Op zijn 36ste bewijst Refaelov nog steeds zijn waarde

“Als oudere voetballer kan je niveau zeker nog omhooggaan.” Het zijn de woorden van Lior Refaelov. Op zijn 36ste dartelt hij nog steeds over het veld. Afgelopen zondag zette hij zijn hoogvorm in de verf met twee assists tegen Seraing.

Cijfers die zijn teller in 2022 op 6 goals en 5 assists brengen. Geen enkele 36-plusser doet beter op de Europese velden. Zelfs wereldsterren als Cristiano Ronaldo (10 goals, 0 assists) en Luka Modric (3 goals, 7 assists) moeten achtervolgen. Vorig seizoen was Refaelov met 19 goals en 7 assists, op Joshua Zirkzee na, al de meest bepalende Anderlecht-speler.

“Refaelov is zoals wijn. Die wordt beter met de jaren”, grijnst Georges Leekens. De ex-coach had Refaelov tien jaar geleden onder zijn hoede bij Club Brugge en heeft niets dan lovende woorden voor hem. “Hij is niet alleen een klassevolle maar vooral een intelligente voetballer. Hij is al zijn hele carrière leergierig en zoekt continu naar manieren om zichzelf te verbeteren. Dat maakt dat hij als 36-jarige nog zo’n hoog niveau haalt bij Anderlecht.”

Gezonde levensstijl

Refaelov staat te boek als een topprofessional. Elke avond gaat hij stipt om zeven uur aan tafel voor een gezonde maaltijd en hij waakt er de laatste jaren over dat hij voldoende drinkt en slaapt. Ook op training geeft Refaelov elke sessie het beste van zichzelf.

Na een minder seizoenseinde heeft Refaelov de voorbije weken het vertrouwen helemaal herwonnen. Daar zit de komst van coach Felice Mazzu zeker voor iets tussen. De twee hebben nu al een uitstekende band opgebouwd. “Refaelov is, net als Mazzu, een warmbloedig persoon”, gaat Leekens verder. “Geef hem die warmte en hij gaat voor je door het vuur. Hij kan een steun en toeverlaat zijn voor een coach, een verlengstuk op het veld. Dat was in mijn tijd al zo.”

Juan Carlos Garrido, die Refaelov eveneens onder zijn hoede had bij Club, beaamt dat. “Ik kwam in Brugge toe in een moeilijke periode, sommige spelers kampten met disciplineproblemen. Maar Refaelov was vanaf dag één een sleutelpion voor mij”, zegt Garrido vanuit Spanje. “Toen al was hij, tussen meer ervaren spelers als Eidur Gudjohnsen en Timmy Simons, een inspiratiebron.”

Mazzu dicht Refaelov, met belangrijke Europese matchen op komst, de komende weken een belangrijke rol toe. Leekens: “Je merkt aan zijn lichaamshouding en grote glimlach dat Refaelov zich helemaal in zijn sas voelt. Hij is nog altijd enorm gepassioneerd door het spelletje.”

Die passie geeft Refaelov graag door aan zijn kinderen. Adrian (9), aan de slag bij de jeugd van Antwerp, en Mia (7) zijn er na elke thuismatch als de kippen bij om op het veld zelf nog een balletje te trappen.