altijd overeind.”

In Le Chicorée balt Dominique een vuist. Hij heeft zojuist 5 euro gewonnen en investeert die onmiddellijk in een nieuw kansbiljet. “En daarna ga ik buiten eindelijk mijn sigaartje roken”, lacht hij terwijl hij door een andere vaste klant innig wordt begroet.

Eenmaal voorbij Orchies komen de kassei­stroken in koortsachtig tempo op de renners af. Orchies (1.700 meter, drie sterren), Auchy-­Bersée (2.700 meter, vier sterren), Mons-en-Pévèle (3.000 meter, vijf sterren) en daar is Mérignies al. Bij de kerk vliegen Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Sep Vanmarcke straks zonder het te beseffen voorbij bar-tabac Chez Colette et Philippe. Soms zijn de simpelste cafénamen nog de mooiste.

“Pers uit België? Oei, oei. Dan ga ik even de patron halen”, zegt Colette vanachter haar met kranten, sigaretten en kansbiljetten gevulde toonbank, en even later sloft haar man Philippe de zaak binnen. Hij heeft een baard als Socra­tes, maar in een rondje vraag en antwoord heeft hij desalniettemin weinig zin.

Hoelang hij deze zaak al houdt?

“44 jaar. Voordien was ze van mijn grootouders en ik heb ze overgenomen. Ik ben hier zelfs geboren.”

Of het sindsdien veel veranderd is?

“Ja, heel veel.”

Wat het grootste verschil is?

“Het volk. Vroeger zat het hier elke dag vol, nu niet meer.”

Of dat pijn doet?

“Ja.”

Stilte.

Waagt hij zelf weleens een gokje?

“Nee, nooit.”

Drinkt hij soms een glas?

“Nooit gedaan. En roken ook niet trouwens.”

Maar van de koers houdt hij wel, toch?

“Bwa, niet zo.”

Ook de huispapegaai – zijn naam zijn Philippe en Colette vergeten – straalt weinig levensvreugde uit. Op tv zijn beelden te zien van nieuwe protesten in de straten van Parijs, een andere wereld lijkt het wel. Achter de met een plank bedekte toog vangen de bierglazen stof op. De kamer met kruidenierswaren is afgesloten.

Beeld Tim Dirven

Toch is er aan klanten geen gebrek: een voor een komen ze binnen, telkens begeleid door het belletje van de voordeur. Maar langer dan twee minuten blijft niemand in de zaak. “Sinds een paar jaar zijn we ook een afhaalpunt voor pakjes”, zegt Philippe. “We moeten onze diensten uitbreiden, anders lukt het niet. Familiezaken als de onze verdwijnen almaar sneller. Steeds meer migranten nemen de bars over, zeker in de steden. Chinezen vooral, want zij zijn wel nog bereid om hard te werken voor weinig geld.”

In zijn boek Terug naar Reims vertelt socioloog en filosoof Didier Eribon dat zijn grootvader op 54-jarige leeftijd overleed, aan keelkanker. ‘In die tijd een plaag die de lotsbestemming vormde voor talloze arbeiders, die iedere dag onvoorstelbaar veel sigaretten rookten’, schrijft Eribon – drie broers van zijn vader bezweken op jonge leeftijd aan dezelfde ziekte, een andere broer overleed nog eerder aan de gevolgen van alcoholisme. ‘Mijn oma verbaasde zich erover dat ik als jongere niet rookte’, schrijft hij nog. ‘Het is gezonder als een man rookt’, zei ze, zich onbewust van de ravage die dat soort opvattingen niet-aflatend om haar heen aanrichtten.’

Over de bar-tabac schrijft Eribon niet, maar dat de maatschappelijke houding tegenover roken sinds zijn jeugd flink is veranderd, is zonneklaar. De roker is haast een paria nu, een pakje sigaretten stilaan onbetaalbaar. Desondanks blijft zowel journalist Pierrick Bourgault als socioloog Michel Maffesoli hoopvol over de toekomst van de bar-­tabac.

Maffesoli: “Het sociale leven, de wens om samen te komen, blijft de essentie van het mens-zijn, ook al isoleren de televisie en de sociale media ons steeds meer. Mijn hypothese is dat de dorpscafés opnieuw tot bloei zullen komen. De kern van onze postmoderne samenleving, anders dan de moderne samenleving, die erg geïndividualiseerd was, is voor mij de terugkeer van le nous, het ‘wij’. Zelfs de manifestaties die we nu overal in Frankrijk zien, kun je volgens mij op die manier bekijken: als een manier om samen te komen met gelijkgezinden.”

Bourgault: “Het café is een plaats van sociale diversiteit, toegankelijk voor iedereen zonder reservering of identiteitscontrole. Een plaats van menselijkheid, van vrijheid. Het grootste gevaar is de ‘disneylandisering’. De bar-tabac mag geen museum worden, maar moet zijn rol van brassage social, van sociale vermenging, blijven spelen.“

Laatste zaak van Wannehain

Wat dreigt te verdwijnen, wordt opnieuw ­waardevol. Niemand die het beter beseft dan ­Marie-Lucie, de bazin van Café Au Bol d’Air in Wannehain, vlak voor de kasseistroken Camphin-en-Pévèle (1.800 meter, vier sterren) en Carrefour de l’Arbre (2.100 meter, vijf sterren), diep in de ­finale van Parijs-Roubaix. Vandaag is haar vaste sluitingsdag, maar na wat geklop op de deur zwaait ze haar bar-tabac toch open. “Maar ik wil niet op de foto”, zegt ze ­meteen.

Achter haar rug verschuilt zich een jongen. Van binnen kringelt de geur van aardappelen door de voordeur. Ze heeft net gedaan met eten, zegt ­Marie-Lucie. Twintig jaar runt ze deze bar-tabac al en “je m’accroche”, lacht ze. “Ik hou vol.”

Het litteken op haar borst verraadt hartzeer en inderdaad, Marie-Lucie laat er geen twijfel over bestaan: “Ik ben 73 en eigenlijk zou ik al met pensioen moeten zijn. Maar zeven jaar geleden ben ik mijn enige zoon verloren, aan een hartaanval. Hij was nog maar 36 en was enkele maanden voordien net voor het eerst vader geworden. Nu zorg ik voor mijn enige kleinkind en het café is mijn therapie. Ik zie elke dag mensen, ik kook voor hen, maak brood, bezorg hen een nieuwe gasfles als ze dat willen, of we spelen met de kaarten, en dat alles doet me plezier. On mange, on boit, on s’amuse. Stoppen wil ik niet. We zijn de laatste zaak van Wannehain. Stel je voor dat hier een bank of een immokantoor zou komen, dat zou toch jammer zijn? Ik wil de ziel van het dorp bewaken.”

Uitbater Philippe van Chez Colette en Philippe: ‘Familiezaken als de onze verdwijnen. Steeds meer migranten nemen de bars over. Chinezen vooral, want zij zijn wel nog bereid om hard te werken voor weinig geld.’ Beeld Tim Dirven

Een halfuur later blijkt in de schaduw van de Vélodrome André Pétrieux, de wielerpiste waar de renners straks doodop hun laatste rondje richting aankomst rijden, Café de la Justice gesloten. Het vergeelde Te Koop-bordje op de gevel voorspelt weinig goeds voor de toekomst van de bar-­tabac.

Ook Roubaix, ooit een bloeiend centrum van textiel en nu een van de armste steden van het land, hapt naar adem. Veel droevige hoogbouw, veel verschillende nationaliteiten, veel ruimte voor verbetering. Maar als in Wannehain ­Marie-Lucie zo koppig volhoudt, waarom deze stad dan niet?

Op het binnenplein van de Vélodrome spelen meisjes voetbal, omcirkeld door jongens op de fiets. De toekomst is present. Journey zong het vanochtend al: Don’t stop believin’, hold on to that feelin’...

Parijs-Roubaix voor vrouwen: zaterdag 8/4 vanaf 15.15 u op Eén. Parijs-Roubaix voor mannen: zondag 9/4 vanaf 13.30 u op Eén.